Cum se face succesiunea pentru un apartament: pașii legali și taxele de plată

Cum se face succesiunea pentru un apartament. Care sunt actele de care ai nevoie

Succesiunea este procedura prin care bunurile unei persoane decedate sunt transmise către moștenitorii legali sau testamentari. În cazul apartamentelor, pașii sunt bine stabiliți de lege și presupun atât obținerea unor documente esențiale, cât și plata unor taxe și onorarii notariale.

Pașii legali pentru succesiunea unui apartament

Primul pas este obținerea certificatului de deces, fără de care nu poate fi demarată procedura. Ulterior, moștenitorii trebuie să dovedească legătura de rudenie sau drepturile conferite prin testament.

Actele de proprietate ale apartamentului sunt obligatorii – contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate sau extras de carte funciară. Totodată, se solicită de la primărie un certificat fiscal care să arate dacă există datorii la impozitul pe locuință.

Acte necesare

Pentru imobile, este necesar și extrasul de carte funciară, care confirmă situația juridică a apartamentului și eventualele sarcini înscrise asupra lui.

Procedura se desfășoară la notarul public de care aparține ultimul domiciliu al defunctului. Notarul întocmește dosarul de succesiune, stabilește masa succesorală și emite certificatul de moștenitor, actul care atestă drepturile succesorale.

Ultimul pas este intabularea apartamentului pe numele moștenitorilor în cartea funciară, pentru ca aceștia să devină proprietari de drept. În cazul unor neînțelegeri sau contestări, procedura se mută în instanță, ceea ce prelungește și complică procesul.

Taxele și costurile succesiunii

Costurile succesiunii variază în funcție de valoarea apartamentului, stabilită conform grilei notariale, nu după prețul de piață. Principalele cheltuieli sunt:

  • Onorariul notarial: procent aplicat la valoarea bunurilor. Pentru apartamente mai scumpe, procentul scade, dar suma finală rămâne semnificativă.
  • Certificatul de moștenitor: aproximativ 300 lei + TVA.
  • Contribuția la fondul de carte funciară (intabulare): aproximativ 0,15% din valoarea apartamentului.
  • Impozitul de 1% către stat: se aplică doar dacă succesiunea este dezbătută după mai mult de 2 ani de la deces. Dacă procedura este finalizată în primii doi ani, moștenitorii sunt scutiți de această taxă.
  • Alte costuri administrative: acte de identitate, copii legalizate, traduceri, taxe judiciare în caz de litigiu.

Exemplu practic

Pentru un apartament evaluat la 100.000 de euro conform grilei notariale, costurile pot ajunge la câteva mii de lei. Dacă succesiunea este făcută în primii doi ani, se plătesc doar onorariul notarial, certificatul de moștenitor și taxa de intabulare. Dacă moștenitorii întârzie, se adaugă și impozitul de 1%, ceea ce înseamnă aproximativ 1.000 de euro în plus.

Trebuie reținut faptul că succesiunea pentru un apartament este o procedură obligatorie pentru transmiterea dreptului de proprietate. Actele corecte, respectarea termenului de 2 ani și alegerea unui notar competent pot reduce semnificativ costurile și timpul necesar.

