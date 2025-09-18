Meniul regal la dineul de la Castelul Windsor, dezvăluit. Coniacul a fost din 1912, anul în care s-a născut în Scoţia mama lui Donald Trump

Atunci când familia regală britanică organizează un banchet de stat, fastul și atenția la detalii ating niveluri impresionante. Așa s-a întâmplat și miercuri seara, la Castelul Windsor, unde regele Charles al III-lea a fost gazda unui dineu grandios în onoarea lui Donald Trump. Evenimentul, desfășurat în Sala St. George, a reunit 160 de invitați din politică, afaceri și lumea tehnologiei, transformându-se într-una dintre cele mai spectaculoase recepții regale din ultimii ani.

O cină la care rafinamentul a întâlnit simbolismul

Masa principală a serii a fost impresionantă nu doar prin meniu, ci și prin dimensiunile sale. Cu o lungime de 47,3 metri, aceasta a ocupat întreaga sală, fiind decorată cu 139 de lumânări și aranjamente florale realizate din grădinile Palatului Buckingham și ale Castelului Windsor. Pregătirile pentru acest banchet au început cu o săptămână înainte, iar peste o sută de persoane s-au ocupat de organizare. În total, au fost aranjate 1.452 de tacâmuri, fiecare detaliu fiind respectat cu strictețe.

În ceea ce privește meniul, invitații s-au bucurat de o selecție exclusivistă: panna cotta cu năsturel de Hampshire, biscuiți cu parmezan și salată de ouă de prepeliță, ballotine de pui de Norfolk învelit în dovlecei și sos cu cimbru, iar la desert – bule de înghețată de vanilie alături de sorbet de zmeură de Kent și prune Victoria coapte.

Meniul a fost prezentat în limba franceză, cu traducere în engleză, respectând tradiția gastronomică a banchetelor regale.

Coniac istoric și vinuri rare

Unul dintre momentele speciale ale serii a fost servirea coniacului vechi din 1912, același an în care s-a născut, în Scoția, mama lui Donald Trump. Totodată, pentru această ocazie a fost creat un cocktail dedicat, numit „Transatlantic Whisky Sour”.

Chiar dacă Trump nu consumă alcool, lista de vinuri a fost selectată cu grijă. Printre ele s-au numărat un vin roșu californian Ridge Vineyards Monte Bello din 2000, un vin alb spumant englezesc Wiston Estate 2016 și șampania Pol Roger Extra Cuvée de Réserve din 1998.

Regele Charles, discurs despre mediu, iar Trump despre pace

Atmosfera a fost completată de discursurile celor doi lideri. Regele Charles al III-lea a avut o intervenție scurtă și sobră, în care l-a lăudat pe Donald Trump pentru „angajamentul personal de a încerca să pună capăt conflictelor din întreaga lume”. Totodată, suveranul britanic a adus din nou în discuție tema sa preferată – protejarea mediului pentru generațiile viitoare.

În replică, Trump, cunoscut pentru susținerea industriei de combustibili fosili, a surprins prin cuvintele de apreciere la adresa regelui. Acesta a recunoscut eforturile monarhului de a „restaura viața râurilor și de a planta copaci”, subliniind importanța unor astfel de inițiative.

Oaspeți de seamă din afaceri, politică și sport

Lista invitaților a fost una impresionantă. Din lumea afacerilor și a tehnologiei au fost prezenți Tim Cook (CEO Apple), Sam Altman (CEO OpenAI), Jensen Huang (CEO Nvidia) și Steve Schwarzman (Blackstone). Magnatul media Rupert Murdoch, deși implicat într-un proces cu Trump, a fost și el invitat, dar așezat la distanță de fostul președinte american.

Pe lista politicienilor americani s-au regăsit Marco Rubio (secretar de stat), Scott Bessent (secretar al trezoreriei) și Steve Witkoff (trimis special). De asemenea, lumea sportului a fost reprezentată de fostul jucător profesionist de golf Nick Faldo și de jucătoarea Charley Hull, în semn de recunoaștere a pasiunii lui Trump pentru acest sport.

În schimb, cultura și cinematografia au avut o prezență redusă, doar câțiva invitați venind din aceste domenii.

Eleganță și simboluri în vestimentația invitatelor

La fel de comentate au fost și ținutele de gală. Prințesa Catherine a purtat o rochie aurie, care a atras din nou laudele lui Donald Trump, în timp ce Melania Trump a ales o rochie galbenă accesorizată cu o centură roz. Regina Camilla a optat pentru o rochie albastră, iar combinația de culori a fost interpretată de publicația ucraineană Kyiv Post drept un mesaj subtil de sprijin pentru Ucraina.

Fiica cea mică a lui Donald Trump, Tiffany, a fost singura dintre copiii fostului președinte care a participat la eveniment.