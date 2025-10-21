Ultima ora
21 oct. 2025 | 15:54
de Daoud Andra

Ce au descoperit echipele de control la instalațiile de gaze din locuințe. Pericole ascunse în zeci de apartamente

Social
Ce au descoperit echipele de control la instalațiile de gaze din locuințe. Pericole ascunse în zeci de apartamente
FOTO: Arhivă

După incidentul grav petrecut în următ cu câteva zile în Rahova, companiile de distribuție a gazelor și energiei electrice trag un semnal serios de alarmă: numărul cazurilor de consum fraudulos și de improvizații periculoase la instalațiile din locuințe a crescut alarmant. Ceea ce pentru unii pare o metodă „ingenioasă” de a reduce factura, pentru specialiști este un motiv serios de îngrijorare.

Consum fraudulos de gaze naturale și curent

Datele recente arată o realitate îngrijorătoare. Doar în primele nouă luni ale acestui an, echipele de control au descoperit aproape 1.000 de cazuri de consum fraudulos de gaze naturale și energie electrică, în mai multe județe din țară. Potrivit reprezentanților unei mari companii de distribuție, peste 60% dintre aceste cazuri au vizat furturi de energie electrică, iar restul – intervenții ilegale asupra instalațiilor de gaze.

În total, cantitatea de energie sustrasă a depășit 14 milioane de kWh, iar prejudiciul estimat se apropie de 12 milioane de lei. „Unele dintre aceste intervenții sunt făcute de persoane fără calificare, care modifică racorduri sau monturi pentru a păcăli contoarele. Dincolo de paguba financiară, aceste improvizații pot duce la explozii, incendii și pierderi de vieți omenești”, avertizează specialiștii, potrivit Știrilor Pro TV.

În contextul creșterii costurilor la utilități, tot mai mulți români încearcă să găsească metode alternative de a-și reduce cheltuielile lunare. Din păcate, unii aleg calea cea mai riscantă: intervențiile neautorizate la instalațiile de gaze sau electricitate.

Pericolele instalațiilor improvizate

Experții atrag atenția că orice modificare făcută fără avizul și verificarea unei firme autorizate poate compromite întregul sistem. De multe ori, instalațiile improvizate sunt ascunse în pereți sau în spatele mobilierului, fără protecții, iar o simplă scânteie poate declanșa un incendiu.

Pe lângă pericolul evident, legea pedepsește dur aceste practici. Fraudarea consumului de energie sau gaze este considerată infracțiune, conform Codului Penal, și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, în funcție de prejudiciu și de gravitatea faptei. Specialiștii recomandă tuturor proprietarilor să efectueze verificări tehnice periodice la instalațiile de gaze și electricitate și să evite orice tentativă de „optimizare” pe cont propriu.

„Orice economie făcută prin improvizații se poate transforma într-o tragedie. Mai bine plătești o verificare autorizată decât să pui în pericol o întreagă familie”, avertizează un inspector de siguranță energetică.

Situația este cât se poate de serioasă, cu atât mai mult după tragedia din Rahova. Vineri, o explozie provocată, cel mai probabil, de acumulări masive de gaz, a dus la moartea a trei persoane și rănirea altor 15. Locatarii blocului au povestit că au alertat firma de gaze cu o zi înainte, după ce au detectat miros puternic în bloc. Cei chemați să intervină ar fi oprit gazele, dar mirosul a persistat și s-a accentuat până a doua zi dimineața, când a avut loc explozia. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cine se face vinovat.

