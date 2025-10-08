Ultima ora
Microsoft confirmă că lucrează la viitoarele console Xbox, în ciuda zvonurilor despre o posibilă renunțare la hardware
Microsoft dezminte zvonurile: „Investim în viitorul consolelor Xbox”

După câteva zile de confuzie în comunitatea gamerilor, Microsoft a pus capăt speculațiilor potrivit cărora ar fi renunțat la planurile pentru următoarea generație de console Xbox. Gigantul american a transmis într-un comunicat că investește activ în viitoarele sale dispozitive de gaming, dezvoltate intern de echipa Xbox, contrazicând astfel zvonurile despre o presupusă retragere din piața hardware.

Reacția vine în contextul în care mai multe surse din industrie au susținut că viitorul Xbox ar fi „în aer”, alimentând ideea că Microsoft s-ar concentra exclusiv pe servicii digitale precum Game Pass și Xbox Cloud Gaming. Cu toate acestea, compania a confirmat că are în desfășurare proiecte de colaborare cu AMD pentru o nouă generație de console, promițând „cel mai mare salt tehnologic” de până acum.

Informațiile false au pornit de la un membru al forumului NeoGAF, cunoscut sub pseudonimul SneakersSO, care a afirmat că planurile pentru noile console Microsoft ar fi devenit „mai puțin clare” față de etapele anterioare. În scurt timp, rețelele sociale au transformat această declarație într-o știre virală despre „moartea” Xbox-ului.

Cele 7 companii tech americane care valorează mai mult decât PIB-ul UE. Bursele caută răspuns: bulă AI sau noua normalitate
Jocuri video Xbox gratis, dar cu pauze publicitare. Ce vrea Microsoft cu Xbox Cloud Gaming

Pentru a contracara zvonurile, Microsoft a transmis un mesaj oficial către Windows Central: „Continuăm să investim activ în viitorul consolelor și al dispozitivelor noastre de primă mână, proiectate, dezvoltate și construite de echipa Xbox.” Compania a reamintit și anunțul din iunie 2025, când președinta Xbox, Sarah Bond, a confirmat parteneriatul cu AMD pentru dezvoltarea de noi procesoare dedicate viitoarelor dispozitive Xbox.

„Lucrăm alături de AMD pentru a co-dezvolta tehnologia de bază a unei game întregi de dispozitive, inclusiv următoarea generație de console Xbox – pentru sufragerie și pentru jocuri în mobilitate”, a explicat Bond. Aceasta a adăugat anterior că următorul model de consolă va reprezenta „cel mai mare salt tehnologic observat vreodată într-o generație de hardware”.

De la speculații online la confirmări oficiale

Zvonurile care au declanșat valul de reacții au fost amplificate de faptul că sursa inițială era considerată credibilă în comunitatea de gaming, potrivit jurnalistului Tom Warren de la The Verge. Acesta a subliniat însă că mesajul original fusese interpretat greșit — SneakersSO nu afirmase că Microsoft ar fi anulat producția de console, ci doar că planurile pentru hardware-ul viitor au fost „reevaluate” în contextul strategiei tot mai orientate spre servicii digitale.

Într-adevăr, compania a mizat în ultimii ani pe extinderea ecosistemului Xbox dincolo de dispozitivele clasice. Prin platforma Game Pass și serviciul Xbox Cloud Gaming, utilizatorii pot accesa titluri importante direct de pe smartphone-uri, tablete sau laptopuri, fără a deține neapărat o consolă.

Campania recentă intitulată „This is an Xbox” promovează chiar această idee: orice dispozitiv conectat la cloud poate deveni un „Xbox”, atâta vreme cât are acces la biblioteca de jocuri și la infrastructura online a Microsoft. Strategia urmărește să aducă experiența Xbox la cât mai mulți utilizatori, dar a fost interpretată de unii drept un semnal că firma renunță la hardware-ul clasic.

În realitate, Microsoft pare să adopte o abordare hibridă – continuând dezvoltarea consolelor fizice, dar consolidând în același timp rețeaua globală de cloud gaming care le completează.

Xbox, între dificultăți de piață și ambiții de viitor

În ciuda confirmării planurilor pentru o nouă generație de console, Microsoft se confruntă cu provocări serioase pe piața jocurilor video. Xbox continuă să fie depășit de PlayStation și Nintendo în vânzările lunare, potrivit rapoartelor firmei de analiză Circana. În plus, compania a fost criticată pentru valurile de concedieri din studiourile sale, anularea unor proiecte promițătoare și creșterea prețului abonamentului Game Pass Ultimate la 30 de dolari pe lună — o majorare de 50% față de tariful anterior.

În acest context, unele voci din industrie au speculat că Microsoft s-ar concentra mai mult pe francizele de succes deja existente, precum Call of Duty, Minecraft, Forza Horizon sau World of Warcraft, și mai puțin pe dezvoltarea unui nou ecosistem hardware. Totuși, parteneriatul strâns cu AMD arată că firma din Redmond nu intenționează să abandoneze segmentul consolelor, ci să-l redefinească prin inovație tehnologică.

Daniel Keum, profesor la Columbia Business School, a declarat pentru GameSpot că Microsoft urmează o strategie similară cu cea adoptată de Google în alte domenii: „Compania nu vrea să aleagă între software și hardware, ci să creeze o simbioză între cele două. Xbox rămâne o platformă strategică, nu doar un produs.”

Viitorul Xbox: între consolă și ecosistem global de gaming

În timp ce PlayStation 5 domină încă vânzările, Microsoft pare să își pregătească următorul pas cu atenție, fără să repete greșelile trecutului. Unii analiști speculează că noua consolă Xbox, dezvoltată în colaborare cu AMD, ar putea fi lansată în 2027 și va include un procesor special creat pentru gaming bazat pe AI, capabil să îmbunătățească performanța grafică în timp real.

Indiferent de data exactă a lansării, mesajul transmis de companie este clar: Xbox nu dispare, ci evoluează. După ani de pierdere a cotei de piață, Microsoft pare pregătită să mizeze din nou pe inovație, dar și pe flexibilitatea oferită de ecosistemul cloud.

Într-o industrie tot mai competitivă, în care granițele dintre console, PC și streaming devin din ce în ce mai difuze, viitorul Xbox ar putea fi mai puțin despre o cutie sub televizor și mai mult despre un univers digital complet — unul în care hardware-ul, software-ul și inteligența artificială funcționează ca un tot unitar.

