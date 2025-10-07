Andra Tănăsescu duce umorul balcanic la rang de artă pe TikTok: Rodica și Gicu s-au născut din cotidian, dar succesul vine și cu dezamăgiri: „Unii prieteni au spus că e ceva pueril”. Interviu EXCLUSIV

Îi cunoști pe Rodica și Gicu? Poate că numele lor nu-ți sunt familiare, dar cu siguranță ai întâlnit în vecini, la muncă sau chiar la magazin o femeie grandomană, „împopoțonată”, care le știe pe toate. Sau un unchi de la sat, care te așteaptă cu grătarul încins, gata să-ți povestească ce lucrare a mai făcut în casă. Sau o soacră mare, nemulțumită de noră și de familia ei – e și normal, „doar ea știe cât s-a chinuit pentru băiat”.

Toți fac parte din cultura balcanică, iar Andra Tănăsescu i-a făcut celebri prin serii pline de umor, publicate pe TikTok. Prima postare virală, „Românii în vacanță”, a fost filmată la muncă, în timp ce avea puțin timp liber, dar ideea de a se arunca în vâltoarea internetului îi încolțise deja în minte.

Clipul a ajuns rapid la inimile internauților, care s-au regăsit fie în personaje, fie în comunitatea pe care acestea o reflectă, în sutele de clipuri pe care Andra le-a publicat ulterior. În ciuda celor care au încercat să o descurajeze, Andra a devenit un influencer autentic – deși nu-i place deloc acest termen. Spontană și plină de imaginație, glumește și spune că are nevoie de medicamente pentru a-și potoli gândurile.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andra Tănăsescu (@balkan.story19)

Am descoperit-o într-un interviu savuros, în care ne-a vorbit despre curaj, susținere și încrederea de a fi tu însuți, într-o lume în care internetul și realitatea se contopesc tot mai mult. Și dacă te întrebi cum reușește să transforme orice moment banal în umor balcanic, răspunsul e simplu: o cameră, un telefon și o minte care nu doarme niciodată.

Cine este Andra Tănăsescu, femeia din spatele „Balkan story”: „Am plecat la drum cu inima deschisă”

Reporter Playtech (Andreea Vasile): Dincolo de TikTok, cine ești tu? Prezintă-te, te rog, pentru a te cunoaște și pe tine, nu doar personajele tale!

Andra Tănăsescu (Balkan Story): Eu sunt Andra. O fire pozitivă și energică, așa am fost de când mă știu. Și exact ceea ce vedeți voi pe online, așa sunt și în viața de zi cu zi. Sunt cu zâmbetul la purtător tot timpul. Întotdeauna am simțit că am ceva de spus, dar nu știam în ce manieră să o fac. Și uite că, de un an de zile, mi-am luat inima în dinți și am zis: ‘hai să încerc TikTok-ul și să grăiesc cumva ceea ce simt eu pe online’. Bineînțeles că a fost o decizie pe care am luat-o așa. Nu m-am gândit foarte mult, dar am ajuns într-un moment în care sunt mulțumită.

De ce a ales Andra TikTok-ul: „Nu mă așteptam ca oamenii să rezoneze atât de bine cu mine”

Reporter Playtech (Andreea Vasile): Mi-ai zis că nu știai cum să te exprimi, de ce TikTok?

Andra Tănăsescu (Balkan Story): Ideea este că nu mi-am dorit neapărat să mă duc pe platforma aceasta. Am vrut să aleg YouTube-ul pentru un format mai lunguț. Dar am zis să încerc cu pași micuți, să văd cum vor reacționa oamenii. Cum voi avea, până la urmă, priză la public. Pentru că nu mă așteptam ca oamenii să rezoneze atât de bine cu mine și să îmi formez o comunitate. Oamenii văd, dincolo de conținutul pe care îl faci, ce ești tu ca om și asta mi s-a confirmat din multe declarații pe care le-am citit și eu de-a lungul vremii prin comentarii.

