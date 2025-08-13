Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 12:07
de Iulia Kelt

Meta face primul pas spre superinteligență: Zuckerberg va restricționa accesul publicului la cele mai puternice AI

TEHNOLOGIE
Meta face primul pas spre superinteligență: Zuckerberg va restricționa accesul publicului la cele mai puternice AI
Meta face primul pas spre superinteligență / Foto: Jill Greenberg

Meta, compania condusă de Mark Zuckerberg, a anunțat că sistemele sale de inteligență artificială au început să se auto-îmbunătățească, fără intervenția directă a oamenilor.

Evoluția reprezintă primul pas către ceea ce CEO-ul numește superinteligență artificială, o tehnologie care ar putea depăși performanțele cognitive umane și ar putea revoluționa modul în care trăim și muncim.

AI care se auto-optimizează, direct de la Meta, dar nu pentru tine

Potrivit documentului publicat de Zuckerberg pe 30 iulie, procesul de auto-îmbunătățire este încă lent, dar constant și incontestabil.

Conceptul de ASI se referă la un sistem care nu doar că poate realiza sarcini specifice mai bine decât oamenii, dar poate să se adapteze și să învețe autonom în mai multe domenii, ceea ce ar putea declanșa o explozie a inteligenței.

Cercetătorii clasifică AI-ul în trei niveluri: modelele actuale, capabile de performanțe super-umane doar în domenii restrânse; inteligența generală artificială (AGI), care poate învăța și înțelege asemănător creierului uman; și ASI, care depășește potențialul uman și poate să-și optimizeze propriul cod în mod autonom, scrie Live Science.

În 2024, o echipă de cercetători de la Universitatea din California, Santa Barbara, a demonstrat că un agent AI bazat pe conceptul de Gödel Machine poate rescrie și îmbunătăți propriul cod, obținând performanțe mai bune în programare, matematică și raționament decât agenții proiectați de oameni.

Despre restricții – Ce impact va avea asupra publicului

Mark Zuckerberg a spus că Meta va fi foarte precaută în a decide ce modele AI vor fi disponibile publicului.

Accesul deschis la cele mai puternice sisteme ar putea avea riscuri semnificative, așa că compania va limita distribuția acestor tehnologii avansate.

Totuși, CEO-ul rămâne optimist în privința beneficiilor pe termen lung ale ASI, considerând că aceasta poate accelera progresul umanității și poate deschide oportunități de descoperiri care astăzi sunt de neimaginat.

Mai mult, Zuckerberg vede în superinteligență și un potențial impact asupra dezvoltării personale.

El sugerează că, în viitor, fiecare persoană ar putea avea la dispoziție o „superinteligență personală”, capabilă să îi ajute să atingă obiectivele, să creeze experiențe unice, să-și dezvolte abilitățile și să contribuie la îmbunătățirea lumii în care trăiesc.

Astfel, Meta marchează un moment crucial în evoluția AI-ului, printr-o combinație între progrese tehnologice revoluționare și o abordare precaută privind securitatea și accesul public, pregătind terenul pentru o nouă eră în care inteligența artificială va avea un rol central în societate.

