„Mama are un teren de vânzare, copiii au vreun drept”? Explicaţie oficială

Un subiect care stârnește frecvent dezbateri în familiile românilor este cel al moștenirilor și al bunurilor părinților. Ce drepturi au, de fapt, copiii asupra averii părinților încă în viață? O întrebare simplă, dar care a generat mii de reacții online, a primit un răspuns tranșant de la cunoscuta avocată Gabriela Ursărescu.

Ce a întrebat internautul și cum a reacționat avocata

Gabriela Ursărescu, unul dintre cei mai urmăriți avocați din mediul online, este recunoscută pentru modul direct în care explică aspecte juridice complicate. Recent, ea a primit o întrebare care reflectă o confuzie des întâlnită în rândul românilor.

”Bună seara! Mama mea are un teren de vânzare, noi, frații, avem vreun drept?”, a întrebat un internaut.

Răspunsul avocatei a fost prompt și fără echivoc:

”Drept la ce? La pământul mamei? La bunurile mamei? La sumele obținute din vânzare? Nu aveți absolut niciun drept. Deci, am spus-o de nenumărate ori: copiii nu au niciun drept la bunurile părinților, atâta timp cât aceștia sunt în viață. Copiii au drepturi după decesul părinților. Atât.”

Mesajul a fost distribuit masiv, mai ales pentru claritatea cu care pune capăt unei dileme juridice comune.

Ce spune legea despre bunurile părinților în timpul vieții

Potrivit Codului Civil, un bun aflat în proprietatea unei persoane nu poate fi revendicat, împărțit sau vândut de altcineva, decât cu acordul proprietarului.

Asta înseamnă că, indiferent dacă este vorba despre terenuri, locuințe sau alte bunuri, copiii nu pot interveni în deciziile părinților, atâta timp cât aceștia sunt în viață și au capacitate deplină de exercițiu. În momentul vânzării unui teren sau imobil, proprietarul este singurul care decide cui și la ce preț îl vinde.

Copiii nu pot contesta tranzacția și nici nu au vreun drept asupra banilor rezultați din vânzare. Singura situație în care aceștia pot deveni moștenitori legali este după decesul părintelui, conform ordinii succesorale prevăzute de lege.

Când apar drepturile copiilor asupra averii

Drepturile copiilor apar doar în momentul deschiderii succesiunii, adică după decesul părintelui. În acel moment, bunurile rămase fac parte din masa succesorală și se împart conform legii sau unui eventual testament.

Până atunci, părintele are libertatea deplină de a dispune de bunurile sale: să le vândă, să le doneze sau să le păstreze.

Răspunsul Gabrielei Ursărescu a fost, așadar, o lecție juridică simplă, dar esențială: respectul pentru dreptul de proprietate nu ține doar de lege, ci și de înțelegerea limitelor dintre generații.