INTERVIU Silent Hill 2: Românul care a lucrat la cel mai bun joc horror al anului

În 2024, Silent Hill 2 a revenit într-o versiune remake mult așteptată, stârnind entuziasm printre fani. Cu o grafică complet refăcută, tehnologie modernă și o fidelitate remarcabilă față de jocul original, noul Silent Hill 2 reușește să aducă nostalgia celor care l-au jucat în 2001, dar și să atragă o nouă generație de gameri. Cu toate acestea, nu toate schimbările au fost bine primite.

Silent Hill 2 (2024): revenirea unei legende cu o nouă față

În centrul jocului rămâne povestea profundă și întunecată a lui James Sunderland, care se întoarce în orașul Silent Hill după ce primește o scrisoare de la soția sa decedată. Jocul reușește să păstreze tensiunea psihologică și atmosfera sufocantă, care sunt esențiale pentru experiența Silent Hill. Versiunea din 2024 îmbunătățește vizual și auditiv fiecare element, folosind Unreal Engine 5 pentru a recrea detalii uimitoare în designul orașului și al personajelor.

Fanii au avut reacții împărțite la remake-ul Silent Hill 2. Unii au fost încântați de modul în care noua grafică și animațiile îmbunătățite au adus o profunzime suplimentară poveștii și atmosferei jocului. Cinematicile refăcute au fost considerate mai imersive, iar efectele vizuale au primit numeroase aprecieri, reușind să capteze esența orașului sumbru.

Totuși, nu au lipsit criticile. Unii au remarcat că remake-ul nu aduce suficiente inovații la nivel de gameplay, iar mecanicile originale au rămas destul de rigide, chiar și cu ajustările făcute pentru a le adapta cerințelor moderne. De asemenea, unii fani hardcore au criticat modificările subtile aduse anumitor scene iconice, considerând că acestea au pierdut din impactul original.

Un succes comercial

Din punct de vedere comercial însă, Silent Hill 2 a avut un debut puternic. Lumea jocurilor video a fost entuziasmată de întoarcerea francizei, iar vânzările inițiale au reflectat acest lucru. Criticii au acordat note variabile, de la recenzii entuziaste care laudă refacerea fidelă a atmosferei, până la critici legate de lipsa unor îmbunătățiri esențiale în gameplay.

Remake-ul Silent Hill 2 din 2024 este o călătorie nostalgică pentru fanii de lungă durată și o experiență înfricoșătoare pentru noii jucători, deși nu toate modificările au fost pe placul tuturor. Așadar, dacă vrei să retrăiești povestea lui James Sunderland sau să descoperi pentru prima dată teroarea din Silent Hill, acest remake merită atenția ta, în ciuda unor mici imperfecțiuni.

INTERVIU Bogdan Anghelache, Level Designer la Bloober Team

Redacția Playtech a discutat cu Bogdan Anghelache, un băiat ambițios și pasionat, la început de drum, care a lucrat la primul său proiect important, Silent Hill 2.

Playtech: Povestește-ne puțin despre pregătirea ta profesională, cu ce te ocupi, proiectele tale.

Bogdan: Am terminat Facultatea de Filosofie și Jurnalism (acum destul de mult timp) și în momentul de față lucrez la Bloober Team ca Level Designer. Am învățat singur Unreal Engine, blueprints, 3D environments și multe alte lucruri legate de game development. Silent Hill 2 este primul proiect la care am lucrat.

Playtech: Ce jocuri video te-ai jucat când ai fost mic, care au fost preferatele tale și de ce te-au fascinat?

Bogdan: Am început cu jocurile de pe console (Atari, NES, SEGA), cam tot ce exista în anii 90. Nu pot să spun că aveam un joc preferat, majoritatea erau mișto în felul lor. Cred că momentul interesant a fost când am început să mă joc pe Playstation 1. De acolo s-a schimbat totul. Primul joc horror a fost Silent Hill 1 care, da, m-a fascinat total. Nu mai jucasem ceva de genul până atunci și m-a captivat instant.

Playtech: Mai ai timp să te joci în 2024 pentru divertisment?

Bogdan: Încerc să joc cam tot ce mi se pare interesanat. Poate nu mai am așa de mult timp ca înainte, dar totuși încerc să rămân la curent cu toate titlurile care apar.

Playtech: Cum a fost experiența ta lucrând la remake-ul Silent Hill 2?

Bogdan: Experiența a fost una destul de epică, ca să zic așa. Nu cred că mi-aș fi putut imagina vreodată că o să ajung să fac asta. Silent Hill 2 e jocul meu preferat din copilărie și, ajungând să lucrez la remake-ul lui, nu am cuvinte să descriu ce simt.

Playtech: Ce te-a motivat să te alături acestui proiect?

Bogdan: Când m am angajat la Bloober Team, nu știam la ce proiect o să lucrez. Mi s-a spus ulterior, într-un interviu. Reacția mea a fost destul de wow. Nici nu știam cum să mă exprim în cuvinte când am aflat despre ce joc e vorba.

Playtech: Care sunt schimbările majore de gameplay și grafică pe care jucătorii le pot aștepta în această versiune?

Bogdan: Camera 3rd person, mecanici noi de explorare a environment-ului, mai multe locații de explorat. Folosind Unreal Engine 5 și tehnologii precum lumen și nanite, grafica este una modernă, mai realistă.

Playtech: Cum a fost primit acest remake de către fanii vechi și noi ai seriei Silent Hill?

Bogdan: Am sperat să fie primit destul de bine și chiar s-a întâmplat. Jocul a luat note bune. Până și cei mai înfocați fani care au fost sceptici la început au apreciat remake-ul.

Playtech: La ce proiecte visezi să lucrezi?

Bogdan: Momentan sunt încă „prins” în hype-ul de la lansarea SH2 remake, dar pe viitor mi-ar plăcea să lucrez tot la proiecte de genul.