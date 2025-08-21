Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 18:28
de Diana Dumitrache

Mănânci şi bei gratis la restaurante, dacă nu primeşti bon fiscal. ANAF îi recompensează pe clienţii vigilenţi

Mănânci şi bei gratis la restaurante, dacă nu primeşti bon fiscal. ANAF îi recompensează pe clienţii vigilenţi
ANAF a lansat campania „Ai dreptul la bon fiscal” în HoReCa (Sursa foto: Pixabay)

ANAF a inițiat o campanie națională de informare prin care reamintește comercianților obligația de a emite și înmâna bonul fiscal clienților, iar acestora din urmă dreptul de a-l solicita atunci când nu le este oferit din proprie inițiativă.

ANAF a lansat campania „Ai dreptul la bon fiscal” în HoReCa

Campania vizează în special sectorul HoReCa (restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri), unde păstrarea cotei reduse de TVA de 11% depinde de o colectare fiscală mai bună. În caz contrar, autoritățile au avertizat că din toamnă TVA va crește la 21%.

Între 1 iulie și 17 august 2025, inspectorii antifraudă fiscală au efectuat controale la unități de alimentație publică din toată țara, utilizând datele din sistemul Ro-e-Case. Rezultatele au arătat că, în unele situații, clienții au primit doar note de plată sau înștiințări, dar nu și bonuri fiscale – o practică ilegală care afectează colectarea veniturilor bugetare.

Drepturile clienților:

  • La plata în numerar, clientul are dreptul să primească bon fiscal obligatoriu.
  • La plata prin card, comercianții nu au obligația legală de a emite bon fiscal, dar acesta poate fi solicitat și oferit la cererea clientului.

Dacă operatorul economic refuză să emită bonul fiscal (cu excepția cazurilor de defecțiune a aparatului de marcat, când se eliberează chitanță conform legii), clientul are dreptul să beneficieze de bunul sau serviciul achiziționat fără a plăti contravaloarea acestuia, scrie Profit.ro.

Cum se pot face sesizări

Bonul fiscal reprezintă dovada plății și garanția înregistrării corecte a tranzacției. Pentru a semnala cazurile în care acest drept nu este respectat, cetățenii pot trimite sesizări la [email protected] , inclusiv fotografii sau copii ale documentelor înmânate la plată, atunci când nu a fost emis bon fiscal.

În mesaj trebuie precizate date precum denumirea și adresa unității, data și ora vizitei, precum și o scurtă descriere a situației.

