Sean 'Diddy' Combs, condamnat la peste 4 ani de închisoare pentru proxenetism. Rapperul va plăti și o amendă de 500.000 de dolari
04 oct. 2025 | 10:20
de Badea Violeta

Ciclonul a făcut prăpăd în România: sute de copaci doborâți, 166 de mașini avariate în Capitală și ploi cât pentru două luni în sudul țării

Ciclonul a făcut prăpăd în România: sute de copaci doborâți, 166 de mașini avariate în Capitală și ploi cât pentru două luni în sudul țării
Ciclonul a facut ravagii in Romania

Ciclonul mediteranean care a lovit România a provocat haos în mai multe orașe, inclusiv în Capitală. Traficul a fost blocat, sistemul de canalizare nu a mai făcut față cantității uriașe de apă, iar vântul puternic a distrus acoperișuri și a doborât sute de copaci. În câteva ore, în sudul țării a plouat cât pentru două luni, provocând inundarea mai multor străzi și perturbarea transportului public.

Ce pagube au fost înregistrate în București și Ilfov

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) au gestionat de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, cât a durat codul portocaliu de fenomene meteo extreme, 351 de intervenții pentru copaci căzuți, elemente de construcție desprinse, cabluri electrice afectate sau acumulări de apă. Potrivit bilanțului transmis sâmbătă dimineață de reprezentanții ISUBIF:

  • În municipiul București s-a intervenit la 309 solicitări: 218 pentru copaci căzuți; 59 pentru elemente de construcție desprinse; 17 pentru cabluri electrice afectate; 15 pentru acumulări de apă.
  • În județul Ilfov s-au înregistrat 42 cazuri: 24 pentru copaci căzuți; 7 pentru elemente de construcție desprinse; 2 pentru cabluri electrice afectate; 9 pentru acumulări de apă.

În total, 166 de autoturisme au fost avariate, dintre care 163 doar în București. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a informat despre două cazuri în care copacii au căzut peste autoturisme în deplasare, iar o persoană a fost transportată la spital cu traumatisme.

Cum au fost afectate circulația și infrastructura

Traficul a fost grav perturbat în Capitală și în județul Ilfov, zeci de străzi fiind inundate, iar circulația pe liniile de tramvaie și autobuze blocată temporar.

Vântul cu rafale de peste 80 km/h a desprins acoperișuri și elemente de construcție, iar copacii căzuți au blocat drumuri și au avariat autoturisme.

De asemenea, în alte orașe, situația a fost critică: în Sibiu, un tânăr a ajuns la spital după ce un copac a căzut peste mașina sa, iar în București, o femeie a fost rănită într-un incident similar.

În Constanța, s-a emis un mesaj Ro-Alert din cauza ploilor torențiale. Vântul puternic a afectat inclusiv traficul aerian, provocând întârzieri și anulări de zboruri.

Cât a plouat în sudul țării și care este bilanțul general

Potrivit meteorologilor, în sudul României a plouat în câteva ore cât pentru două luni, provocând acumulări importante de apă și întreruperi ale traficului.

Imaginile surprinse în timpul furtunilor au fost descrise ca fiind apocaliptice, cu copaci doborâți, autoturisme avariate și drumuri inundate. Așadar, ciclonul a lăsat în urmă un bilanț sever: sute de copaci doborâți, 166 de mașini avariate în Capitală, zeci de străzi blocate și acumulări masive de apă.

Intervențiile ISU și IGSU au fost esențiale pentru gestionarea situațiilor de urgență și pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice extreme.

Sursa foto: Meteoplus/Facebook

