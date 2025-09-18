Melania Trump, extravagantă la dineul de stat de la Castelul Windsor. Kate Middleton, însă, a strălucit cu o rochie brodată manual. Foto

Ultima oră
Gafa de protocol a lui Donald Trump la vizita de la Castelul Windsor. Momentul care i-a surprins pe Prințul William și Kate Middleton. Foto
18 sept. 2025 | 08:27
de Daoud Andra

Monden
Kate Middleton și Melania Trump (foto: colaj)

Seara de gală de la Castelul Windsor, prilejuită de vizita de stat a președintelui american Donald Trump, a devenit nu doar un eveniment politic de prim rang, ci și un adevărat podium de modă. Toate privirile s-au îndreptat asupra Primei Doamne a Statelor Unite și asupra Prințesei de Wales, două apariții complet diferite, dar la fel de memorabile.

Melania Trump – o apariție spectaculoasă, dar riscantă

Melania Trump, însoțindu-și soțul la banchetul oferit de Regele Charles și Regina Camilla, a ales o rochie semnată Carolina Herrera. Piesa, realizată din crep într-o nuanță intensă de galben floarea-soarelui, a avut un croi modern, cu umerii lăsați la vedere și talia marcată de o centură amplă din mătase lila, accesorizată cu o cataramă acoperită în aceeași țesătură. Ținuta a fost completată de pantofi din catifea mată, creați de Manolo Blahnik, și de bijuterii statement – cercei cu diamante și smaralde.

Rochia, deși elegantă și spectaculoasă, a fost considerată de unii critici prea îndrăzneață pentru rigorile unui dineu regal. Croiala modernă, care lăsa umerii descoperiți, a contrastat cu sobrietatea protocolară a evenimentului, stârnind atât admirație, cât și controverse. Nu este însă prima dată când fosta Primă Doamnă apelează la creațiile Carolinei Herrera pentru ocazii oficiale – în trecut, ea a impresionat și la alte evenimente cu ținute sofisticate ale casei de modă.

Kate Middleton – rafinament și discreție regală

Dacă Melania a mizat pe extravaganță, Prințesa Kate a demonstrat încă o dată ce înseamnă eleganța regală. Soția Prințului William a purtat o rochie couture creată de Phillipa Lepley, designer britanic renumit pentru atenția la detalii. Piesa, confecționată din dantelă Chantilly aurie, brodată manual cu trandafiri și detalii florale delicate, a fost așezată peste o dublură din crep de mătase. Cu mâneci lungi și guler înalt, rochia a exprimat rafinament clasic și un respect impecabil față de etichetă.

Donald Trump, acuzat de internauţi că o ţine ascunsă pe Melania Trump. Cine ar fi lângă preşedinte la evenimente, de fapt

Kate și-a completat apariția cu Lover’s Knot Tiara – tiara preferată, încărcată de istorie –, cerceii care au aparținut Reginei Elisabeta a II-a și decorațiile oficiale: Ordinul Familiei Regale al Regelui Charles al III-lea, Ordinul Familiei Regale al Elisabetei a II-a și Marea Cruce a Ordinului Regal Victorian. Un ansamblu impecabil, care a transformat-o în imaginea perfectă a sobrietății regale.

Oaspeți de rang înalt și o atmosferă fastuoasă

La banchetul de stat au fost prezenți membrii de seamă ai Casei Regale, dar și invitați de marcă din mediul politic și economic. Regele Charles și Regina Camilla i-au întâmpinat pe Donald și Melania Trump, în timp ce Prințul William și Prințesa Kate s-au ocupat de primirea invitaților de onoare. Alte figuri remarcabile, precum Prințesa Anne și ducele de Gloucester, au completat tabloul serii.

Într-un moment surprinzător, presa a relatat că președintele american i-ar fi spus lui Kate Middleton: „Ești frumoasă, atât de frumoasă”, un compliment care a atras imediat atenția. Ziua a inclus și o plimbare cu trăsura prin jurul castelului, inspecția gărzii de onoare și un prânz oficial înainte de banchet.

Elvira Deatcu, nemiloasă în emisiunea „La bine și la Roast”! Lucian Viziru și Sergiu Costache i-au fost victime sigure. Ce a putut să le spună actrița colegilor săi? EXCLUSIV
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care primește vești neașteptate și are parte de o schimbare importantă
Horoscop karmic de toamnă: lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe
Zodiile chinezeşti care au parte de reuşite pe 18 septembrie. Norocul le bate la uşă, joi
