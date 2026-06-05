Vești bune pentru turiști. Stațiunile de pe litoral vor avea perdele verzi și zone umbrite pentru mai multă răcoare

Potrivit reprezentanților implicați în proiect, scopul este de a observa modul în care vegetația se adaptează în apropierea mării și care sunt cele mai eficiente variante pentru dezvoltarea viitoare a perdelelor forestiere.

„A fost propusă realizarea acestor tronsoane experimentale în Năvodari și în stațiunea Mamaia, pentru a vedea condițiile de adaptare. În curând vom atinge nivelul la care aceste tronsoane vor fi puse în operă”, a declarat Stelică Hagi, director ABADL, potrivit Observator News.

Specialiștii vor analiza inclusiv amplasarea vegetației. Unele sectoare vor fi plantate paralel cu linia țărmului, iar altele perpendicular pe aceasta.

„Va fi pus pe o direcție paralelă cu linia țărmului și pe o direcție perpendiculară, astfel, în timp, noi vom vedea care direcție este cea mai bună”, a spus Nicușor Buzgaru, director tehnic ABADL.

Arborii vor crea umbră și vor face atmosfera mai plăcută

În prezent, multe dintre plajele lărgite artificial sunt formate din întinderi vaste de nisip, fără zone naturale de protecție împotriva căldurii. Tocmai de aceea, proiectul prevede plantarea unor specii rezistente la temperaturi ridicate și perioade de secetă.

Printre acestea se numără pinii-umbrelă, recunoscuți pentru coroana lor bogată și deasă, capabilă să ofere zone extinse de umbră. Dacă proiectul se dezvoltă conform așteptărilor, în locul spațiilor dominate acum exclusiv de nisip ar putea apărea, peste câțiva ani, perdele verzi cu înălțimi de până la șase metri.

Aceste zone vegetale sunt gândite pentru a crea condiții mai confortabile pentru turiști și pentru a contribui la reducerea efectelor temperaturilor ridicate resimțite pe litoral în timpul sezonului estival.

Beneficii atât pentru natură, cât și pentru protejarea plajelor

Cercetătorii implicați în proiect spun că efectele vegetației nu se vor limita doar la crearea unor spații umbrite.

„Ar putea să contribuie la dezvoltarea sistemului de dune. Bineînțeles, estetic este deosebit. Contribuie la creșterea atractivității naturale și, bineînțeles, la protecția lui. Reducerea temperaturilor foarte în creștere în perioada aceasta”, a explicat Răzvan Mateescu, cercetător științific INCDM.

Un alt rol important al perdelelor verzi este protejarea nisipului de acțiunea vântului. Specialiștii consideră că arborii și arbuștii pot contribui la păstrarea aspectului natural al plajelor și la limitarea fenomenelor care afectează stabilitatea zonei costiere.