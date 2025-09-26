Nicușor Dan reacționează în cazul copiilor morți în Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Președintele, mesaj clar pentru ministrul Sănătății

Durerea provocată de pierderea unor vieți fragile lasă în urmă nu doar suferință, ci și întrebări apăsătoare la care societatea cere răspunsuri rapide și clare. Tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase micuți și-au pierdut viața, a declanșat reacții ferme la nivel național și a readus în atenție problema gravă a infecțiilor nosocomiale din spitalele românești.

Președintele Nicușor Dan: „O dramă inacceptabilă”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe și a subliniat gravitatea situației, considerând că asemenea tragedii nu pot fi trecute cu vederea.

„Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat”, a scris șeful statului pe Facebook.

Acesta a cerut declanșarea imediată a unei anchete care să lămurească dacă au existat responsabilități individuale sau încercări de a ascunde informații.

„Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale. Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc”, a declarat Nicușor Dan, solicitând transparență totală în ceea ce privește rapoartele corpului de control, inspecțiile sanitare și anchetele medico-legale.

O problemă structurală ignorată de ani de zile

Șeful statului a atras atenția că tragedia de la Iași scoate din nou la iveală o vulnerabilitate majoră a sistemului sanitar românesc: lipsa unor măsuri eficiente împotriva infecțiilor nosocomiale și infrastructura spitalicească depășită.

„România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor. Cer ministrului Sănătății, în primul rând, și Guvernului în ansamblu, să pună la punct un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România. Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”, a transmis președintele.

Primele concluzii ale autorităților

Direcția de Sănătate Publică Iași a început o anchetă epidemiologică după apariția unui posibil focar de infecții bacteriene la secția de Terapie Intensivă a spitalului. Conform declarațiilor managerului unității medicale, Cătălina Ionescu, germenele identificat este sensibil la antibiotice, iar din 16 septembrie s-a luat decizia limitării internărilor la ATI.

Cu toate acestea, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția asupra unor deficiențe majore în raportarea cazurilor. Potrivit acestuia, primul caz de infecție a fost semnalat către DSP după cinci zile, iar ministerul a fost informat abia după 13 zile.

„Este inacceptabil ca aceste situații să nu fie raportate și să nu fie luate măsurile specifice. Am dispus de urgență un control comun de la minister. Cei care nu și-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuție”, a declarat ministrul.

Date oficiale despre cazurile confirmate

Ministerul Sănătății a confirmat că nouă pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens. Din păcate, șase dintre aceștia și-au pierdut viața, ridicând semne serioase de întrebare legate de modul în care a fost gestionată situația în spital și de capacitatea autorităților de a preveni asemenea tragedii.