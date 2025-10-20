Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
20 oct. 2025 | 13:10
de Badea Violeta

Diferența dintre verificare și revizie tehnică periodică a instalației de gaze: ce spune legea și cât de des trebuie făcute ca să nu iei amendă

Legislație
Verificare sau revizie tehnica? Care este diferenta intre cele doua proceduri. Sursa foto: Profimedia

Verificarea și revizia tehnică a instalației de gaze sunt două obligații legale pe care fiecare proprietar sau chiriaș trebuie să le respecte. Deși par proceduri similare, ele au scopuri și termene diferite, iar nerespectarea lor poate aduce amenzi consistente. Iată care este diferența dintre ele și ce prevede legislația în vigoare.

Ce este verificarea tehnică și când trebuie făcută

Verificarea tehnică periodică a instalației de gaze reprezintă o operațiune obligatorie care se efectuează o dată la doi ani. Scopul ei este de a verifica starea generală a instalației, etanșeitatea conductelor, funcționarea corectă a aparatelor racordate și absența scurgerilor de gaz.

În timpul verificării, specialiștii autorizați ANRE inspectează vizual instalația, testează presiunea și se asigură că nu există pericole de explozie sau intoxicare. Procedura este obligatorie atât pentru locuințele individuale, cât și pentru blocurile de locuințe sau spațiile comerciale.

Proprietarii trebuie să contacteze o firmă autorizată care va emite, la final, un proces-verbal de verificare. Dacă în urma inspecției sunt descoperite defecțiuni, alimentarea cu gaze poate fi suspendată până la remedierea completă a problemelor.

Ce presupune revizia tehnică periodică

Revizia tehnică a instalației de gaze este o etapă mai amplă decât verificarea. Ea trebuie realizată o dată la 10 ani sau ori de câte ori instalația a fost neutilizată mai mult de 6 luni, a fost supusă unor lucrări de modificare sau a avut loc un eveniment care i-ar fi putut afecta siguranța – cum ar fi un incendiu sau o explozie.

Pe durata reviziei, specialiștii fac o analiză completă a instalației, demontează și testează componentele esențiale, măsoară presiunea și verifică documentația tehnică. Scopul este de a confirma că sistemul respectă normele actuale de siguranță și poate funcționa în continuare fără riscuri. La final, proprietarul primește un raport detaliat care atestă conformitatea instalației.

Ce riscă proprietarii care nu respectă termenele

Nerespectarea termenelor de verificare sau revizie constituie contravenție și se sancționează cu amenzi între 2.000 și 4.000 de lei, potrivit reglementărilor ANRE. În plus, furnizorul de gaze are dreptul să sisteze alimentarea până când se prezintă dovada efectuării lucrărilor.

Pentru a evita sancțiunile și riscurile, este recomandat ca proprietarii să noteze din timp termenele-limită și să solicite din proprie inițiativă efectuarea verificării sau reviziei.

În plus, alegerea unei firme autorizate este esențială, întrucât doar documentele emise de astfel de operatori sunt recunoscute legal. Respectarea acestor obligații nu înseamnă doar conformitate, ci mai ales siguranță pentru locuință și pentru viața celor care o folosesc.

