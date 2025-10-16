MApN explică de ce rezerviștii au fost chemați din scurt la mobilizare. Ordinul, justificat prin „simularea unei situații reale”

Zeci de rezerviști din București și din alte orașe ale țării au fost surprinși de ordinele de chemare primite de la Ministerul Apărării Naționale (MApN). Convocați în doar 24 de ore, mulți dintre ei s-au arătat nemulțumiți de modul în care a fost gestionată mobilizarea, în timp ce autoritățile au venit ulterior cu explicații privind scopul exercițiului.

Chemări neașteptate și nemulțumiri în rândul rezerviștilor

Situația a devenit rapid subiect de discuție publică după ce sute de persoane s-au prezentat la Unitatea Militară 0575E din București. Unii dintre cei chemați au venit cu ordinele primite acasă, alții doar pentru a afla de ce numele lor au reapărut pe listele de mobilizare.

Cei mai mulți dintre rezerviști sunt bărbați trecuți de 40 sau chiar 50 de ani, oameni care au făcut armata în perioada în care uniforma militară însemna bocanci grei, paturi metalice și exerciții cu arme de lemn. Pentru mulți dintre ei, apelul venit „peste noapte” a fost o surpriză totală.

Nemulțumirile principale vizează modul de comunicare. Mulți spun că nu au primit informații clare despre motivul convocării sau durata exercițiului, iar unii s-au temut că ar putea fi vorba despre o mobilizare reală.

MApN: „Este o simulare a unei situații reale”

Ministerul Apărării Naționale a transmis ulterior că nu este vorba despre o mobilizare generală, ci despre un exercițiu de actualizare a datelor rezerviștilor, cunoscut sub numele de MOBEX 2025.

„Încă din momentul în care a fost planificat, exercițiul a avut scopul de a simula o situație reală, motiv pentru care ordinul de 24 de ore este justificat”, au explicat oficialii MApN.

Conform ministerului, convocările sunt perfect legale, iar scopul principal este acela de a verifica starea actuală a rezerviștilor și disponibilitatea acestora în caz de urgență.

„Statul trebuie să știe cine mai este apt, cine a plecat din țară și cine poate fi luat în calcul în caz de mobilizare reală”, se arată în explicațiile oficiale.

Actualizarea bazei de date și tranziția către armata profesionistă

Exercițiul MOBEX 2025 are, de fapt, o componentă administrativă esențială: actualizarea bazei de date a rezerviștilor. În contextul geopolitic actual, autoritățile consideră necesar să dețină o imagine clară asupra resurselor umane disponibile.

Totuși, România se află într-o etapă de tranziție între armata obligatorie de altădată și cea profesionistă de astăzi. Militarii activi din prezent sunt voluntari, instruiți pe echipamente moderne, de la drone și sisteme Patriot până la lansatoare HIMARS.

Această schimbare de paradigmă a făcut ca imaginea rezerviștilor care stau la coadă cu ordinele în mâini să pară un moment desprins din trecut. Mulți dintre cei convocați au efectuat serviciul militar în urmă cu zeci de ani și, în realitate, nu mai pot fi considerați o resursă activă de apărare.

Percepția publică: între temeri și neîncredere

Deși MApN a subliniat că nu există motive de panică și că acțiunea este exclusiv de natură organizatorică, reacțiile publice au fost amestecate. Mulți dintre cei convocați și-au exprimat public temerile că astfel de exerciții ar putea prefigura o posibilă revenire, măcar formală, la sistemul armatei obligatorii.

În același timp, există și voci care consideră exercițiul necesar, în contextul tensiunilor internaționale și al obligațiilor României ca stat membru NATO. Cu toate acestea, deficiențele de comunicare au generat confuzii, iar în lipsa unor explicații detaliate, chemarea rezerviștilor a fost interpretată de mulți ca un semn de alertă.

Pentru moment, MApN menține poziția oficială: exercițiul are un caracter strict preventiv și administrativ, iar obiectivul său este acela de a evalua gradul de pregătire al rezerviștilor, nu de a anunța o mobilizare reală.