Melania Trump, cucerită de farmecul lui Kate Middleton. Prima Doamnă a Americii s-a simțit extraordinar alături de Prințesa de Wales. Imaginile momentului

O întâlnire cu multă căldură și zâmbete a avut loc la Frogmore Gardens, aproape de Castelul Windsor, unde Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, și Kate Middleton, Prințesa de Wales, au petrecut câteva ore alături de copiii din programul Squirrel Scouts.

Melania Trump și Kate Middleton, legătură neașteptată la Windsor

Cele două au fost întâmpinate de Dwayne Fields, personalitate TV și șeful cercetașilor, și s-au implicat activ în activitățile pregătite pentru micii cercetași cu vârste între 4 și 6 ani. Melania Trump și Kate Middleton au oferit insigne „Go Wild” copiilor și au participat la jocuri, desen și construirea unor „hoteluri pentru insecte”.

Un moment emoționant a fost atunci când o fetiță i-a luat de mână pe Prima Doamnă și, plină de energie, a condus-o la o altă masă, înainte de a se așeza chiar în poala acesteia. Melania, vizibil încântată, a spus copiilor:

„Încântată să vă cunosc pe toți. Ce faceți? Este atât de frumos. Foarte plăcut”.

Cele două doamne regale s-au arătat relaxate, zâmbind și discutând împreună pe tot parcursul vizitei. Prima Doamnă a fost vizibil impresionată de modul în care Prințesa Kate interacționa natural cu cei mici, iar imaginile surprinse arată o legătură caldă între cele două.

Regina Camilla și Prima Doamnă Melania Trump, apariție comună rară la Windsor

Regina Camilla și Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, au bifat o apariție publică deosebită în ultima zi a vizitei oficiale a soților Trump în Marea Britanie. Cei patru – Regele Charles, Regina Camilla, președintele Donald Trump și Melania – s-au reunit pentru o nouă fotografie oficială la Castelul Windsor.

Melania Trump a atras din nou privirile, purtând un costum din piele maro, completat de pantofi cu toc înalt, semnătura sa stilistică. Regina Camilla a ales o rochie albă, lejeră, accesorizată cu pantofi cu toc mic, punând accent pe eleganță și confort.

În dimineața zilei de 18 septembrie, Regele Charles (76 de ani) și Regina Camilla (77 de ani) și-au luat rămas bun de la oaspeții americani pe treptele castelului, în cadrul unei ceremonii oficiale însoțite de Garda Regală. „Este un mare domn și un mare Rege”, a declarat Donald Trump după strângerea de mână cu monarhul britanic.

Pe durata vizitei, familia Trump a fost găzduită la Castelul Windsor, unde miercuri seară a avut loc și banchetul de stat. După ceremonia de despărțire, Regina Camilla i-a oferit Melaniei Trump un tur privat al Bibliotecii Regale și al Casei de Păpuși a Reginei Maria, unul dintre cele mai apreciate obiective de la Windsor.

În timp ce Melania a rămas la castel, Donald Trump (79 de ani) s-a deplasat spre reședința de la Chequers, în Buckinghamshire, pentru o întâlnire oficială și o conferință de presă alături de premierul britanic Keir Starmer.