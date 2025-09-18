Melania Trump, extravagantă la dineul de stat de la Castelul Windsor. Kate Middleton, însă, a strălucit cu o rochie brodată manual. Foto

Seara de gală de la Castelul Windsor, prilejuită de vizita de stat a președintelui american Donald Trump, a devenit nu doar un eveniment politic de prim rang, ci și un adevărat podium de modă. Toate privirile s-au îndreptat asupra Primei Doamne a Statelor Unite și asupra Prințesei de Wales, două apariții complet diferite, dar la fel de memorabile.

Melania Trump – o apariție spectaculoasă, dar riscantă

Melania Trump, însoțindu-și soțul la banchetul oferit de Regele Charles și Regina Camilla, a ales o rochie semnată Carolina Herrera. Piesa, realizată din crep într-o nuanță intensă de galben floarea-soarelui, a avut un croi modern, cu umerii lăsați la vedere și talia marcată de o centură amplă din mătase lila, accesorizată cu o cataramă acoperită în aceeași țesătură. Ținuta a fost completată de pantofi din catifea mată, creați de Manolo Blahnik, și de bijuterii statement – cercei cu diamante și smaralde.

Rochia, deși elegantă și spectaculoasă, a fost considerată de unii critici prea îndrăzneață pentru rigorile unui dineu regal. Croiala modernă, care lăsa umerii descoperiți, a contrastat cu sobrietatea protocolară a evenimentului, stârnind atât admirație, cât și controverse. Nu este însă prima dată când fosta Primă Doamnă apelează la creațiile Carolinei Herrera pentru ocazii oficiale – în trecut, ea a impresionat și la alte evenimente cu ținute sofisticate ale casei de modă.

Kate Middleton – rafinament și discreție regală

Dacă Melania a mizat pe extravaganță, Prințesa Kate a demonstrat încă o dată ce înseamnă eleganța regală. Soția Prințului William a purtat o rochie couture creată de Phillipa Lepley, designer britanic renumit pentru atenția la detalii. Piesa, confecționată din dantelă Chantilly aurie, brodată manual cu trandafiri și detalii florale delicate, a fost așezată peste o dublură din crep de mătase. Cu mâneci lungi și guler înalt, rochia a exprimat rafinament clasic și un respect impecabil față de etichetă.

Kate și-a completat apariția cu Lover’s Knot Tiara – tiara preferată, încărcată de istorie –, cerceii care au aparținut Reginei Elisabeta a II-a și decorațiile oficiale: Ordinul Familiei Regale al Regelui Charles al III-lea, Ordinul Familiei Regale al Elisabetei a II-a și Marea Cruce a Ordinului Regal Victorian. Un ansamblu impecabil, care a transformat-o în imaginea perfectă a sobrietății regale.

Oaspeți de rang înalt și o atmosferă fastuoasă

La banchetul de stat au fost prezenți membrii de seamă ai Casei Regale, dar și invitați de marcă din mediul politic și economic. Regele Charles și Regina Camilla i-au întâmpinat pe Donald și Melania Trump, în timp ce Prințul William și Prințesa Kate s-au ocupat de primirea invitaților de onoare. Alte figuri remarcabile, precum Prințesa Anne și ducele de Gloucester, au completat tabloul serii.

Într-un moment surprinzător, presa a relatat că președintele american i-ar fi spus lui Kate Middleton: „Ești frumoasă, atât de frumoasă”, un compliment care a atras imediat atenția. Ziua a inclus și o plimbare cu trăsura prin jurul castelului, inspecția gărzii de onoare și un prânz oficial înainte de banchet.