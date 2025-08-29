Mașinile electrice revin în forță, Volkswagen devine lider pe piața europeană

Industria auto trece din nou printr-un moment de expansiune în zona mobilității electrice. După o perioadă de stagnare și prudență din partea producătorilor, vânzările de mașini electrice au crescut semnificativ în prima jumătate a anului 2025. Potrivit datelor publicate de 24Auto, piața europeană a înregistrat o creștere de 24,6% a înmatriculărilor de vehicule electrice, confirmând faptul că tranziția energetică nu mai poate fi ignorată. În centrul acestui avânt se află Grupul Volkswagen, care a reușit să depășească Tesla și să domine clasamentele europene.

Între ianuarie și iunie 2025, în Europa au fost vândute aproape 6,8 milioane de mașini noi, dintre care peste 1,17 milioane au fost modele electrice. Aceasta reprezintă cea mai mare revenire a sectorului după încetinirea ultimilor ani. Deși Tesla rămâne un jucător important, cu Model Y ca cel mai bine vândut automobil electric individual – peste 68.000 de unități înmatriculate – cifrele companiei americane arată o scădere abruptă de peste 30% față de anul precedent.

În contrast, Grupul Volkswagen a înregistrat o creștere de 78% a vânzărilor de vehicule electrice, devenind lider european. Succesul său este pus pe seama unei game diversificate și a investițiilor continue în producția locală. Modelele ID.4 și ID.3 au crescut cu 40,4% și, respectiv, 29%, dar surpriza a venit din partea ID.7, care a înregistrat o creștere explozivă de 580%, ajungând la 37.153 de unități vândute.

Aceste date confirmă schimbarea de paradigmă în preferințele consumatorilor europeni: dacă Tesla domina anii trecuți prin inovație și imagine premium, acum Volkswagen pare să fi găsit formula câștigătoare prin diversitate, prețuri competitive și o strategie de producție adaptată pieței.

Succes continuu pentru Tesla, dar Volkswagen dă ritmul

Chiar dacă Tesla Model Y rămâne un favorit incontestabil, performanțele companiei sunt afectate de intensificarea concurenței. Model 3, odinioară o piesă centrală a ofertei Tesla, a înregistrat doar 40.200 de unități vândute în Europa, cu o scădere de 32,2%. Această tendință arată că publicul european devine din ce în ce mai atent la alternative și caută modele mai bine adaptate cerințelor de zi cu zi.

Volkswagen a profitat de acest context și s-a impus ca un adevărat lider de piață. În luna iulie, compania germană a vândut peste 22.000 de unități electrice, depășind net Tesla, care a reușit să plaseze sub 9.700 de exemplare. Diferența este semnificativă și marchează un punct de cotitură: pentru prima dată, Tesla nu mai deține supremația absolută în Europa.

Această schimbare reflectă maturizarea pieței europene de vehicule electrice. Dacă la început consumatorii erau atrași de brandul inovator american, acum preferințele se diversifică și se îndreaptă către producători tradiționali, care vin cu soluții competitive și o ofertă mult mai variată.

Dilemele industriei auto privind viitorul propulsiei termice

În ciuda acestor rezultate spectaculoase, industria auto europeană rămâne prudentă. Marile companii precum Audi, Mercedes-Benz sau Stellantis au început să revizuiască planurile de eliminare completă a motoarelor cu ardere internă (ICE), considerând că obiectivul Uniunii Europene de a renunța la ele până în 2030 nu mai este realist.

Liderii Asociației Europene a Producătorilor și Asociației Furnizorilor de Automobile au transmis o scrisoare oficială președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cerând ajustarea calendarului. Argumentele lor se leagă de dependența Europei de China pentru lanțurile de aprovizionare, dar și de noile bariere comerciale impuse de Statele Unite, care complică și mai mult transformarea industriei.

Critici au venit și din partea unor lideri de top, precum Oliver Zipse, CEO BMW, care consideră că planurile UE sunt „grăbite și radicale”. Potrivit acestora, tranziția trebuie să țină cont nu doar de obiectivele climatice, ci și de realitățile economice și geopolitice.

Această tensiune între dorința de a accelera electrificarea și nevoia de stabilitate industrială arată că viitorul auto al Europei va fi marcat de compromisuri. În timp ce cifrele confirmă creșterea rapidă a vânzărilor de mașini electrice, realitatea este că producătorii nu sunt încă pregătiți să renunțe complet la propulsia tradițională.

Piața auto globală intră într-o nouă etapă, în care mașinile electrice revin puternic, iar Volkswagen devine lider în Europa, depășind Tesla. Totuși, în spatele succesului comercial, persistă întrebări majore despre ritmul tranziției și despre capacitatea industriei de a susține un calendar atât de ambițios pentru eliminarea motoarelor termice.

Pentru tine, ca șofer sau potențial cumpărător, aceste schimbări arată că oferta de mașini electrice devine tot mai diversă și mai competitivă. Indiferent de ritmul impus de politicieni sau de strategiile industriei, direcția este clară: electrificarea nu mai este doar o opțiune, ci un viitor inevitabil.