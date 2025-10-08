Matteo dezvăluie cum s-a schimbat scena muzicii românești în ultimii ani: „Nu cred că publicul a fost interesat de muzică, ci mai mult de ce se întâmplă în viața privată”. EXCLUSIV

Matteo este de ani buni în lumea muzicii românești și a traversat toate etapele ei, de la piesele vechi în care ritmul conta mai mult decât versurile, la trap, manele tech și chiar piese și clipuri realizate integral cu inteligență artificială. Pe măsură ce tehnologia avansează, imposibilul devine posibil, iar artistul ne-a dezvăluit cum reușește să se reinventeze păstrându-și autenticitatea și ce și-ar spune dacă s-ar întoarce în timp.

Matteo, dezvăluiri din spatele cortinei. Cum reușește să țină pasul cu industria?

După ani de experiență pe scena muzicii românești, aceasta nu mai are secrete pentru Matteo. După o vară în care s-a dedicat atât familiei, trăind clipe de neuitat, cât și carierei, concentrându-se pe proiecte noi, ne-a povestit cum reușește să adapteze și să țină pasul cu schimbările constante din industrie.

Secretul, spune el, stă în autenticitate și relaxare: să fii împăcat cu tine și să nu te lași prins de așteptările altora. Abia atunci poți să fii cu adevărat creativ și să-ți păstrezi esența.

„Când ești liniștit, relaxat și iubit, îți vin și ideile. Mă rog, trebuie să fii și în cabina de duș pentru treaba asta. (râde). Dar așa vin toate ideile. E foarte simplu. Am ajuns la maturitatea și la situația în care fac ce vreau și dacă sunt eu mulțumit, cred că și publicul o simte. Publicul care deja cred că sunt fani. Și fanii sunt dedicați. Și dacă fanii simt că omul pe care îl urmăresc este fericit, atunci sunt și ei fericiți”, a subliniat Matteo, în exclusivitate pentru Playtech.

Sunt fanii mai apropiați de artiști în era internetului?

Cântărețul recunoaște că scena muzicii românești s-a schimbat considerabil și o consideră „o evoluție bună”. Odată cu dezvoltarea internetului, surprinzător sau nu, fanii nu mai simt nevoia să pătrundă cu adevărat în viața artiștilor, pentru că aproape totul le este prezentat „pe tavă”.

Matteo remarcă însă un aspect interesant: de-a lungul timpului, atenția publicului s-a concentrat adesea mai mult asupra felului în care o persoană publică trăiește, decât asupra muncii și creativității sale.

„Intră mai puțin în viața noastră, chiar dacă social media facilitează. Adică, artiștii își fac vloguri, își pun story: ‘uite, desenez’, ‘uite, mă spăl pe dinți’. Dar pentru că e abundență de informații, atunci lumea nu mai e atât de interesată. Versus perioada noastră, în care, da, presa a intrat mai mult în viața noastră și atunci, dar nu prea reușeau așa cum voiau ei. Și atunci lumea era mai spornică să vadă ce face ăla, cu cine a înșelat, cu cine n-a înșelat. Erau ieftine subiectele. Nu mai e un echilibru. Nu cred că vreodată publicul, marea masă, a fost interesat de muzica pe care o facem, ci mai mult de tertipurile astea, de ce se întâmplă în viața unei persoane private. ‘Ia zi-mi, mă, ăla mănâncă?’ sau ‘E chiar așa cum îl văd eu?’. Dar de meseria noastră, de muzica noastră…”, a mărturisit Matteo.

Artistul nu se ferește să recunoască că, de-a lungul carierei, a fost și el ținta unor zvonuri și răutăți. Totuși, a ales să nu se lase afectat de acestea și să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat.

„Am și uitat. Instant am uitat, că nu prea m-am lăsat afectat niciodată. M-am văzut tot timpul de ale mele”, a dezvăluit cântărețul. De asemenea, acesta ne-a spus și care este sfatul pe care și l-ar oferi dacă s-ar putea întoarce în timp, la începuturile sale.

„Fă ce-ți place, nu ce le place”, a subliniat Matteo.