Cinci copii au murit în ATI la Spitalul Sf. Maria din Iași, contaminați cu bacteria Serratia. Sursa infecție ar fi niște flori din cabinetul unui medic

Un focar de infecție cu bacteria Serratia Marcescens a fost confirmat la Secția ATI a Spitalului Clinic de Copii ”Sf. Maria” din Iași. Cinci copii, cu vârste între nou-născuți și opt ani, și-au pierdut viața după contaminarea cu acest germene periculos. Surse neconfirmate oficial indică drept posibilă sursă a infecției flori aflate în cabinetul șefei secției, deși acest lucru este interzis în spitale.

Focar de Serratia Marcescens la Spitalul ”Sf. Maria”

Publicația locală 7Iași a relatat despre existența unui focar de Serratia Marcescens în secția ATI a Spitalului ”Sf. Maria” din Iași. Copiii decedați sufereau și de alte afecțiuni grave, însă infecția a agravat situația lor clinică.

Potrivit sursei citate, cadrele medicale nu au închis secția imediat după apariția primelor cazuri, deși măsura era necesară pentru a preveni răspândirea bacteriei.

Abia pe 24 septembrie, la câteva zile după ce au fost semnalate cazurile și după solicitări insistente ale presei, conducerea spitalului a decis suspendarea internărilor.

Ce măsuri au fost luate de DSP Iași

Într-o circulară emisă pe 24 septembrie, semnată de managerul interimar dr. Cătălina Ionescu, au fost anunțate măsuri drastice pentru limitarea răspândirii infecției.

”Aparținătorii copiilor din corpul A nu mai părăsesc secția pentru cazare la Casa Ronald McDonald, până la închiderea focarului, sala de montare CVC nu se va mai utiliza, montarea cateterelor fiind realizată în Blocul Operator, până la închiderea focarului (…) portul echipamentului de protecție (uniformelor complete de spital) în cadrul unității sanitare, vizitatorii obligatoriu vor purta echipament UF de protecție (mască, bonetă, halat, acoperitori)”, a transmis dr. Cătălina Ionescu.

Direcția de Sănătate Publică Iași a confirmat existența focarului și a demarat o anchetă epidemiologică.

”Direcția de Sănătate Publică Iași confirmă că, în urma notificării primite de la unitatea sanitară, a fost demarată o anchetă epidemiologică privind un posibil focar de infecții asociate asistenței medicale cu Serratia Marcescens. O echipă mixtă de specialiști din cadrul DSP Iași și CRSP Iași s-a deplasat la unitatea sanitară pentru evaluarea situației, analizarea documentelor medicale și recoltarea de probe biologice”, a transmis DSP Iași.

Suspiciuni privind sursa contaminării

În spital circulă informații neconfirmate oficial conform cărora sursa infecției ar putea fi niște flori aflate în cabinetul dr. Oana Puiu, șefa secției ATI. Deși prezența florilor în spital este interzisă din cauza riscului de infecție, acestea ar fi fost păstrate în cabinet.

Jurnaliștii de la 7Iași au încercat să obțină informații suplimentare de la conducerea spitalului, însă dr. Cătălina Ionescu nu a răspuns solicitărilor, iar dr. Oana Puiu a refuzat să ofere detalii, invocând lipsa cadrului legal pentru a furniza informații.

În momentul de față, ampla anchetă DSP Iași este în plină desfășurare, iar rezultatele probelor biologice recoltate sunt încă în curs de prelucrare minuțioasă.