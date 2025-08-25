Medicul Flavia Grosan se dezice de mesajul apărut pe pagina sa de Facebook. Ce a ținut să puncteze, după valul de reacții: „Mi se pare dublă măsură”

Medicul Flavia Groșan a revenit asupra unei postări controversate pe pagina sa de Facebook, după ce afirmațiile făcute anterior au stârnit un val de reacții critice din partea colegilor săi din comunitatea medicală și a publicului larg. În mesajul său, medicul a recunoscut că nu deține argumente științifice pentru teoria prezentată și a șters postarea respectivă. Această decizie vine în contextul unei anchete disciplinare inițiate de Colegiul Medicilor Bihor, dar și a criticilor transmise de Societatea Română de Pneumologie, care a catalogat afirmațiile medicului drept „afirmații nefundamentate științific”.

Reacția Flaviei Groșan

Pe Facebook, medicul a explicat motivul pentru care a postat inițial informația și a ținut să clarifice că mesajul nu reflectă punctul său de vedere personal:

„Eu vă rog să vă calmați. Liniștiți-vă. Pe pagina personală mi-a apărut o postare pe care am copiat-o o și am postat-o. Lumea a fost interesată de subiect. Dar eu nu am argumente științifice despre acest lucru. Până atunci mă dezic de ea. Am și șters o. PS: De o lună de zile sunt pur simplu hărțuită de schema ‘schemă de detoxifiere vaccin COVID’, nimeni nu s a sezitat. Mi se pare o dubla măsură.”

Contextul postării controversate

Controversa a început duminică, 24 august, când Flavia Groșan a lansat o teorie conform căreia o persoană nevaccinată ar fi dezvoltat mai multe simptome grave după contactul fizic cu o persoană vaccinată anti-COVID. În postarea sa, Groșan afirma că pacientul „a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, o durere foarte puternică în gât și o oboseală teribilă” după expunerea fizică la o femeie vaccinată.

Medicii și experții în sănătate publică au respins rapid aceste afirmații. Societatea Română de Pneumologie a transmis că postarea „nu reprezintă și nu reflectă în niciun fel poziția oficială a SRP” și a atenționat asupra riscurilor dezinformării:

„Societatea Română de Pneumologie promovează și susține exclusiv medicina bazată pe dovezi științifice, conform ghidurilor și recomandărilor internaționale validate. În acest sens, SRP respinge ferm orice afirmații nefundamentate științific și avertizează asupra riscului pe care dezinformarea și propagarea de ‘fake news’ medicale îl au asupra sănătății publice și asupra încrederii populației în profesia medicală.”

Ancheta Colegiului Medicilor

Colegiul Medicilor din România a reacționat imediat, solicitând o anchetă filialei din Bihor. Președinta CMR, Cătălina Poiană, a subliniat că medicii nu trebuie să dezinformeze în spațiul public și că orice afirmație trebuie să fie susținută de dovezi demonstrabile.

„Din punctul meu de vedere, trebuie să se pronunțe având la bază medicina bazata pe dovezi sau în caz contrar să susțină cu dovezi clare demonstrabile în fața comunității medicale afirmațiile făcute (…) Trebuie să luăm atitudine în cazurile de medici cu derapaje grave la adresa științei și al adevărurilor medicale, care pot să prejudicieze sănătatea publică”, a declarat aceasta.

Și președinta Colegiului Medicilor Bihor, Carmen Pantiș, a catalogat afirmațiile lui Groșan drept „erori grave, fără nici o fundamentare științifică” și a explicat că vaccinurile anti-COVID nu conțin virus viu și nu pot provoca simptomele descrise de medic. Pantiș a mai precizat că Flavia Groșan a încălcat „grav etica și deontologia medicală” și că ședința de luni, 25 august, va decide conduita care se impune în acest caz.

Controverse anterioare

Flavia Groșan este cunoscută pentru teoriile sale conspiraționiste lansate în timpul pandemiei de COVID-19. În 2021, ea a stârnit panică după ce a susținut că medicii provoacă moartea pacienților prin oxigenoterapie. La acel moment, Colegiul Medicilor Bihor nu a aplicat sancțiuni, iar Carmen Pantiș a lăudat atunci comportamentul său.