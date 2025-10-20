Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului de bloc și ale furnizorului

Verificările și reviziile instalațiilor de utilizare a gazelor naturale sunt reglementate în România prin proceduri aprobate la nivel național și trebuie tratate cu seriozitate, deoarece vizează siguranța locatarilor. Două operațiuni se disting clar: verificarea tehnică periodică (la maximum 2 ani) și revizia tehnică (la maximum 10 ani sau în situații speciale) — ambele realizate de firme autorizate ANRE. Aceste termene și reguli sunt stabilite în Procedura aprobată prin Ordinul ANRE, care reglementează pașii, responsabilitățile și documentele rezultate din intervenții.

Cine plătește și cine comandă intervenția

În practică, beneficiarul final (proprietarul apartamentului sau, în anumite cazuri, asociația de proprietari pentru părțile comune) are obligaţia de a asigura efectuarea verificărilor şi reviziilor, printr-un operator economic autorizat ANRE, selectat de acesta. Furnizorii sau operatorii de distribuţie pot transmite notificări şi pot coopera în programarea intervențiilor, însă lucrarea tehnică efectivă este realizată de operatorii autorizați. După efectuarea verificării/reviziei, prestatorul întocmește şi transmite fișa de evidență beneficiarului și operatorului de sistem conform procedurii.

În condominii — unde există instalații comune (colectoare, coloane verticale, branșamente comune) — responsabilitățile se împart: asociația de proprietari (prin administrator) răspunde pentru întreținerea și verificarea părților comune și poate decide contractarea unei firme autorizate pentru verificări periodice la coloanele sau traseele comune de gaz.

Legea asociațiilor de proprietari stabilește cadrul organizatoric și obligațiile administrative privind întreținerea proprietății comune, inclusiv prevederi despre bugetul și fondul de reparații care pot acoperi astfel de lucrări. Administratorul are, prin lege, atribuții de gestionare și punere în aplicare a măsurilor decise de adunarea generală.

Ce drepturi și obligații are furnizorul

Furnizorii și distribuitorii de gaze au obligaţia de a informa consumatorii, de a notifica existența verificărilor/reviziei și de a colabora cu prestatorii autorizați. Totodată, ei pot refuza reluarea furnizării în absența documentației care atestă efectuarea verificării sau a reviziei, acolo unde reglementările tehnice impun acest lucru. Prestatorii autorizați sunt obligați să înregistreze lucrările și să elibereze documentele prevăzute de procedură.

Din perspectivă civilă, întreținerea instalațiilor dintr-un imobil revine, în principiu, proprietarului, iar în condominiu cheltuielile pentru părțile comune se repartizează conform cotelor-părți și hotărârilor asociației. Codul Civil și normele conexe prevăd obligații generale privind asigurarea bunului în stare de folosință și repararea defectelor care împiedică utilizarea normală — acestea se aplică și situațiilor în care sunt necesare lucrări la instalațiile de gaze.

Recomandări practice: solicitați întotdeauna firme autorizate ANRE, păstrați fișa de evidență a verificării/reviziei, verificați dacă asociația de proprietari include în buget operațiunile pentru instalațiile comune și nu amânați intervențiile semnalate ca urgente. Respectarea procedurilor nu este doar o formalitate birocratică — este o măsură esențială de prevenție pentru siguranța locatarilor.