A fost o mare provocare să pot să intru pe porțiile TikTok-ului. Pentru că te și temi. Te uiți și vezi că de cele mai multe ori este foarte mult hate pe internet și te gândești, ‘eu de ce aș fi absolvit de asta’. Dar eu am plecat la drum cu inima deschisă.

Am vrut să aduc ceva nou, să fiu autentică, să nu mă agăț de nimeni, să nu semăn, să nu copiez. Urmăream niște oameni din afară care fac satiră, comedie și am zis că mi-ar plăcea și eu să fiu acolo, ca ei. Mai am de muncit foarte mult până o să ajung într-un punct pe care mi-l doresc eu, cu adevărat, dar este bine și așa, până acum.

„Românii în vacanță” i-au adus succesul pe platformă

Reporter Playtech (Andreea Vasile): Îți mai amintești care a fost primul clip care a „bubuit” pe TikTok?

Andra Tănăsescu (Balkan Story): Da, primul clip care a bubuit pe TikTok a fost intitulat „Românii în vacanță”, care, de altfel, a devenit și o serie, care m-a consacrat, căreia îi dau viață și astăzi, prin cele două personaje ale mele, primele, Rodica și Gicu.

Rodica și Gicu ilustrează românul de zi cu zi în cea mai pură formă a lui. Românul acela care își face simțită prezența în cele mai rele, cum să spun, mijloace. Țin minte că lucram în cadrul unui hotel, mă ocupam de imaginea acestuia pe partea de marketing și în ziua respectivă am avut mai mult timp la dispoziție. Urma să discut cu directorul hotelului un proiect pe care îl avea în minte, iar el întârzia puțin, venea de la București. Și având timp liber la dispoziție, tot voiam eu să fac ceva în direcția aceasta pe online, și am rugat-o pe recepționeră să îmi dea o cartelă de la o cameră, să mă retrag puțin acolo, să și lucrez la ce am. Dar în paralel am scos telefonul, m-am filmat, eram eu fără niciun filtru.

Am pus telefonul să filmez și am început să creionez o conversație cu soțul meu și spuneam că sunt nemulțumită de faptul că ne-au dat foarte puține comparativ cu câte nopți stăm noi. „Ne-au dat doar 3 plicuri cu ceai în loc de 5 și la cafea la fel și noi stăm 5 nopți, nu se poate așa ceva și,uite, și șamponul, l-au încastrat acolo în duș, nu se poate, chiar ne jignesc oamenii ăștia pe noi”. L-am pus. Și în numai câteva ore a ajuns la 200.000 de vizualizări, lucru care pentru mine a fost wow.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andra Tănăsescu (@balkan.story19)

Cotidianul îi aduce inspirația de care are nevoie

Reporter Playtech (Andreea Vasile): Ce te inspiră pe tine cel mai des?

Andra Tănăsescu (Balkan Story): Cotidianul, oamenii, situațiile pe care le-am trăit de-a lungul vremii, situațiile cu care ne confruntăm viața de zi cu zi. Pentru că, dacă te uiți pe pagina mea, este menționat: umor balcanic și contemporan.

Ideea este că eu de cele mai multe ori, de când fac online, în momentul în care merg undeva mă lovesc de vreo situație, indiferent că merg într-o instituție publică, că sunt pe stradă, că sunt la magazin, am început să analizez situațiile și oamenii în ideea de a aduna idei pentru conținutul meu.

Mintea mea nu stă o secundă. Aseară mă gândeam și am spus că eu trebuie să merg la doctor, să-i spun să-mi dea o pastilă, pe care să o beau seara, înainte să dorm, ca să-mi stea o dată locului mintea. Deci, într-una mă gândesc, văd chestii prin casă, îmi fac scenarii în cap. Aveam de făcut un script pentru o campanie pe care trebuie să o predau și mă gândeam la ea. Și de la scriptul pentru campanie mi s-au deschis ferestre, exact așa ca la calculator.

