Regele Charles al III-lea, anunț important în plină luptă cu cancerul. Va transmite un mesaj special națiunii britanice

Regele Charles al III-lea va adresa, pe 15 august, un mesaj emoționant națiunii britanice, în timp ce continuă tratamentul pentru cancer.

Discursul, sub formă de mesaj audio, marchează 80 de ani de la Ziua Victoriei împotriva Japoniei (VJ Day) – momentul care a consfințit sfârșitul oficial al celui de-Al Doilea Război Mondial.

Eveniment cu încărcătură istorică și emoțională

Evenimentul, organizat în colaborare cu Royal British Legion și Guvernul britanic, va fi prilej de recunoștință pentru sacrificiul celor care au luptat în Extremul Orient. Ceremonia oficială va avea loc la National Memorial Arboretum, în Staffordshire, la aproximativ 225 km de Londra, acolo unde Regele va fi prezent alături de Regina Camilla.

Pe lângă serviciul religios, cuplul regal va participa la o recepție dedicată veteranilor și familiilor acestora. Mesajul înregistrat al suveranului va fi un omagiu personal pentru eroii care au servit în campania din Extremul Orient și o reflecție asupra moștenirii istorice a războiului.

Familia Regală, prezentă la ceremonii în toată țara

Alți membri ai Familiei Regale vor lua parte la evenimente comemorative desfășurate în întreaga țară. Ducele și Ducesa de Edinburgh vor fi prezenți la un serviciu religios la Castelul Edinburgh, în timp ce Ducii de Gloucester vor participa la ceremonii dedicate prizonierilor de război din Extremul Orient, la Catedrala Norwich și în Suffolk.

Discuții aprinse în jurul Prințului Andrew

Seria de comemorări se va încheia la finalul anului, cu o recepție la Castelul Windsor, dedicată veteranilor din campania din Extremul Orient.

Tot în plan regal, o nouă biografie a reaprins discuțiile despre viitorul Prințului Andrew în monarhie. Autorul Andrew Lownie sugerează că Prințul William, odată devenit rege, ar putea adopta o poziție fermă față de unchiul său, fiind considerat unul dintre cei mai hotărâți reformatori pe care Casa Regală i-a avut în ultimele decenii.

Regele Charles, diagnosticat cu cancer

Regele Charles al III-lea a fost diagnosticat cu cancer în februarie 2024, iar Palatul Buckingham a anunțat oficial boala pe 5 februarie 2024.

Potrivit comunicatului, afecțiunea a fost descoperită în timpul unei intervenții chirurgicale pentru adenom de prostată, însă nu este vorba despre cancer de prostată.

Deși Palatul Buckingham nu a dezvăluit tipul exact al bolii, oficialii au transmis că tratamentul urmează să continue pe termen lung. În ciuda problemelor de sănătate, Regele Charles a decis să-și păstreze o parte dintre îndatoririle publice.

Împăcare între Regele Charles și Prințul Harry, fără Prințul William

Regele Charles și Prințul Harry ar pregăti, în mare discreție, o împăcare, după ani de conflicte și declarații publice care păreau să fi rupt definitiv legătura dintre ei. Surse apropiate Casei Regale britanice susțin că, recent, la Londra, a avut loc un „summit al păcii”, organizat cu acordul lui Harry și sprijinul Palatului Buckingham.

Deși o revenire a prințului în familia regală activă nu este luată în calcul, întâlnirea ar marca un pas important în refacerea relației tată–fiu.

În mod surprinzător, Prințul William nu ar fi fost implicat în acest plan, ceea ce arată că ruptura dintre cei doi frați rămâne încă adâncă.