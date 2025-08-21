Mănânci şi bei gratis la restaurante, dacă nu primeşti bon fiscal. ANAF îi recompensează pe clienţii vigilenţi

ANAF a inițiat o campanie națională de informare prin care reamintește comercianților obligația de a emite și înmâna bonul fiscal clienților, iar acestora din urmă dreptul de a-l solicita atunci când nu le este oferit din proprie inițiativă.

ANAF a lansat campania „Ai dreptul la bon fiscal” în HoReCa

Campania vizează în special sectorul HoReCa (restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri), unde păstrarea cotei reduse de TVA de 11% depinde de o colectare fiscală mai bună. În caz contrar, autoritățile au avertizat că din toamnă TVA va crește la 21%.

Între 1 iulie și 17 august 2025, inspectorii antifraudă fiscală au efectuat controale la unități de alimentație publică din toată țara, utilizând datele din sistemul Ro-e-Case. Rezultatele au arătat că, în unele situații, clienții au primit doar note de plată sau înștiințări, dar nu și bonuri fiscale – o practică ilegală care afectează colectarea veniturilor bugetare.

Drepturile clienților:

La plata în numerar, clientul are dreptul să primească bon fiscal obligatoriu.

La plata prin card, comercianții nu au obligația legală de a emite bon fiscal, dar acesta poate fi solicitat și oferit la cererea clientului.

Dacă operatorul economic refuză să emită bonul fiscal (cu excepția cazurilor de defecțiune a aparatului de marcat, când se eliberează chitanță conform legii), clientul are dreptul să beneficieze de bunul sau serviciul achiziționat fără a plăti contravaloarea acestuia, scrie Profit.ro.

Cum se pot face sesizări

Bonul fiscal reprezintă dovada plății și garanția înregistrării corecte a tranzacției. Pentru a semnala cazurile în care acest drept nu este respectat, cetățenii pot trimite sesizări la [email protected] , inclusiv fotografii sau copii ale documentelor înmânate la plată, atunci când nu a fost emis bon fiscal.

În mesaj trebuie precizate date precum denumirea și adresa unității, data și ora vizitei, precum și o scurtă descriere a situației.