Andra Tănăsescu (Balkan Story): „Dacă mă pui să îți reproduc un clip pe care l-am făcut, eu nu mai știu ce am zis acolo”

Am luat decizia, pentru că îmi veneau idei și ziceam că „o să țin minte până mâine și uitam”, să îmi iau notițe. Îmi scriu câteva cuvinte cheie, pentru că eu știu deja ce vor să reprezinte. Și a doua zi sau când vine vremea, dezvolt. Zic când vine vremea, pentru că se întâmplă ca acele idei, în urma cărora se nasc clipurile, să fie necesar, de exemplu, să fac două, trei personaje.

Și, depinde, pentru că pot să am altele programate în ziua respectivă și nu îmi permit să fac un clip cu două, trei personaje. Pentru că la mine nu este nimic superficial. Eu nu îmi scriu textele, la mine este improvizație totală. Pe mine dacă mă pui să îți reproduc un clip pe care l-am făcut, eu nu mai știu ce am zis acolo. Pur și simplu, dau drumul la cameră și mi-a venit ideea.

Ideile curg chiar și în timpul filmărilor

Dacă am două-trei personaje de făcut, este un pic mai greu. Eu 90% din timp nu mă machiez. Rar sunt momente în care simt nevoia să fac asta. Oricum, mă aranjez, adică dau bine în fața camerei, nu neglijez aceste detalii.

Dar când vreau să fac o situație: ne ducem la o petrecere, la o nuntă, trebuie să mă aranjez, să mă machiez. După aceea filmez prima dată personajul masculin, apoi pe cel feminin. Mi-aduc aminte că parcă ar mai merge un personaj masculin, dar ce să fac? Stau și le termin pe cele feminine de filmat, după aceea mă demachiez și mai bag un personaj.

Andra Tănăsescu (Balkan story): realizarea unui clip poate dura 15 minute, dar și 3 ore

Reporter Playtech (Andreea Vasile): Cum arată o zi de filmare pentru tine?

Andra Tănăsescu (Balkan Story): Dacă am o idee: acum s-a născut ideea, acum pun mâna pe telefon și mă duc să filmez. Îmi ia mai puțin de 10-15 minute. Însă, dacă avem de-a face cu un clip în care trebuie să investesc timp și energie, un clip pe care oamenii îl văd de 1-2-3 minute cel mult, în spate poate să fie și 2-3 ore.

Pentru că implică și editatul. Eu mă uit de 2-3 ori înainte să-l postez, pentru că nu vreau să-l neglijez, de exemplu, când dau play la cameră și mă duc sau când opresc, să nu se vadă chestia aia. Țin foarte mult la detalii.

„Ai nevoie doar de un telefon și de inspirație”

Reporter Playtech (Andreea Vasile): Ce echipament folosești? Faci totul singură?

Andra Tănăsescu (Balkan Story): Da, fac totul singură, nu mă ajută nimeni cu filmatul. Sunt într-un punct în care am zis că, cu cât voi mai avansa, voi pune la un moment dat problema de a angaja pe cineva care să mă ajute, de ce nu, cu filmatul afară.

Pentru că intenționez să-l duc pe Gicu și în afară, să mă deghizez și să ies să fac situații. Nu știu, am multe idei. Folosesc un telefon, un iPhone. De editat editez pe telefon, foarte rar pe laptop, pentru că mă mișc un pic mai greu cu editatul pe laptop.

Deci ai nevoie doar de un telefon și de inspirație, ca să zic așa. Nu este necesar să investești cel puțin la început în echipamente scumpe. Este necesar să investești cel puțin într-o lavalieră. Eu am, pentru că sunt situații în care este necesară, mai ales dacă vrei să filmezi afară. Acum tehnologia a avansat și, de exemplu, poți să folosești lavaliera și la sketch-uri, pentru că poți să o pui pe interiorul hainelor.

