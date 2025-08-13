Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 10:29
de Ozana Mazilu

Microsoft, dată în judecată pentru retragerea Windows 10: ce înseamnă pentru milioane de utilizatori

TEHNOLOGIE
Microsoft, dată în judecată pentru retragerea Windows 10: ce înseamnă pentru milioane de utilizatori
Ce urmează și cum să te pregătești

Microsoft se pregătește să oprească oficial suportul pentru Windows 10 pe 14 octombrie 2025, o decizie care afectează sute de milioane de calculatoare din întreaga lume. Deși sistemul de operare va continua să funcționeze, lipsa actualizărilor de securitate îl va face vulnerabil în fața atacurilor cibernetice. În acest context, compania se confruntă acum cu un proces intentat de un utilizator care acuză gigantul tech că îi forțează pe clienți să cumpere dispozitive noi.

Procesul împotriva Microsoft și acuzațiile aduse

Lawrence Klein, din California, a depus o plângere împotriva Microsoft în iunie 2025. El susține că utilizatorii au achiziționat calculatoare cu Windows 10 având așteptarea rezonabilă că le vor putea actualiza în viitor, însă compania ar fi vândut deliberat dispozitive care nu pot fi compatibile cu Windows 11. Klein deține două PC-uri care nu îndeplinesc cerințele tehnice pentru noul sistem de operare, printre care se numără procesoare Intel de generația a 8-a sau AMD Zen 2, modul de securitate TPM 2.0, cel puțin 4 GB de RAM și 64 GB spațiu de stocare.

Cerința TPM 2.0 a provocat încă de la lansarea Windows 11 o dezbatere aprinsă, deoarece multe computere performante nu includ acest modul. Conform lui Klein, motivul real al restricțiilor este dorința Microsoft de a stimula achiziția de hardware nou capabil să ruleze produse AI dezvoltate de companie, produse ce necesită unități speciale de procesare neurală (NPU).

Vezi și:
Microsoft investighează utilizarea platformei Azure de către unitatea militară israeliană Unit 8200
Cel mai nou troian bancar ce te poate lăsa fără bani în cont – Coyote exploatează o funcție de accesibilitate din Windows

Procesul susține și că Microsoft a redus perioada obișnuită de tranziție între lansarea unui nou sistem de operare și renunțarea la cel vechi. Dacă în trecut acest interval era de șapte-opt ani, Windows 10 va primi doar patru ani de la apariția Windows 11 până la oprirea suportului oficial.

Opțiuni limitate pentru utilizatorii Windows 10

Pe măsură ce data de 14 octombrie se apropie, utilizatorii Windows 10 au de ales între trei variante: trecerea la Windows 11 (dacă hardware-ul permite), cumpărarea unui calculator nou sau înscrierea în programul de Extended Security Updates (ESU), care va oferi încă un an de actualizări de securitate. Acest program presupune fie o taxă unică de 30 de dolari, fie folosirea opțiunii Windows Backup sau răscumpărarea a 1.000 de puncte Microsoft Rewards.

Deși ESU poate părea soluția ideală pentru cei care vor să rămână pe Windows 10 fără riscuri majore, este totuși o măsură temporară. După expirarea perioadei suplimentare de suport, utilizatorii vor fi din nou expuși amenințărilor online.

Experții în securitate atrag atenția că menținerea unui sistem de operare fără actualizări reprezintă o invitație deschisă pentru hackeri. Windows 10, având încă peste jumătate din cota globală de piață, va fi o țintă principală pentru atacuri cibernetice imediat ce Microsoft oprește patch-urile de securitate.

Nu există garanții că procesul intentat de Klein va schimba decizia Microsoft. Compania a anunțat încă din 2021 data exactă a retragerii Windows 10, însă mulți utilizatori nu au fost conștienți de acest calendar. Chiar și în scenariul în care procesul nu are succes, Microsoft ar putea decide în mod unilateral să extindă suportul, mai ales având în vedere numărul uriaș de dispozitive vizate.

Dacă folosești Windows 10, este important să acționezi înainte de octombrie. Poți verifica dacă PC-ul tău este compatibil cu Windows 11, poți opta pentru programul ESU sau, dacă niciuna dintre variante nu este fezabilă, să deconectezi definitiv dispozitivul de la internet pentru a reduce riscul de atacuri.

Decizia Microsoft ridică întrebări mai ample despre durata de viață a software-ului, drepturile consumatorilor și strategiile companiilor mari de a impulsiona vânzările de hardware. În timp ce unii văd în acest pas o mișcare firească într-un domeniu aflat într-o schimbare tehnologică rapidă, alții îl consideră o strategie agresivă de piață.

Indiferent de poziția pe care o ai, un lucru este clar: dacă nu îți pregătești din timp tranziția, după 14 octombrie 2025 calculatorul tău cu Windows 10 va deveni o țintă vulnerabilă. Iar în lumea securității cibernetice, prevenția este întotdeauna mai ieftină decât consecințele unui atac reușit.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
Peste 61.000 de cazuri de violență domestică în România, în primele șase luni ale anului 2025. Cel puțin 33 de femei au fost ucise de parteneri, în ciuda legilor existente
Peste 61.000 de cazuri de violență domestică în România, în primele șase luni ale anului 2025. Cel puțin 33 de femei au fost ucise de parteneri, în ciuda legilor existente
Fostul șef Google, despre siguranța locurilor de muncă în epoca AI. Nici măcar șefii de companii nu sunt imuni la inteligență artificială
Fostul șef Google, despre siguranța locurilor de muncă în epoca AI. Nici măcar șefii de companii nu sunt imuni la inteligență artificială
Sezonul 2 din serialul Wednesday egalează deja performanțele primului. Șansele unui record pe Netflix sunt reale
Sezonul 2 din serialul Wednesday egalează deja performanțele primului. Șansele unui record pe Netflix sunt reale
Danielle Spencer, îndrăgita actriță din „What’s Happening!!”, a murit la 60 de ani. Boala care i-a fost fatală
Danielle Spencer, îndrăgita actriță din „What’s Happening!!”, a murit la 60 de ani. Boala care i-a fost fatală
Google introduce funcția „Preferred Sources” pentru selectarea surselor preferate de știri. Cum vrea gigantul să te ajute după ce te-a încurcat?
Google introduce funcția „Preferred Sources” pentru selectarea surselor preferate de știri. Cum vrea gigantul să te ajute după ce te-a încurcat?
Un clip cu 29 de perechi de nași la o nuntă a devenit viral pe rețelele sociale. Este bine să ai atâția părinți spirituali? Ce spun preoții
Un clip cu 29 de perechi de nași la o nuntă a devenit viral pe rețelele sociale. Este bine să ai atâția părinți spirituali? Ce spun preoții
Noua vulnerabilitate Google care permite hackerilor să-ți controleze casa inteligentă și asistentul virtual. Totul pleacă de la aplicația de Calendar
Noua vulnerabilitate Google care permite hackerilor să-ți controleze casa inteligentă și asistentul virtual. Totul pleacă de la aplicația de Calendar
Vine de la creatorii John Wick și o vei vedea pe Netflix. Ce știm despre animația „Splinter Cell: Deathwatch”, cu Liev Schreiber
Vine de la creatorii John Wick și o vei vedea pe Netflix. Ce știm despre animația „Splinter Cell: Deathwatch”, cu Liev Schreiber
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Playtech Știri
Ispita Mattia de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre lupta cu cancerul: „Dacă m-ar întreba cineva dacă aș mai trece prin boală, răspunsul ar fi da!” Ce crede despre acest diagnostic. EXCLUSIV
Playtech Știri
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William