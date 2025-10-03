Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV

Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
03 oct. 2025 | 11:08
de Andreea Vasile

La 40 de ani, Matteo se bucură de o viață împlinită, împărțită cu atenție între lumea artistică, care îi aduce satisfacții profesionale, și familia care îi umple sufletul. De cinci ani, cântărețul a devenit tată, iar Mia a devenit fără doar și poate cea mai mare realizare a sa. Recent, artistul a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech, unul dintre cele mai frumoase momente petrecute în familie în ultima vreme.

Matteo, între muzică și familie

Chiar dacă în ultima vreme nu a mai fost atât de prezent în lumina reflectoarelor, Matteo nu stă degeaba și continuă să își urmeze pasiunile cu aceeași energie. L-am întâlnit la lansarea filmului „Vecina” și am aflat de la el că tocmai a încheiat o vară plină de activități, în care fiecare zi a contat.

Timpul său a fost atent împărțit între muncă, studio, concerte și viața personală, iar în mijlocul tuturor acestor activități a reușit să se relaxeze și să se bucure de momente de neuitat alături de „fetele sale”, care îi aduc bucurie și echilibru în fiecare zi.

„Am reușit să mă odihnesc, să mă relaxez, să-mi fac niște amintiri superbe alături de familie. Pentru că vara am reușit să o împart în mod echilibrat între job, familie, concerte, relaxare, timp pentru mine și dezvoltarea unor proiecte noi”, a dezvăluit Matteo, în exclusivitate pentru Playtech.

Ajutat de fiica lui, artistul i-a pregătit o surpriză emoționantă iubitei sale

Matteo și iubita lui, Elena Neagu, se iubesc de mai bine de un deceniu și au evoluat împreună în tot acest timp, construind o relație bazată pe înțelegere, răbdare și momente comune. De departe, cea mai mare realizare a lor este Mia, fiica lor, care a venit pe lume în anul 2020 și care le-a schimbat viața într-un mod profund.

De atunci, viața artistului nu doar că s-a schimbat, dar, spunea el în trecut, a descoperit cât de creativ poți să devii atunci când te joci cu copilul tău și cum aceste momente mici devin cele mai frumoase amintiri.

Iar anul trecut, Matteo și-a făcut curaj și a cerut-o pe Elena de soție. Cererea a venit într-un moment neașteptat, când s-a dus la ea la muncă cu un buchet impresionant de 1000 de lalele albe și un inel superb. Pasul nu a fost unul spontan, ci unul gândit cu atenție cu câteva luni înainte și, chiar dacă unii ar spune că a durat prea mult până să-l facă, artistul subliniază că momentele cu adevărat importante nu pot fi forțate, ci se așază în viața noastră așa cum trebuie.

Vorbind despre amintirea sa preferată din această vară, Matteo ne-a mărturisit că nu poate alege doar una. Totuși, a povestit despre un moment recent, legat de ziua logodnicei sale. Împreună cu Mia, au reușit să-i pregătească pentru prima dată o surpriză emoționantă. Tatăl și fiica au „sechestrat-o” pe Elena într-o cameră, timp în care s-au ocupat de pregătirea tortului aniversar.

Ce-i drept, artistul recunoaște că de fapt a fost mai mult o tartă, dar, spune el, ceea ce contează cu adevărat sunt amintirile de neuitat pe care le-au creat împreună și pe care le vor purta în suflet pentru tot restul vieții.

„Uite, weekendul trecut a fost ziua Elenei și, împreună cu Mia, am sechestrat-o pe Elena într-o cameră și am reușit pentru prima oară în viața mea, ghidat de Mia, să-i facem un tort Elenei… Un tort. O tartă, de fapt”, a dezvăluit Matteo.