Când vrei să avansezi și să aduci calitate, da, poți să investești, dar nu e necesar din prima să iei vreo cameră scumpă. Dacă ai un smartphone de generație actuală, poți să îți faci treaba foarte bine.

Străinii de aplaudă în timp ce prietenii încearcă să te tragă în jos, asta este lecția cu care Andra Tănăsescu (Balkan Story) a rămas după ce a început să posteze pe internet

Reporter Playtech (Andreea Vasile): Oamenii de pe internet te-au primit cu brațele deschise, s-au regăsit în personajele tale. Dar ce părere au avut apropiații când le-ai zis ce vrei să faci sau când ai postat primul clip?

Andra Tănăsescu (Balkan Story): Eu sunt persoana căreia îi place să fie înconjurată de oameni, de prieteni. Oamenii m-au dezamăgit de cele mai multe ori, și oameni din partea cărora nu mă așteptam. Familia a fost foarte deschisă vis-a-vis de ceea ce fac eu, mama, tata. Mama este susținătoarea mea principală. Mamei îi place tot ce fac eu, mă distribuie, mă aplaudă. Iubește cu toată ființa ei tot ceea ce fac eu pe internet.

Însă unii prieteni au spus: „Oare crezi că va merge ce faci? Sau ce vrei de fapt să faci?”. Unii au spus că li se pare ceva copilăresc, pueril. Bineînțeles că acele persoane nu mai există în cercul meu de prieteni. Pentru că mă supărau, le spuneam că i-aș pune o zi să facă ceea ce fac eu, pentru că nu este ceva simplu. Și eu nu sunt în punctul în care doar mă scălâmbai pe internet, comparativ cu alte personaje de pe online, ca să le numesc așa. Și nu doar mimez TikTok-uri. Acolo este ceva care chiar implică să ai ceva în mintea ta. Pentru că dacă nu te-ar duce mintea, nu ai reușit să creezi.

„Sunt anumite chestii pe care oricine reușește să le facă”

Acum, fără falsa modestie. Dar sunt anumite chestii pe care oricine reușește să le facă. Vis-a-vis de susținere, le spuneam, că ei mă întrebau: „Băi, acum cum pot să te susțin?” Și eu le spuneam: „Prin simpla vizualizare a clipului, prin a comenta, prin a-l distribui mai departe.” Și nu făceau asta, bineînțeles. Iar când aveam o perioadă în care îi rugam să facă, pentru că eram la început și aveam nevoie ca cineva să mă susțină, se întâmpla ca ei să nu mai facă lucrurile acelea și să mă ignore. De acolo am înțeles că nu îmi sunt prieteni cu adevărat.

După am început să am succes și am apărut în niște interviuri televizate, am avut și eu apariție într-un film, care se va difuza în cinema în luna noiembrie, se numește Tati Full-Time. Am și eu un mic rol acolo. Pentru mine este o realizare enormă. Și vreau să spun că au început să mă caute după ce au văzut că ceea ce fac eu pe online de fapt are impact.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andra Tănăsescu (@balkan.story19)

Gicu, personajul de suflet al creatoarei sale: „Mi-e foarte drag”

Reporter Playtech (Andreea Vasile): Care e personajul tău favorit?

Andra Tănăsescu (Balkan Story): Preferatul meu este Gicu. Este, de altfel, primul personaj pe care l-am făcut. Ar fi topul: Gicu și al doilea loc Rodica. Gicu este de altfel și cel mai iubit personaj de oameni. Nu știu dacă prin prisma faptului că a apărut primul, are impactul acesta când oamenii îl văd. Am avut o perioadă în care am luat pauză de la el, pentru că am fost plecată cu niște proiecte la Constanța și nu am reușit să mă mai deghizez în el. Mai făceam content ca să fiu acolo, în ochii oamenilor, și să fiu prezentă. Și 80% am stat numai pe Rodica. Și mă întrebau: „Unde e Gicu, ce-ai făcut cu Gicu? Când apare?”.

