Legenda groazei renaște: Silent Hill 1 primește remake oficial

După ani de așteptări și zvonuri sporadice, fanii seriei de groază pot în sfârșit răsufla ușurați: Silent Hill 1 Remake este oficial în dezvoltare. Anunțul a fost făcut pe 12 iunie 2025 de către Bloober Team, studioul polonez care a revitalizat deja universul cu un Silent Hill 2 Remake de mare succes. Alături de Konami, publisherul japonez legendar care a lansat jocul original pe PlayStation în 1999, Bloober promite să redea viață unuia dintre cele mai influente titluri din istoria horror-ului digital.

Deși nu au fost oferite detalii despre o dată de lansare sau un trailer de prezentare, entuziasmul comunității de gaming este în creștere, iar speculațiile au început deja să curgă. Odată cu anunțul lansării jocului Silent Hill f în septembrie 2025, fanii bănuiesc că remake-ul primului titlu ar putea vedea lumina zilei abia la finalul lui 2026 sau în 2027.

The dense fog returns!

We are thrilled to announce that a #SILENTHILL remake project is in the works at Bloober Team, developed in close cooperation with our friends from @Konami!#KONAMI #BlooberTeam pic.twitter.com/Kn38a0BN3K

— Bloober Team (@BlooberTeam) June 12, 2025