De ce sunt chemați rezerviștii. Ministrul Apărării explică scopul exercițiilor militare din această perioadă

Exercițiile militare din această perioadă nu reprezintă o mobilizare, ci antrenamente de rutină, planificate anual de Statul Major al Apărării. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis un mesaj video prin care clarifică scopul acestor exerciții și a făcut apel la populație să se informeze doar din surse oficiale.

Ce presupun exercițiile rezerviștilor

Exercițiile militare care se desfășoară în această perioadă fac parte din programul anual de pregătire a rezerviștilor și nu reprezintă o mobilizare.

Ele au scopul de a verifica capacitatea rezervei militare, de a actualiza datele participanților și de a consolida legătura dintre militarii activi și cei în rezervă.

Astfel de antrenamente au loc periodic în diverse județe ale țării, iar informațiile oficiale subliniază că acestea sunt exerciții de rutină, planificate de Statul Major al Apărării.

”Ceea ce se întâmplă zilele acestea este un exercițiu de antrenament, obișnuit, normal, care s-a întâmplat și în anii trecuți. Anul acesta s-a desfășurat în Teleorman, Giurgiu și Olt. În toamnă avem exerciții la Sibiu și Mureș, iar între 12 și 20 octombrie va fi în București și Ilfov, un exercițiu absolut normal, firesc”, a explicat ministrul.

În postarea oficială, Ministerul Apărării Naționale precizează: ”Zilele astea vezi o grămadă de știri despre mobilizare. De fapt, sunt exercițiile periodice de antrenament la care participă rezerviștii români.

Între 12 și 20 octombrie e rândul Capitalei și al județului Ilfov – exercițiul MOBEX B-IF-25. Scopul lor este același dintotdeauna: evaluarea rezervei militare, actualizarea datelor și consolidarea coeziunii dintre rezerviști și militarii activi.”

Cum se pot proteja cetățenii de informațiile false

Ministrul a subliniat importanța informării corecte și a prevenției.

”Nu-i lăsați pe cei care vor o Românie slabă să ne destabilizeze. Informați-vă din surse sigure: platforma InfoRadar a Ministerului Apărării, site-ul MApN. Acolo aveți toate știrile corecte despre tot ce se întâmplă cu Armata Română.”, a transmis Ionuț Moșteanu.

De ce este esențială pregătirea constantă a Armatei Române

Exercițiile militare desfășurate în această perioadă au rolul de a menține pregătirea și coeziunea între militarii activi și rezerviști, fără a presupune mobilizarea reală a populației. Ele asigură continuitatea antrenamentelor și consolidarea capacității Armatei Române de a răspunde eficient în situații de urgență.