Și după o lună de zile, când am făcut clip cu el, a fost un boom așa și îmi dădeau mesaje: „Păi ce făceai, măi fată, nu mai îi aduceai pe Gicu” și în comentarii. De Gicu mi-e foarte drag pentru că consider că am un touch personal pe acel personaj și consider că nimeni nu ar putea să-l reproducă. Adică acea voce pe care eu o fac, grimasele, stângăcia lui. Vocea lui este din timbrul meu vocal. Este creația mea 100% și repet, nu cred că s-ar putea reproduce de nimeni.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andra Tănăsescu (@balkan.story19)

Iar personajul feminin. Da, ar putea fi reprodus. Pentru că în esență este o femeie grandomană, cațaveică și cu toate cele ale ei. Mai are și calități pe alocuri. Dar de cele mai multe ori, pe Rodica o arunc publicului cu aceste metehne, ca să zic așa.

„Balkan story” i-a schimbat viața, dar Andra Tănăsescu nu uită de unde a pornit

Reporter Playtech (Andreea Vasile): Cum s-a schimbat viața ta de la primul clip și până acum?

Andra Tănăsescu (Balkan Story): Viața mea s-a schimbat semnificativ de la primul clip și până în prezent. În primul rând, prin prisma experiențelor pe care le-am trăit: de a apărea la TV, de a fi într-un platou de televiziune și de a cocheta cu cinematografia.

Pentru că am fost contactată de o doamnă director de casting, Domnica Cârciumaru, căreia îi mulțumesc. Mi-a propus pe rolul de asistentă în filmul Tati Full-Time și, de acolo, dumneaei intenționează să mă propună și în alte producții, lucru de care sunt foarte mândră și șocată în același timp, pentru că nu mă așteptam la un parcurs atât de rapid.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andra Tănăsescu (@balkan.story19)

Azi dimineața m-am trezit și am primit niște colete de PR. Am făcut niște recenzii la anumite produse, dar fără niciun fel de substrat, și au văzut brandurile respective și au ținut să mă recompenseze. Poate pentru alții nu sunt niște chestii mărețe, dar pentru mine înseamnă foarte mult. Probabil că sunt anumite persoane de pe online pentru care a devenit o normalitate.

Și niciodată, fac o mică paranteză: nu am să promovez un produs în care nu voi avea încredere. Am început să am contracte, colaborări cu branduri, dar am avut și momente în care am spus „nu, nu sunt banii totul, încrederea și iubirea oamenilor nu se cumpără și vreau să am un parcurs ușor, nu forțat, să ajung din prima sus și să amețesc și să cad”. Vreau să le iau pe toate cu pași mici și să respect oamenii pentru că fără oameni eu nu aș fi ce sunt astăzi.

„Viața publică aduce cu sine avantaje, dar și dezavantaje”

Eu nu sunt într-un punct foarte mare, așa văd eu. Dar, din afară, oamenii spun că ei văd o realizare mare în mine. Și când stau și mă mai gândesc eu la rece și văd numărul de reacții pe care le generez și comentariile zic: „nu realizez ce mi se întâmplă, practic. Adică, chiar e real, adică oamenii ăștia chiar rezonează cu mine, chiar râd la ceea ce fac eu și la ceea ce spun eu?”.

Pentru că să mă trezesc în fiecare dimineață și citesc mesaje. Primesc și pe mail mesaje frumoase de la oameni, primesc atât în comentarii, dar și mesaje private pe Instagram. Pe TikTok nu am mesajele activate, din varii motive.

Viața publică aduce cu sine avantaje, dar și dezavantaje. Însă, momentan, vreau să mă focusez pe avantaje, că de dezavantaje cred că o să am eu timp să mă lovesc. Dar vreau să nu fie prea multe, vreau să mă bucur numai de lucruri bune, ca să zic așa. Deși e cam greu, că viața e formată și din bune și din rele. Eu sunt optimistă, ca de obicei.