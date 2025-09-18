Regele Charles a oferit miercuri seara un banchet de stat fastuos în onoarea președintelui american Donald Trump, la Castelul Windsor, eveniment la care au participat 160 de invitați și întreaga familie regală. „Este o mare onoare”, a declarat Trump, subliniind că este singurul lider american invitat de două ori la o astfel de vizită oficială.

Kate Middleton și Donald Trump, vecini de masă

Prințesa de Wales a fost așezată strategic lângă Donald Trump, un detaliu care nu pare întâmplător, având în vedere că președintele american și-a exprimat în repetate rânduri admirația pentru ea. Alegerea protocolară a contribuit la o atmosferă destinsă: cei doi au fost surprinși râzând și schimbând priviri amicale, semn al unei conversații plăcute.

După discursul lui Trump, sala impunătoare St George’s Hall a răsunat de acordurile imnului Marii Britanii. Cei peste 160 de invitați s-au ridicat în picioare, iar Kate, care până atunci afișase un zâmbet constant, a fost surprinsă cu ochii în lacrimi. La finalul imnului, ea a privit către Prințul William, care i-a transmis un gest discret de încurajare printr-o privire caldă.

Strălucire și simbolism vestimentar

Donald Trump a fost așezat la centrul mesei impunătoare, lungă de 47,3 metri, între Regele Charles al III-lea și Prințesa Catherine, căreia nu a ezitat să îi laude din nou frumusețea. Kate a purtat o rochie aurie spectaculoasă, completând atmosfera elegantă a serii.

De cealaltă parte, Melania Trump a ales o ținută galbenă, accesorizată cu o centură roz, fiind plasată lângă Regina Camilla, îmbrăcată în albastru. Presa ucraineană, inclusiv Kyiv Post, a remarcat imediat combinația de culori, interpretată ca un mesaj subtil de sprijin pentru Ucraina.