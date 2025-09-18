Ultima oră
Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor
18 sept. 2025 | 09:20
de Dumitrache Diana

Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor

Monden
Kate Middleton, plasată strategic lângă Donald Trump. Momentul care a făcut-o pe Prințesa de Wales să lăcrimeze la banchetul regal de la Castelul Windsor
12imagini
Kate Middleton și Donald Trump, vecini de masă (Foto: colaj Playtech)

Regele Charles a oferit miercuri seara un banchet de stat fastuos în onoarea președintelui american Donald Trump, la Castelul Windsor, eveniment la care au participat 160 de invitați și întreaga familie regală. „Este o mare onoare”, a declarat Trump, subliniind că este singurul lider american invitat de două ori la o astfel de vizită oficială.

Kate Middleton și Donald Trump, vecini de masă

Prințesa de Wales a fost așezată strategic lângă Donald Trump, un detaliu care nu pare întâmplător, având în vedere că președintele american și-a exprimat în repetate rânduri admirația pentru ea. Alegerea protocolară a contribuit la o atmosferă destinsă: cei doi au fost surprinși râzând și schimbând priviri amicale, semn al unei conversații plăcute.

După discursul lui Trump, sala impunătoare St George’s Hall a răsunat de acordurile imnului Marii Britanii. Cei peste 160 de invitați s-au ridicat în picioare, iar Kate, care până atunci afișase un zâmbet constant, a fost surprinsă cu ochii în lacrimi. La finalul imnului, ea a privit către Prințul William, care i-a transmis un gest discret de încurajare printr-o privire caldă.

Kate Middleton, observată cu lacrimi în ochi, la dineu (Foto: captura video)

Kate Middleton, observată cu lacrimi în ochi, la dineu (Foto: captura video)

Strălucire și simbolism vestimentar

Donald Trump a fost așezat la centrul mesei impunătoare, lungă de 47,3 metri, între Regele Charles al III-lea și Prințesa Catherine, căreia nu a ezitat să îi laude din nou frumusețea. Kate a purtat o rochie aurie spectaculoasă, completând atmosfera elegantă a serii.

Vezi și:
Melania Trump, extravagantă la dineul de stat de la Castelul Windsor. Kate Middleton, însă, a strălucit cu o rochie brodată manual. Foto
Gafa de protocol a lui Donald Trump la vizita de la Castelul Windsor. Momentul care i-a surprins pe Prințul William și Kate Middleton. Foto

De cealaltă parte, Melania Trump a ales o ținută galbenă, accesorizată cu o centură roz, fiind plasată lângă Regina Camilla, îmbrăcată în albastru. Presa ucraineană, inclusiv Kyiv Post, a remarcat imediat combinația de culori, interpretată ca un mesaj subtil de sprijin pentru Ucraina.

Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
Digi24
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Elvira Deatcu, nemiloasă în emisiunea „La bine și la Roast”! Lucian Viziru și Sergiu Costache i-au fost victime sigure. Ce a putut să le spună actrița colegilor săi? EXCLUSIV
Elvira Deatcu, nemiloasă în emisiunea „La bine și la Roast”! Lucian Viziru și Sergiu Costache i-au fost victime sigure. Ce a putut să le spună actrița colegilor săi? EXCLUSIV
Monden
acum 11 ore
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care primește vești neașteptate și are parte de o schimbare importantă
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care primește vești neașteptate și are parte de o schimbare importantă
Horoscop
acum 16 ore
Horoscop karmic de toamnă: lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe
Horoscop karmic de toamnă: lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe
Horoscop
acum 18 ore
Zodiile chinezeşti care au parte de reuşite pe 18 septembrie. Norocul le bate la uşă, joi
Zodiile chinezeşti care au parte de reuşite pe 18 septembrie. Norocul le bate la uşă, joi
Horoscop
acum 19 ore
Parteneri
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Click.ro
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
Digi24
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu. De asta au divorțat! Încet, încet, adevărul iese la iveală!
Unica.ro