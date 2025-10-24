Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 16:03
de Ozana Mazilu

Microsoft împinge Xbox la o marjă de profit de 30%. Val de concedieri, proiecte anulate și finalul exclusivităților?

TEHNOLOGIE
Microsoft împinge Xbox la o marjă de profit de 30%. Val de concedieri, proiecte anulate și finalul exclusivităților?
Obiectivul de profit care a schimbat direcția Xbox

Un nou raport aruncă lumină asupra strategiei Microsoft pentru divizia de gaming: studiourile Xbox ar fi fost împinse să livreze o marjă de profit de 30%, un prag semnificativ peste media industriei. Ținta ar fi fost impusă din toamna lui 2023, în plin proces de integrare a Activision Blizzard, și a devenit, potrivit surselor, criteriul care a dictat o mare parte din deciziile bruște din ultimii doi ani.

Contextul financiar explică șocul: marja medie în gaming se situează, de regulă, între 17% și 22%, în timp ce Xbox ar fi oscilat în ultimii șase ani între 10% și 20%. Pentru comparație, PlayStation a raportat o marjă de 16% în trimestrul I al anului fiscal 2025. În acest peisaj, 30% nu este doar o țintă ambițioasă; este un reper care obligă departamentele creative să prioritizeze strict ceea ce aduce randament rapid și cert.

Consecințele s-au văzut rapid. Microsoft a operat mii de concedieri în valuri succesive, a anulat proiecte aflate în dezvoltare de ani buni (inclusiv Everwild, reboot-ul Perfect Dark și proiecte masive precum Project Blackbird la ZeniMax Online), iar unele studiouri au fost închise cu totul. În paralel, compania a ridicat prețurile hardware-ului Xbox Series X|S și a dus Xbox Game Pass Ultimate la 29,99 dolari/lună, mutare întâmpinată cu critici dure de la fani.

Vezi și:
RAZER Raiju V3 Pro este alternativa perfectă licențiată la controllerul de PlayStation 5. Te ajută să faci performanță în esports și nu numai
Microsoft dezactivează previzualizarea fișierelor descărcate în File Explorer pentru a bloca atacurile informatice

Cum arată noua matrice: ieftin de produs, mare potențial de încasări

Într-o piață în care costurile de producție au explodat, setarea unei marje fixe de 30% funcționează ca un filtru: trec proiectele ieftine sau sigur profitabile, ies din listă experimentele și proiectele cu risc creativ. Acest mecanism explică pivotul Xbox către o strategie multiplatformă mai agresivă: jocurile interne ajung mai des și mai repede pe PlayStation și pe alte ecosisteme, unde baza de utilizatori promite recuperarea investițiilor.

Pe partea de prețuri, Microsoft a testat apăsarea accelerației. După o tentativă de a urca prețul jocurilor la 80 de dolari, compania a făcut pasul înapoi la 70 de dolari în fața reacției publicului (cazul „The Outer Worlds 2” a devenit reperul acestei flexări). Totuși, așteptările din piață rămân: 80 de dolari ar putea reveni pe agendă în 2026, pe fondul presiunilor de cost și al țintelor de profit.

În culise, raportul vorbește și despre o „regândire semnificativă” a hardware-ului. Mesajele publice ale conducerii merg însă pe linia „premium”: următoarea consolă Xbox ar fi „o experiență foarte high-end, foarte atent curată”. În același timp, ideea de exclusivități este calificată drept „învechită”, semn că modelul economic urmărit pune distribuția multiplatformă în fața identității de platformă. Practic, Xbox Game Studios devine, tot mai mult, un publisher prolific și pe PlayStation, nu doar pe propriul ecosistem.

Reacția industriei: între sustenabilitate și sufocarea riscului creativ

Când o corporație de dimensiunea Microsoft fixează un prag dur pentru profit, întreg lanțul de producție se realiniază. Furnizorii negociază altfel, pipeline-urile creative se ajustează, iar planificarea pe termen lung devine prudentă. În teorie, disciplina financiară poate aduce predictibilitate și un portofoliu mai sănătos. În practică, există și fața întunecată: proiectele îndrăznețe, care cer timp și bugete elastice, sunt primele care cad la audit.

Efectul moral asupra echipelor nu e de neglijat. Concedierile în valuri, închiderea unor studiouri și anularea unor jocuri anunțate public au alimentat percepția că riscul creativ nu mai are spațiu. Într-o industrie în care vârfurile de inovație apar adesea din „pariori” interni, un cadru financiar rigid poate duce la uniformizarea ofertelor: continuări, francize cu ciclu scurt, modele live-service calibrate pe retenție și monetizare.

De partea sa, Microsoft transmite că nu aplică aceeași țintă la nivel de fiecare proiect, ci „se uită la business ca întreg, echilibrând creativitatea, inovația și sustenabilitatea”. E un mesaj care vrea să liniștească creatorii și comunitățile: da, se fac „decizii grele”, dar scopul ar fi alinierea resurselor către proiectele cu cea mai mare relevanță strategică.

Ce înseamnă pentru jucători: prețuri mari, mai puține pariuri, mai multe lansări cross-platform

Pentru public, impactul se simte pe patru direcții. Prima este prețul: console mai scumpe, abonamente premium urcate la un prag psihologic de 30 de dolari și o presiune persistentă spre 80 de dolari pe jocurile mari. A doua este calendarul: anulări și replanificări care pot rarefia titlurile-fanion, în timp ce lansările „sigure” capătă prioritate.

A treia direcție este ecosistemul: mai multe jocuri Xbox pe consola rivală, ceea ce e un câștig pentru jucătorii multiplatformă, dar slăbește diferentiatorul de platformă pentru fanii care au ales hardware-ul Microsoft tocmai pentru exclusivități. A patra este diversitatea creativă: cu accentul mutat pe rentabilitate rapidă, jocurile experimentale sau proiectele care au nevoie de spațiu să crească riscă să devină excepția, nu regula.

Pe termen scurt, strategia poate aduce stabilitate financiară unei divizii care a pendulat ani la rând între ambiții și execuție. Pe termen lung, întrebarea rămâne dacă Xbox va reuși să păstreze echilibrul între rentabilitate și identitate creativă. Un portofoliu solid nu se construiește doar din Excel și KPI, ci și din curajul de a crea următorul IP care să mute granița genurilor — curaj care, inevitabil, costă și nu vine cu garanția unei marje de 30%.

În jocul mare al industriei, Microsoft pariază că scalarea multiplatformă, optimizarea costurilor și un hardware „foarte premium” pot conviețui cu inovația. Verdictul nu va veni dintr-un raport trimestrial, ci din răspunsul pe care îl vor da jucătorii atunci când vor alege — sau nu — să plătească mai mult pentru mai puțină exclusivitate și mai multă predictibilitate.

