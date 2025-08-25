Valeriu Gheorghiță clarifică zvonurile despre vaccinare: „Persoanele vaccinate nu transmit proteina spike. Nu există shedding, nu există risc pentru cei din jur”

După apariția unor informații controversate în spațiul public, medicul militar Valeriu Gheorghiță a simțit nevoia să facă precizări clare privind vaccinarea împotriva COVID-19 și presupusele riscuri pentru cei din jur. Într-o postare amplă pe Facebook, fostul coordonator al campaniei naționale de vaccinare a demontat mai multe mituri care circulă în mediul online și care au stârnit temeri nejustificate în rândul populației.

Valeriu Gheorghiță demontează miturile despre vaccinare

„Ca medic și ca fost coordonator al campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, simt nevoia să clarific câteva lucruri importante”, a scris Gheorghiță. El a explicat că ideea potrivit căreia persoanele vaccinate ar putea „transmite” altora proteina spike sau că ar exista un fenomen numit shedding este complet falsă și lipsită de fundament științific.

„Vaccinurile împotriva COVID-19 NU conțin virus viu și nu pot fi eliminate sau transmise către altcineva prin contact fizic, relații intime, respirație sau fluide. Oamenii vaccinați nu reprezintă în sine un risc pentru nimeni”, a subliniat medicul. Gheorghiță a explicat mecanismul biologic: ARN-ul mesager introdus de vaccin este rapid degradat în interiorul celulei, iar proteina spike produsă temporar de organism este recunoscută de sistemul imunitar și eliminată într-un timp scurt. Aceasta nu rămâne în corp și nu se transmite altor persoane.

De asemenea, medicul a abordat și îngrijorările legate de transfuziile de sânge: „Studiile și practica medicală arată clar că sângele provenit de la donatori vaccinați este sigur. Nu există niciun risc documentat ca transfuzia să transmită proteine spike sau să provoace efecte adverse asociate vaccinului. Centrele de transfuzie din întreaga lume, inclusiv România, au reglementări stricte, iar siguranța pacienților este prioritatea absolută.”

Gheorghiță a mai precizat că este normal ca oamenii să aibă întrebări și temeri atunci când apar astfel de informații, mai ales în mediul online, și a subliniat importanța comunicării bazate pe date științifice și experiență clinică. Mesajul său a transmis următoarele concluzii:

Persoanele vaccinate nu elimină nimic ce ar putea dăuna celor din jur.

ARN-ul mesager și proteina spike se degradează rapid.

Transfuziile de sânge de la persoane vaccinate sunt sigure.

Sănătatea publică depinde de încredere, informare corectă și respect reciproc.

De unde au pornit zvonurile

Totul a pornit de la declarațiile doctoriței antivacciniste Flavia Groșan, care a lansat recent în spațoil public teoria sheddingului. Aceasta susține că un bărbat nevaccinat ar fi dezvoltat simptome după contactul intim cu o parteneră vaccinată:

„Are 32 de ani și nu este vaccinat, dar are o iubită vaccinată. După ce a avut relații intime cu ea, a început să aibă dureri în piept, ceață mentală, durere puternică în gât și oboseală teribilă. M-a contactat pentru că și-a dat seama că nu a mai avut niciodată astfel de simptome și că totul a apărut imediat după expunerea fizică — fluide corporale, orice — la această femeie vaccinată. Acesta este fenomenul denumit ‘shedding’”, a transmis Flavia Groșan.

Potrivit doctoriței, bărbatul nevaccinat ar fi fost sensibil la proteina spike „primită” de la partenera sa, iar unele persoane ar putea avea reacții severe. Totuși, acest punct de vedere nu are nicio susținere științifică, fiind considerat de experți și autorități medicale ca fiind nefondat și înșelător.

Postarea lui Valeriu Gheorghiță vine astfel ca un răspuns ferm: nu există dovezi că vaccinarea i-ar putea pune în pericol pe cei din jur, iar fenomenul de shedding, așa cum a fost prezentat, nu are nicio bază biologică reală. Vaccinurile rămân sigure, iar mesajul medicului militar subliniază importanța încrederii în știință și a informării corecte în lupta împotriva COVID-19.

Colegiul Medicilor s-a autosesizat

Colegiul Medicilor va organiza luni, 25 august, o ședință specială pentru a analiza afirmațiile Flaviei Groșan, în timp ce Societatea Română de Pneumologie le-a catalogat drept „nefondate din punct de vedere științific”. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România (CMR), a declarat că a solicitat o anchetă preliminară din partea filialei din Bihor, conform relatărilor de la Digi24.