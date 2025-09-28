Ultima ora
Alegeri parlamentare Republica Moldova. Atacuri cibernetice masive şi alerte cu bombă la Bucureşti, Roma, Genova şi Bruxelles. Update
28 sept. 2025 | 18:11
de Iulia Kelt

Maria Băsescu a venit singură să voteze la alegerile din Republica Moldova. Motivul pentru care fostul președinte nu s-a putut prezenta la urne

Politic
Maria Băsescu a venit singură să voteze la alegerile din Republica Moldova. Motivul pentru care fostul președinte nu s-a putut prezenta la urne
Soția fostului președinte Traian Băsescu a votat singură

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, considerate cruciale pentru viitorul țării, au adus la urne mii de cetățeni atât pe teritoriul național, cât și în diaspora.

La București, printre alegătorii prezenți s-a aflat și Maria Băsescu, soția fostului președinte al României. Aceasta a votat duminică, 28 septembrie 2025, la Ambasada Republicii Moldova din Capitală.

Maria Băsescu a votat singură la ambasadă

Fosta Primă Doamnă a României a mers singură la secția de vot, unde până la ora 12 participaseră deja aproximativ 500 de alegători. Maria Băsescu a declarat că își dorește „ce e mai bun” pentru Republica Moldova, subliniind importanța drumului european al țării vecine.

Situația în care s-a aflat a fost determinată de faptul că soțul său, Traian Băsescu, nu mai are cetățenie moldovenească.

Ambii soți primiseră cetățenia în 2016, însă în același an, după alegerea lui Igor Dodon ca președinte al Republicii Moldova, a fost emis un decret prin care fostului șef al statului român i s-a retras acest drept. Decizia nu a afectat-o și pe Maria Băsescu, care a rămas cetățean moldovean.

Fostul președinte al României a contestat atunci în instanță măsura, însă acțiunile sale au fost respinse, iar în 2018 a pierdut definitiv cetățenia Republicii Moldova. Astfel, la scrutinul din 2025, doar Maria Băsescu a avut drept de vot.

Prezență mare la vot în România

Pe lângă secția deschisă la Ambasada Republicii Moldova, în București au fost organizate în total cinci centre de vot, iar pe întreg teritoriul României au funcționat 23 de secții. Până la ora prânzului, aproximativ 9.000 de cetățeni moldoveni din România și-au exprimat opțiunea.

Datele prezentate arată că cei mai mulți alegători sunt persoane tinere: peste 60% dintre votanți au vârste între 18 și 45 de ani.

Alegerile parlamentare din 2025 sunt considerate unele dintre cele mai importante din istoria Republicii Moldova. Cetățenii sunt chemați să decidă orientarea viitoare a țării: apropierea de Uniunea Europeană sau menținerea unei relații de dependență față de Kremlin.

La București, apeluri la participare au venit și din partea unor politicieni români. Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a transmis că „ziua de 28 septembrie este una istorică pentru Republica Moldova”, în timp ce alți oficiali europeni au subliniat „miza fără precedent” a scrutinului.

Pentru mulți alegători din diaspora, inclusiv pentru Maria Băsescu, votul de duminică a reprezentat nu doar un drept, ci și o responsabilitate privind viitorul țării vecine.

