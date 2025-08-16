Mesajul Mihaelei Rădulescu pentru Felix Baumgartner, în ziua în care ar fi celebrat 8 ani de relație: „Casa pe care ne-am luat-o, în care trebuia să îmbătrânim împreună”

Mihaela Rădulescu a transmis astăzi, 16 august, un mesaj emoționant pentru fostul său partener, Felix Baumgartner, în ziua în care cei doi ar fi împlinit opt ani de relație. Postarea include un videoclip cu imagini din diferite momente petrecute împreună, însoțit de un mesaj în care vedeta vorbește despre dragostea și viața pe care o împărtășeau. Mesajul a venit la aproape o lună după moartea tragică a lui Felix, care s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani, într-un accident petrecut în timpul unei vacanțe în Italia. Baumgartner, celebru pentru performanțele sale din lumea sporturilor extreme și pentru saltul istoric din stratosferă, și-a pierdut viața în timpul unui zbor cu parapanta, după ce i s-ar fi făcut brusc rău. Ultimele sale momente în viață au fost surprinse chiar de Mihaela, cu doar câteva ore înainte de tragedie.

Un accident tragic în Italia

Accidentul fatal s-a petrecut în localitatea Porto Sant’Elpidio, lângă orașul Fermo, într-o zonă turistică de pe litoralul italian. Potrivit publicației La Repubblica, Felix Baumgartner se afla într-o vacanță de agrement și a plecat la zbor cu parapanta. În timpul zborului, sportivului i s-a făcut rău, lucru care i-a făcut imposibil controlul echipamentului. Parapanta s-a prăbușit violent, iar impactul a fost fatal. Ancheta preliminară arată că Baumgartner nu mai era în viață în momentul în care a lovit solul, conform Daily Mail.

Incidentul nu a afectat doar viața lui Felix. Parapanta s-a prăbușit într-o piscină a unei unități turistice, unde se afla o tânără care a fost rănită ușor. Ea a fost transportată la spital, iar medicii au confirmat că viața sa nu a fost în pericol.

O poveste de iubire și aventură

În mesajul său de azi, Mihaela Rădulescu vorbește despre modul în care Felix obișnuia să creeze un videoclip special pentru aniversarea lor.

„În fiecare an, Felix realiza un videoclip pentru aniversarea noastră. Acesta a fost acum patru ani. Și am adăugat încă patru ani minunați împreună după aceea, toate în universul nostru propriu, unde ne-am luat o casă pentru când vom îmbătrâni, am avut pisici și pisoi, am plantat copaci și flori în grădina noastră, ne-am făcut timp pentru prieteni adevărați și oameni buni, am lucrat împreună ca o echipă în toate, și, cel mai important, ne-am distrat peste tot unde am mers”, a scris ea pe Instagram.

Vedeta povestește despre viața lor împreună, despre casa pe care și-au luat-o pentru a îmbătrâni împreună, despre animalele de companie, grădină și prietenii apropiați. Relația lor a fost una autentică, plină de aventuri și libertate.

„Am fost oamenii fericiți nu doar pe Instagram, ci și în viața reală, împreună. Tot timpul. Sunt veșnic recunoscătoare pentru această iubire, pentru această prietenie adevărată, pentru acest om extraordinar, pentru iubirea lui, pentru decența și respectul pe care le-a avut pentru mine și pentru fiul meu, pentru familia mea, pentru munca mea, pentru cine sunt eu. Acest om a fost cel mai pozitiv și plin de viață om pe care l-am întâlnit vreodată. Energia lui solară se potrivea cu a mea în toate felurile posibile”, a mai spus vedeta.

Mihaela povestește despre modul în care și-au trăit iubirea: cheia relației lor a fost că erau doar ei doi, complet liberi de judecățile celorlalți și de așteptările impuse de societate. S-au bucurat pe deplin de viață, în felul lor, de la momente simple, la experiențe luxoase, de la plimbări prin natură la nopți sub cerul înstelat pe munte. Au locuit în Monaco și Elveția, dar cel mai mult au trăit pe drum, mereu spre noi aventuri. Nimic din viața lui Felix și a lor împreună nu era obișnuit sau convențional, iar acest lucru i-a făcut să se simtă extraordinar de norocoși.

„Secretul unei astfel de povești de dragoste? Am fost doar noi doi. Am stăpânit arta de a nu ne păsa de ce cred oamenii despre noi sau despre ceea ce ar trebui să fim sau să facem. Am fost liberi să ne bucurăm de viață. Viața noastră. De la bocanci la tocuri, de la cinci stele la… un cer plin de stele pe care le priveam din scaunele de camping pe un munte. Am trăit în două țări – Monaco și Elveția – dar, în principal, am trăit pe drum… spre următoarea aventură. Doar noi doi. Nimic din ceea ce ținea de Felix nu era… normal, nimic din ceea ce eram noi doi nu era… clasic. Am fost cei mai norocoși doi oameni care s-au întâlnit vreodată… îndrăgostiți. (…) Singurul lucru care te mângâie după moartea iubirii vieții tale este… că iubirea nu moare”, a mai scris Mihaela.

O carieră de excepție

Felix Baumgartner rămâne în istorie drept primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă. Pe 14 octombrie 2012, a efectuat un salt din stratosferă de la o altitudine de aproape 39.000 de metri. A stabilit atunci trei recorduri mondiale: