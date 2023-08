Pensia rușinoasă pe care Maria Băsescu o încasează. Mulți români se află în situația ei, din păcate

Fosta Primă Doamnă a României are un venit lunar de zece ori mai mic decât al soțului ei. Maria Băsescu încasează o pensie rușinoasă din partea statului, este într-o situație cu care, din păcate, se confruntă foarte mulți pensionari.

Ce pensie încasează Maria Băsescu de la statul român

Nu s-a concentrat pe carieră, dedicându-se soțului său și celor două fiice. Chiar și acum, fosta Primă Doamnă a României este un ajutor important pentru familia sa, ocupându-se în mare parte de creșterea nepoților.

Maria Băsescu încasează de la stat o sumă destul de mică pe lună, în condițiile în care nu a cotizat prea mulți ani la sistemul public de pensii.

A fost mereu o prezență discretă, chiar și în timpul celor două mandate ale lui Traian Băsescu în fruntea țării. Un detaliu mai puțin cunoscut despre ea este domeniul în care a activat înainte de a deveni mamă. Maria Băsescu a lucrat în domeniul turismului, însă a fost nevoită să se retragă din activitate, după venirea pe lume a copiilor.

Potrivit Ego.ro, Maria Băsescu încasează o pensie foarte mică din partea statului român. Soția fostului președinte ar primi, lunar, „doar 700 de lei pe lună, ceea ce înseamnă 1.350 de euro pe an. Soțul ei, Traian Băsescu, are o pensie de 10 ori mai mare, în urma activității din politică. Fostul președinte încasează sub formă de pensie circa 13.000 de euro anual”.

„Maria e mulţumită oricum, atât timp cât suntem împreună”

Cuplul a locuit într-o vilă de protocol de la RAAPPS, cei doi fiind obligați să părăsească după ce instanța supremă a stabilit faptul că fostul președinte a fost colaborator al fostei Securității.

Fostul șef de stat și soția lui s-au orientat către un apartament din zona de nord a Capitalei. Au cumpărat o locuință într-un bloc nou și au amenajat-o pentru a se muta acolo.

„Ştiţi ceva, un stat care-şi batjocoreşte foştii preşedinţi n-are decât să fie tratat de foştii preşedinţi cum îi tratează el. Aşa că ce-mi dă statul am să-i dau şi eu, n-am obligaţia să-i dau altceva. Credeţi-mă că nu am niciun regret personal după locuinţa statului, mi-am cumpărat un apartament foarte frumos, aşa că nu stau în mila statului român. Maria e mulţumită oricum, atât timp cât suntem împreună”, a declarat, la acea vreme, Traian Băsescu.

