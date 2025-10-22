Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 11:34
de Badea Violeta

Locatarii blocului evacuat din Caracal, lăsați fără gaze până în noiembrie. Costurile verificărilor, suportate tot de ei

ACTUALITATE
Locatarii blocului evacuat din Caracal, lăsați fără gaze până în noiembrie. Costurile verificărilor, suportate tot de ei
Blocul evacuat din Caracal va ramane fara gaze pana in noiembrie. Sursa foto: Profimedia

Peste 70 de locuitori dintr-un bloc din Caracal au rămas fără gaze după ce o scurgere suspectă a dus la evacuarea întregului imobil. Reluarea alimentării nu va fi posibilă decât după verificări detaliate și montarea de senzori, costurile fiind suportate de locatari. Procedurile de siguranță vor fi efectuate abia în noiembrie, iar oamenii vor fi nevoiți să plătească pentru ele.

De ce au fost evacuați locatarii blocului

Evacuarea a avut loc luni, 20 octombrie 2025, după ce locatarii au sesizat miros de gaze pe casa scării. Autoritățile au întrerupt alimentarea cu energie electrică și gaze naturale pentru efectuarea de măsurători și verificări de siguranță.

La fața locului au intervenit echipaje cu autospecială de stingere și o unitate pentru situații CBRN, însă nu au fost identificate scurgeri active.

Alimentarea cu energie electrică a fost ulterior reluată, iar locatarii au putut reveni în apartamente, însă folosirea instalațiilor de gaze naturale rămâne interzisă până la efectuarea verificărilor și a montării senzorilor necesari.

Cum se va putea relua alimentarea cu gaze

Reluarea completă a alimentării va fi posibilă doar după ce o firmă autorizată va inspecta fiecare apartament și conducta principală de gaze, precum și după instalarea senzorilor în interiorul blocului. Această etapă de verificare este programată pentru luna noiembrie și este considerată esențială pentru siguranța locatarilor.

Locatarii trebuie să suporte din banii proprii costul verificărilor și al echipamentelor, inclusiv pentru instalațiile comune ale blocului. Aceasta înseamnă că fiecare apartament va contribui la cheltuielile necesare pentru asigurarea unei alimentări sigure cu gaze naturale, transmite Digi24.

Ce măsuri de siguranță au fost luate până acum

Pe parcursul intervenției, echipajele specializate au folosit echipamente de măsurare a concentrației de gaze și alte instrumente de siguranță pentru a determina dacă există risc de explozie sau intoxicare. Deși nu au fost identificate scurgeri active, blocul nu poate fi realimentat până la completarea verificărilor obligatorii.

Autoritățile au permis reluarea alimentării cu energie electrică pentru toate cele trei scări ale blocului, asigurând astfel locatarii că pot reveni la condiții normale de trai, fără riscul de pene de curent.

În același timp, planul de verificare și instalarea senzorilor va oferi un nivel suplimentar de siguranță înainte ca gazele naturale să fie reluate.

Astfel, locatarii vor trebui să aștepte câteva săptămâni și să suporte costurile procedurilor pentru a se asigura că instalațiile de gaze sunt sigure și conforme standardelor în vigoare.

