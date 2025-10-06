Legea majoratului digital în România: copiii sub 16 ani pot avea cont online doar cu acordul părinților, adoptată de Senat

Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 123 de voturi „pentru” şi şase abţineri, Legea Majoratului Digital, o iniţiativă legislativă propusă de senatorul PNL Nicoleta Pauliuc, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Actul introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală la vârsta de 16 ani, notează News.ro.

Scopul declarat al legii este să stabilească un cadru clar şi modern pentru protecţia copiilor în mediul online şi pentru responsabilizarea platformelor digitale. Iniţiatoarea subliniază că măsura vine să ofere părinţilor instrumente legale, fără a interzice sau cenzura accesul la internet.

Ce prevede concret legea majoratului digital

Conform noilor reguli, copiii sub 16 ani vor putea accesa platforme online şi îşi vor putea crea conturi doar cu acordul expres al părinţilor. Acordul devine astfel o condiţie prealabilă, menită să asigure că minorii folosesc mediul digital sub supravegherea adulţilor.

Totodată, părinţii vor avea dreptul de a suspenda sau restricţiona conturile copiilor şi de a solicita eliminarea conţinutului considerat dăunător. Legea stabileşte şi limita clară a maturităţii digitale la 16 ani, marcând momentul în care adolescentul poate utiliza serviciile online fără aceleaşi restricţii.

Obligaţii pentru platformele digitale

Actul normativ impune furnizorilor de servicii digitale măsuri concrete de protecţie. Platformele vor trebui să implementeze filtre de vârstă, astfel încât accesul copiilor să fie diferenţiat în funcţie de categoria de conţinut şi de riscurile asociate.

De asemenea, conţinutul va trebui etichetat pe categorii, iar datele minorilor vor fi protejate prin reguli dedicate. Legea interzice publicitatea personalizată adresată copiilor, transferând o parte a responsabilităţii de siguranţă digitală direct către operatorii de platforme.

Argumentele iniţiatoarei

„Copiii României au dreptul să fie protejaţi şi în lumea digitală, nu doar în cea reală. Legea Majoratului Digital nu interzice, nu cenzurează – ci oferă părinţilor instrumentele legale de a-şi proteja copiii”, a declarat Nicoleta Pauliuc în plenul Senatului. Mesajul pune accentul pe echilibrul dintre accesul la tehnologie şi apărarea interesului superior al minorului.

„România face astăzi un pas decisiv spre o societate digitală responsabilă. Nu putem lăsa algoritmii să crească generaţia noastră de copii. Prin această lege, părinţii primesc din nou dreptul de a fi părinţi, iar copiii – şansa de a fi copii, în siguranţă”, a subliniat prim-vicepreşedintele PNL. În comunicarea publică, adoptarea este prezentată drept un câştig pentru siguranţa digitală, educaţia şi sănătatea emoţională a celor mici.

Impactul anunţat şi paşii următori

Potrivit senatoarei, aprobarea din Senat plasează România printre statele europene care reglementează explicit maturitatea online. Accentul cade pe consolidarea rolului părintelui în deciziile care privesc prezenţa copilului în mediul digital şi pe standardele pe care platformele vor trebui să le respecte.

„Ştiu că nu există lege perfectă. Dar există urgenţe morale care nu mai pot aştepta. Iar protecţia digitală a copiilor noştri este una dintre ele”, a afirmat Nicoleta Pauliuc. Procedural, legea merge la Camera Deputaţilor, care este forul decizional în acest caz, urmând ca textul să-şi continue parcursul legislativ până la eventuala promulgare.