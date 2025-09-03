Locul în care Iisus ar fi vindecat un orb ar fi fost descoperit de arheologi. Unde a avut loc scena biblică?

O structură antică monumentală a fost descoperită la Ierusalim, iar arheologii cred că aceasta ar putea marca locul biblic în care Iisus a vindecat un orb, relatat în Evanghelia după Ioan.

Unde ar fi vindecat Iisus un orb

Potrivit textelor sacre, Hristos i-ar fi redat vederea unui cerșetor orb, după ce l-a trimis să se spele în scăldătoarea Siloamului. Acum, o echipă de arheologi a identificat un dig uriaș, considerat baza pe care a fost construit bazinul, datând de acum 2.800 de ani, din timpul regilor Ioas și Amația ai Iudeii.

„Dacă până acum puteam doar să citim în Biblie despre existența scăldătorii Siloam, astăzi îi putem vedea rămășițele tangibile”, a declarat Itamar Berko, directorul săpăturilor din cadrul Autorității pentru Antichități a Israelului (IAA).

Structura impresionează prin dimensiuni: peste 11 metri înălțime, opt metri lățime și cel puțin 21 de metri lungime, continuând dincolo de aria cercetată. Fără acest dig, susțin cercetătorii, scăldătoarea Siloam nu ar fi existat.

„S-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând”

Analizele realizate de specialiștii de la Institutul Weizmann au permis o datare extrem de precisă: sfârșitul secolului al IX-lea î.Hr., într-o perioadă de secetă accentuată, marcată de furtuni scurte și violente. Construirea unor asemenea sisteme hidrotehnice ar fi fost, așadar, un răspuns direct la schimbările climatice ale vremii.

Descoperirea are și o încărcătură spirituală aparte, întrucât, conform Evangheliei, aici Iisus ar fi trimis un orb să se spele după ce i-a uns ochii cu lut. „S-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând”, consemnează textul biblic.

Directorul IAA, Eli Escusido, a descris descoperirea drept „impresionantă și de o semnificație extraordinară”.