Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România

04 oct. 2025 | 16:53
După mai multe zile de ploi abundente și vânt puternic, românii se pregătesc pentru o nouă schimbare bruscă a vremii. Meteorologii anunță că temperaturile vor crește în următoarele zile, însă instabilitatea atmosferică va continua să își facă simțită prezența în diferite regiuni ale țării. Deși soarele își va face loc treptat printre nori, ploile nu vor dispărea complet, iar alternanțele termice de la o zi la alta vor fi destul de evidente.

Ploile continuă în jumătatea estică a țării

Potrivit meteorologului Oana Păduraru de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), precipitațiile vor mai persista pentru scurt timp în estul și sud-estul României.

„În momentul de față continuă să plouă în jumătatea estică a țării. Ne așteptăm ca în continuare, până la ora 10:00, când va expira codul galben pentru partea de est și de sud-est a teritoriului, pentru cantități importante de apă, aici încă să se mai cumuleze cantități și să ajungem undeva în jurul a 50 l/m²”, a explicat Păduraru la Digi24.

În unele județe aflate anterior sub cod roșu, s-au înregistrat chiar și cantități de precipitații apropiate de 100 l/m², ceea ce a dus la acumulări semnificative de apă în sol. Cu toate acestea, în restul țării, mai ales în partea de sud-vest, cerul se va degaja treptat, aducând un răgaz binevenit după zilele de ploi intense.

Temperaturile cresc ușor, dar rămân sub normalul perioadei

După acest episod ploios, meteorologii estimează o creștere ușoară a valorilor termice, însă nu se va ajunge încă la temperaturile normale pentru începutul lunii octombrie.

„Temperaturile într-adevăr vor mai crește, însă nu se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Maximele termice astăzi vor fi cuprinse în general între 8 și 18 grade, posibil cu valori mai ridicate strict în zona litoralului, unde se vor înregistra 19, posibil chiar 20 de grade”, a declarat meteorologul ANM.

Vântul, care în ultimele zile a suflat cu putere în sud-estul țării, s-a mai domolit. În prezent, doar în zonele de coastă și în extremitatea estică se mai pot înregistra ușoare intensificări ale rafalelor, însă fără efecte semnificative asupra confortului termic.

Weekendul aduce o scurtă perioadă de liniște atmosferică

Veștile sunt ceva mai bune pentru weekend, când ploile vor înceta în aproape toate regiunile.

„Acestea, dacă își vor mai face apariția în jumătatea nordică a teritoriului, vor fi pe arii restrânse și slabe cantitativ. Nu vor mai fi probleme cu vântul în următoarele două zile. Ne așteptăm în același timp și la o creștere a valorilor termice tot pe parcursul zilei de mâine”, a precizat Oana Păduraru.

Astfel, românii vor resimți o ușoară ameliorare a vremii, iar valorile maxime vor urca în majoritatea zonelor, semn că toamna începe, în sfârșit, să se stabilizeze din punct de vedere meteorologic.

De luni, ploile revin în aproape toată țara

Totuși, începutul săptămânii viitoare aduce o nouă schimbare.

„La începutul săptămânii viitoare nu scăpăm de ploi. Acestea vor fi prezente în aproape toate zonele țării, însă cantitățile de apă estimate, cel puțin pentru primele zile din săptămână, nu vor mai fi atât de mari”, a mai spus meteorologul ANM.

Specialiștii se așteaptă ca precipitațiile să fie slabe cantitativ, dar destul de extinse, iar temperaturile să oscileze de la o zi la alta. În sudul țării, termometrele ar putea urca din nou până la 20-22 de grade Celsius, valori considerate normale pentru această perioadă.

Cod galben de inundații în Olt, Teleorman și Constanța până duminică dimineață
