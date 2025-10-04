Jocuri video Xbox gratis, dar cu pauze publicitare. Ce vrea Microsoft cu Xbox Cloud Gaming

Microsoft pregătește o versiune gratuită, susținută de reclame, a serviciului Xbox Cloud Gaming. Potrivit informațiilor raportate de The Verge, compania testează intern streamingul unor jocuri fără abonament Game Pass, cu preroll publicitar de aproximativ două minute înainte de lansarea fiecărei sesiuni. În această etapă, sesiunile gratuite ar fi limitate la circa o oră, cu un plafon de până la cinci ore pe lună, deși aceste valori se pot schimba la debutul oficial.

Versiunea cu reclame ar urma să funcționeze pe PC, console Xbox, dispozitive portabile și din browser, cu un test public anunțat „în curând”, ca pas premergător lansării complete din lunile următoare. Modelul gratuit ar permite și streaming pentru o parte dintre jocurile pe care utilizatorul le deține, titluri din „Free Play Days” (weekenduri de test) și colecția „Xbox Retro Classics”.

Cum ar funcționa nivelul „gratuit cu reclame”

Din ce se testează acum, accesul ar începe cu reclame preroll înainte de fiecare sesiune de joc, după care utilizatorul ar primi aproximativ 60 de minute de streaming. Există și o limită totală de timp la nivel lunar (circa cinci ore), un mecanism care ar ține costurile sub control și ar încuraja trecerea la planurile plătite. Este un compromis familiar din streamingul video: conținut gratis, dar cu „pauze” impuse de publicitate.

Oferta gratuită nu va include tot catalogul, însă Microsoft vizează câteva porți de intrare: jocurile pe care le deții deja (unde editorii sunt de acord cu streamingul), titlurile rotative de tip Free Play Days și o selecție de jocuri clasice. Obiectivul declarat al companiei, sugerat în rapoarte anterioare, este de a lărgi accesul la gaming în cloud pentru publicul care nu vrea sau nu poate plăti un abonament lunar.

Context: Game Pass se schimbă, iar Xcloud iese din beta

Mișcarea vine la doar câteva zile după ce Xbox Cloud Gaming a ieșit oficial din stadiul de beta, cu îmbunătățiri de calitate pe anumite dispozitive și jocuri pentru abonații Xbox Game Pass Ultimate (streaming până la 1440p, cu bitrate crescut). Totodată, Microsoft a extins accesul la cloud și pentru noile planuri Game Pass Premium și Essential, care însă sunt plafonate la 1080p și bitrate mai mic.

În paralel, Microsoft a rearanjat abonamentele Game Pass și a anunțat scumpirea cu 50% a nivelului Ultimate, până la 29,99 dolari/lună pe unele piețe, în timp ce planurile Premium și Essential au rămas la prețurile anterioare. În acest peisaj, un nivel gratuit, susținut de reclame, poate funcționa ca „antreu” pentru utilizatori noi și ca supapă pentru cei sensibili la preț.

Ce câștigă jucătorii și de ce ar conta pentru industrie

Pentru jucători, un nivel gratis cu reclame înseamnă oportunitatea de a testa jocuri fără bariera unui abonament sau a unui hardware puternic — util mai ales pe dispozitive portabile ori pe PC-uri modeste. Limitările de timp pot părea drastice, dar pentru sesiuni scurte sau pentru „degustare” sunt suficiente, iar reclamele pot fi, pentru unii, un preț acceptabil pentru acces zero-cost.

Pentru industrie, un astfel de model extinde potențialul de monetizare dincolo de abonamente și achiziții, aducând bugete de publicitate în ecuația cloud gaming. Rămâne de văzut ce editori acceptă includerea jocurilor în nivelul cu reclame și cum va arăta efectiv experiența: frecvența spoturilor, personalizarea și respectarea intimității utilizatorilor sunt variabile-cheie pentru acceptare. În plus, succesul va depinde de calitatea tehnică a streamingului — un aspect la care Microsoft tocmai a promis progrese.

Deocamdată, piesele par să se așeze: xCloud iese din beta, planurile Game Pass se reașază, iar nivelul gratuit cu reclame intră în teste. Dacă Microsoft reușește un echilibru între restricții, calitate și selecția de jocuri, ar putea deschide o poartă reală către „gaming ca serviciu” pentru publicul care vrea să joace ocazional, fără abonamente recurente.