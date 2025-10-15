Ultima ora
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
15 oct. 2025 | 13:11
de Vieriu Ionut

Mobilizarea rezerviştilor, în România. Cum arată ordinul primit acasă de militari

ACTUALITATE
Mobilizarea rezerviştilor, în România. Cum arată ordinul primit acasă de militari
Mobilizare rezerviști

Exercițiile de mobilizare organizate în București și Ilfov de Ministerul Apărării Naționale (MApN) au stârnit reacții mixte printre rezerviștii convocați. Deși scopul oficial este verificarea pregătirii populației și a instituțiilor pentru apărare, mulți dintre cei chemați au reclamat confuzie, lipsă de comunicare și greșeli de organizare care au transformat antrenamentele într-o experiență frustrantă.

Exercițiul MOBEX B-IF-25, desfășurat între 12 și 20 octombrie

Ministerul Apărării a anunțat derularea exercițiului de mobilizare „MOBEX B-IF-25” în perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și județul Ilfov. Scopul declarat este verificarea gradului de pregătire al populației, economiei și teritoriului pentru situații de apărare. În cadrul acțiunii, aproximativ 10.000 de rezerviști au fost chemați la unitățile militare unde au efectuat anterior stagiul militar.

Conform procedurii, rezerviștii primesc ordine de chemare la unitate și trebuie să se prezinte în ziua indicată. La sosire, aceștia sunt înregistrați, supuși unor evaluări medicale și psihologice, primesc echipament militar și participă la sesiuni de instruire teoretică și practică. Exercițiul include, de asemenea, reîmprospătarea cunoștințelor privind folosirea armamentului și trageri în poligoane.

Vezi și:
MApN anunță exerciţiu de mobilizare în Bucureşti şi judeţul Ilfov. Ce scop are și când va avea loc
Câţi bani primeşti dacă faci stagiul militar, în România? Pregătirea durează patru luni

MApN a explicat că „exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate”.

Problemele apărute la organizare: „Zeci de oameni s-au strâns pe un câmp gol”

Deși exercițiul are un scop clar și util, unele situații din teren au scos la iveală deficiențe de comunicare. Printre cei care au reclamat nereguli se află jurnalistul Liviu Avram, care a relatat pentru G4Media că adresa indicată pe ordinul primit era greșită.

El a povestit că, inițial, s-a prezentat la o locație din Clinceni, unde nu exista nicio unitate militară.

„Zeci de oameni s-au strâns pe un câmp gol”, a relatat acesta, până când cineva a aflat că locul corect era, de fapt, în Cornetu.

Odată ajunși acolo, rezerviștii au fost nevoiți să aștepte aproximativ două ore pentru formalități și echipare. În final, li s-a cerut să predea armele, deoarece „nu mai merg la exerciții pentru că nu sunt destule autobuze care să-i transporte”.

Critici din partea rezerviștilor: „Noroc că era cineva acasă”

Și ultramaratonistul Andrei Roșu a făcut publică experiența sa, povestind pe rețelele sociale cum a primit un ordin de chemare cu doar două zile înainte. Sportivul a relatat că documentul i-a fost adus de un polițist care a bătut la ușă:

„Noroc că era cineva acasă – altfel, probabil nu aș fi știut nimic până în ziua respectivă și mă alegeam cu o amendă”.

Potrivit legislației în vigoare, neprezentarea fără motiv întemeiat la unitate poate fi sancționată cu o amendă de până la 4.000 de lei.

Andrei Roșu a subliniat și alte lipsuri din comunicare:

„Documentul ar fi trebuit să conțină și câteva informații practice: unde exact se desfășoară exercițiile, ce tip de echipament trebuie să aducem, dacă trebuie să avem hrană sau apă la noi și un număr de contact al unității”.

Sportivul a adăugat că astfel de exerciții ar trebui să se desfășoare cu mai multă transparență și respect față de cei implicați:

„Mi se pare important ca oamenii să fie tratați cu respect și transparență, mai ales când vine vorba de obligații legate de armată și mobilizare. Nu toată lumea are o situație simplă – unii lucrează, au afaceri, deplasări, copii, probleme medicale sau locuiesc în alte orașe.”

Exerciții similare, organizate și în alți ani

Exercițiile de mobilizare MOBEX nu sunt o noutate. În București și Ilfov, acțiuni similare au avut loc și în anii 2013 și 2021. De asemenea, în 2024, Ministerul Apărării a organizat două alte serii de astfel de exerciții: în luna mai, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, iar în septembrie, în Sibiu și Mureș.

Aceste acțiuni fac parte din programul periodic de verificare a pregătirii pentru apărare, însă episodul recent a atras atenția publicului din cauza problemelor administrative și a modului deficitar de gestionare a convocărilor.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Ce comisioane se percep în cazul pensiilor private obligatorii. Tot ceea ce trebuie să știi pentru o bătrânețe liniștită
Ce comisioane se percep în cazul pensiilor private obligatorii. Tot ceea ce trebuie să știi pentru o bătrânețe liniștită
Imagini cu seismul din Maramureş. Oamenii au intrat în panică: „Se mişca podeaua”
Imagini cu seismul din Maramureş. Oamenii au intrat în panică: „Se mişca podeaua”
Bugetarul din România, fost electrician, care are un salariu 11.000 de euro lunar. „Am familie, am copil, trebuie să îi întreţin”
Bugetarul din România, fost electrician, care are un salariu 11.000 de euro lunar. „Am familie, am copil, trebuie să îi întreţin”
ChatGPT va permite conținut pentru adulți, dar cu o condiție: OpenAI schimbă regulile jocului și devine mai flexibil
ChatGPT va permite conținut pentru adulți, dar cu o condiție: OpenAI schimbă regulile jocului și devine mai flexibil
YouTube se schimbă radical, de la player la comentarii și detalii de design
YouTube se schimbă radical, de la player la comentarii și detalii de design
INTERVIU Cum încearcă știința să ne țină pisicile mai mulți ani lângă noi – Echipa românească de la The Cat Health Company
EXCLUSIV
INTERVIU Cum încearcă știința să ne țină pisicile mai mulți ani lângă noi – Echipa românească de la The Cat Health Company
Când se dă drumul la căldură pe timpul zilei în Bucureşti. Anunţ de la CMTEB
Când se dă drumul la căldură pe timpul zilei în Bucureşti. Anunţ de la CMTEB
Cine plătește revizia centralei termice la apartamentele închiriate: proprietarul sau chiriașul?
Cine plătește revizia centralei termice la apartamentele închiriate: proprietarul sau chiriașul?
Revista presei
Adevarul
Schimbare pe străzile din Iran: tot mai multe femei renunță la hijabul obligatoriu, în ciuda riscurilor. De la ce a pornit mișcarea națională
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Catinca şi Oana Roman, din nou la cuţite. Fiica fostului premier Petre Roman nu vrea ca sora să îi mai folosească numele de familie: „O răutate”
Playtech Știri
TopBet intră în joc: Noul brand de pariuri sportive marca Soft2Bet din România
Playtech Știri
Cu ce rămâne Ioana, după divorţul de Ilie Năstase? Bruneta a recunoscut că divorţul este aproape finalizat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...