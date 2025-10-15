Mobilizarea rezerviştilor, în România. Cum arată ordinul primit acasă de militari

Exercițiile de mobilizare organizate în București și Ilfov de Ministerul Apărării Naționale (MApN) au stârnit reacții mixte printre rezerviștii convocați. Deși scopul oficial este verificarea pregătirii populației și a instituțiilor pentru apărare, mulți dintre cei chemați au reclamat confuzie, lipsă de comunicare și greșeli de organizare care au transformat antrenamentele într-o experiență frustrantă.

Exercițiul MOBEX B-IF-25, desfășurat între 12 și 20 octombrie

Ministerul Apărării a anunțat derularea exercițiului de mobilizare „MOBEX B-IF-25” în perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și județul Ilfov. Scopul declarat este verificarea gradului de pregătire al populației, economiei și teritoriului pentru situații de apărare. În cadrul acțiunii, aproximativ 10.000 de rezerviști au fost chemați la unitățile militare unde au efectuat anterior stagiul militar.

Conform procedurii, rezerviștii primesc ordine de chemare la unitate și trebuie să se prezinte în ziua indicată. La sosire, aceștia sunt înregistrați, supuși unor evaluări medicale și psihologice, primesc echipament militar și participă la sesiuni de instruire teoretică și practică. Exercițiul include, de asemenea, reîmprospătarea cunoștințelor privind folosirea armamentului și trageri în poligoane.

MApN a explicat că „exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate”.

Problemele apărute la organizare: „Zeci de oameni s-au strâns pe un câmp gol”

Deși exercițiul are un scop clar și util, unele situații din teren au scos la iveală deficiențe de comunicare. Printre cei care au reclamat nereguli se află jurnalistul Liviu Avram, care a relatat pentru G4Media că adresa indicată pe ordinul primit era greșită.

El a povestit că, inițial, s-a prezentat la o locație din Clinceni, unde nu exista nicio unitate militară.

„Zeci de oameni s-au strâns pe un câmp gol”, a relatat acesta, până când cineva a aflat că locul corect era, de fapt, în Cornetu.

Odată ajunși acolo, rezerviștii au fost nevoiți să aștepte aproximativ două ore pentru formalități și echipare. În final, li s-a cerut să predea armele, deoarece „nu mai merg la exerciții pentru că nu sunt destule autobuze care să-i transporte”.

Critici din partea rezerviștilor: „Noroc că era cineva acasă”

Și ultramaratonistul Andrei Roșu a făcut publică experiența sa, povestind pe rețelele sociale cum a primit un ordin de chemare cu doar două zile înainte. Sportivul a relatat că documentul i-a fost adus de un polițist care a bătut la ușă:

„Noroc că era cineva acasă – altfel, probabil nu aș fi știut nimic până în ziua respectivă și mă alegeam cu o amendă”.

Potrivit legislației în vigoare, neprezentarea fără motiv întemeiat la unitate poate fi sancționată cu o amendă de până la 4.000 de lei.

Andrei Roșu a subliniat și alte lipsuri din comunicare:

„Documentul ar fi trebuit să conțină și câteva informații practice: unde exact se desfășoară exercițiile, ce tip de echipament trebuie să aducem, dacă trebuie să avem hrană sau apă la noi și un număr de contact al unității”.

Sportivul a adăugat că astfel de exerciții ar trebui să se desfășoare cu mai multă transparență și respect față de cei implicați:

„Mi se pare important ca oamenii să fie tratați cu respect și transparență, mai ales când vine vorba de obligații legate de armată și mobilizare. Nu toată lumea are o situație simplă – unii lucrează, au afaceri, deplasări, copii, probleme medicale sau locuiesc în alte orașe.”

Exerciții similare, organizate și în alți ani

Exercițiile de mobilizare MOBEX nu sunt o noutate. În București și Ilfov, acțiuni similare au avut loc și în anii 2013 și 2021. De asemenea, în 2024, Ministerul Apărării a organizat două alte serii de astfel de exerciții: în luna mai, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, iar în septembrie, în Sibiu și Mureș.

Aceste acțiuni fac parte din programul periodic de verificare a pregătirii pentru apărare, însă episodul recent a atras atenția publicului din cauza problemelor administrative și a modului deficitar de gestionare a convocărilor.