Mihaela Rădulescu, mesaj emoţionant la trei săptămâni de la moartea lui Felix Baumgartner. „Am făcut din acest bărbat cel mai fericit om. Țintește către o astfel de iubire”

La trei săptămâni de la decesul lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a postat un mesaj profund emoționant, împărtășind publicului nu doar durerea, ci și o declarație de dragoste eternă. Prin cuvinte sincere și tulburătoare, vedeta a ținut să-i aducă un ultim omagiu bărbatului alături de care a trăit o poveste de iubire de peste un deceniu, îndemnându-i pe toți să prețuiască o astfel de legătură.

O declarație de dragoste eternă, publicată online

Mihaela Rădulescu a ales să-i aducă un omagiu public lui Felix Baumgartne printr-un videoclip postat pe rețelele sociale. Filmarea îl surprinde pe Felix într-un moment de bucurie pură, cântând și zâmbind, o imagine plină de viață, exact așa cum vedeta alege să-l păstreze în amintire.

Vedeta a subliniat că relația lor a fost o sursă de fericire reciprocă, mărturisind că:

„Am făcut din acest bărbat cel mai fericit om, și el a făcut același lucru pentru mine”.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Mihaela Schwartzenberg (@mihaelaradulescuschwartzenberg)

Iubirea, cel mai important lucru din viață

În postarea sa, Mihaela Rădulescu a vorbit despre importanța de a găsi o astfel de iubire.

„Țintește către o astfel de iubire, țintește către a cânta mereu împreună, țintește către acel singur lucru care contează cel mai mult în viața oricui, iubirea pentru persoana cu care îți împarți viața”.

Mihaela a adăugat că adesea, o astfel de relație poate fi neînțeleasă de către cei din jur, fie că sunt prieteni, străini sau chiar membri ai familiei. Cu toate acestea, ea a oferit un sfat prețios, îndemnându-i pe oameni să nu le pese de părerile celorlalți, ci să se concentreze pe construirea unei vieți împreună și pe menținerea iubirii.

„Asigură-te că nu-ți va păsa niciodată de ce cred ceilalți. Asigură-te că vei continua să cânți, să te distrezi, să construiți o viață împreună și să mențineți dragostea vie până la capăt”, a scris ea.

Promisiunea de a lupta și de a-i păstra memoria vie

Mihaela Rădulescu a făcut o promisiune tulburătoare, afirmând că va continua să-l onoreze pe Felix Baumgartner pentru tot restul vieții sale.

„Eu o voi face, pentru tot restul călătoriei mele prin viață”, a scris ea, exprimându-și devotamentul.

Mesajul este un angajament de a lupta pentru memoria lui, așa cum au luptat mereu unul pentru celălalt.

„Voi lupta pentru tine, iubirea mea. Așa cum am făcut mereu. Așa cum ai făcut și tu mereu pentru mine”, a mărturisit Mihaela Rădulescu.

În final, ea a transmis un mesaj de mulțumire și respect pentru prietenii care i-au fost alături în această perioadă dificilă, menționând că le va fi alături la rândul ei. Mesajul se încheie cu o notă de speranță, sugerând că povestea lor va continua într-o altă formă.