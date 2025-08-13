Microsoft, dată în judecată pentru retragerea Windows 10: ce înseamnă pentru milioane de utilizatori

Microsoft se pregătește să oprească oficial suportul pentru Windows 10 pe 14 octombrie 2025, o decizie care afectează sute de milioane de calculatoare din întreaga lume. Deși sistemul de operare va continua să funcționeze, lipsa actualizărilor de securitate îl va face vulnerabil în fața atacurilor cibernetice. În acest context, compania se confruntă acum cu un proces intentat de un utilizator care acuză gigantul tech că îi forțează pe clienți să cumpere dispozitive noi.

Procesul împotriva Microsoft și acuzațiile aduse

Lawrence Klein, din California, a depus o plângere împotriva Microsoft în iunie 2025. El susține că utilizatorii au achiziționat calculatoare cu Windows 10 având așteptarea rezonabilă că le vor putea actualiza în viitor, însă compania ar fi vândut deliberat dispozitive care nu pot fi compatibile cu Windows 11. Klein deține două PC-uri care nu îndeplinesc cerințele tehnice pentru noul sistem de operare, printre care se numără procesoare Intel de generația a 8-a sau AMD Zen 2, modul de securitate TPM 2.0, cel puțin 4 GB de RAM și 64 GB spațiu de stocare.

Cerința TPM 2.0 a provocat încă de la lansarea Windows 11 o dezbatere aprinsă, deoarece multe computere performante nu includ acest modul. Conform lui Klein, motivul real al restricțiilor este dorința Microsoft de a stimula achiziția de hardware nou capabil să ruleze produse AI dezvoltate de companie, produse ce necesită unități speciale de procesare neurală (NPU).

Procesul susține și că Microsoft a redus perioada obișnuită de tranziție între lansarea unui nou sistem de operare și renunțarea la cel vechi. Dacă în trecut acest interval era de șapte-opt ani, Windows 10 va primi doar patru ani de la apariția Windows 11 până la oprirea suportului oficial.

Opțiuni limitate pentru utilizatorii Windows 10

Pe măsură ce data de 14 octombrie se apropie, utilizatorii Windows 10 au de ales între trei variante: trecerea la Windows 11 (dacă hardware-ul permite), cumpărarea unui calculator nou sau înscrierea în programul de Extended Security Updates (ESU), care va oferi încă un an de actualizări de securitate. Acest program presupune fie o taxă unică de 30 de dolari, fie folosirea opțiunii Windows Backup sau răscumpărarea a 1.000 de puncte Microsoft Rewards.

Deși ESU poate părea soluția ideală pentru cei care vor să rămână pe Windows 10 fără riscuri majore, este totuși o măsură temporară. După expirarea perioadei suplimentare de suport, utilizatorii vor fi din nou expuși amenințărilor online.

Experții în securitate atrag atenția că menținerea unui sistem de operare fără actualizări reprezintă o invitație deschisă pentru hackeri. Windows 10, având încă peste jumătate din cota globală de piață, va fi o țintă principală pentru atacuri cibernetice imediat ce Microsoft oprește patch-urile de securitate.

Nu există garanții că procesul intentat de Klein va schimba decizia Microsoft. Compania a anunțat încă din 2021 data exactă a retragerii Windows 10, însă mulți utilizatori nu au fost conștienți de acest calendar. Chiar și în scenariul în care procesul nu are succes, Microsoft ar putea decide în mod unilateral să extindă suportul, mai ales având în vedere numărul uriaș de dispozitive vizate.

Dacă folosești Windows 10, este important să acționezi înainte de octombrie. Poți verifica dacă PC-ul tău este compatibil cu Windows 11, poți opta pentru programul ESU sau, dacă niciuna dintre variante nu este fezabilă, să deconectezi definitiv dispozitivul de la internet pentru a reduce riscul de atacuri.

Decizia Microsoft ridică întrebări mai ample despre durata de viață a software-ului, drepturile consumatorilor și strategiile companiilor mari de a impulsiona vânzările de hardware. În timp ce unii văd în acest pas o mișcare firească într-un domeniu aflat într-o schimbare tehnologică rapidă, alții îl consideră o strategie agresivă de piață.

Indiferent de poziția pe care o ai, un lucru este clar: dacă nu îți pregătești din timp tranziția, după 14 octombrie 2025 calculatorul tău cu Windows 10 va deveni o țintă vulnerabilă. Iar în lumea securității cibernetice, prevenția este întotdeauna mai ieftină decât consecințele unui atac reușit.