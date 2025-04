Laurențiu Reghecampf, pe mâna procurorilor pentru o sută de mii de euro! Riscă chiar și închisoarea: ”Se pedepsește cu închisoare până la trei ani” EXCLUSIV

Scandalul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan este departe de a ajunge la final. Iar fosta soție a antrenorului, cu care Laurențiu are și un copil, pe simpaticul Bebeto, a decis să depună plângere penală împotriva celui pe care îl numea ”Soarele meu” pentru abandon de familie. În exclusivitate pentru PLAYTECH, avocatul Prodancei, Oleg Burlacu, a vorbit despre cazul penal deschis pe numele lui Reghe.

Conform datelor prezentate de avocatul Anamariei Prodan, Laurențiu Reghecampf a ”uitat” să mai plătească de la jumătatea anului 2022 și până acum pensia de întreținere pe care i-o datora impresarei și fiului lor, Laurențiu jr. Iar cum pensia lunară este de 3.000 de euro, iar de atunci au trecut aproape 3 ani, la un calcul simplu,, suma datorată de Reghe ajunge undeva la aproape 100.000 de euro. Mai ales că, explică avocatul Oleg Burlacu, mai erau și câteva ”restanțe”.

”Am depus o plângere penală împotriva domniei sale. Ideea este în felul următor. Domnul Reghecampf, în baza unei hotărâri rămase definitive, în apel, la divorț, a fost obligat la plata unei pensii de întreținere pentru junior. Din păcate, deși instanța a stabilit în mod definitiv că dumnealui trebuie să plătească acea pensie de întreținere de 3.000 de euro lunar, la care se adaugă și niște bani restanți, din spate, domnia sa, din păcate, încă din anul 2022, spre a doua jumătate, nu a mai plătit niciun ban.

Am încercat de mai multe ori, eu personal, Anamaria, Bebe jr, toată lumea am încercat să găsim înțelegere la domnul Reghecampf și să își onoreze obligațiile așa cum e și normal. Mai ales că așa prevede legea, nu este o chestiune de apreciere a domniei sale, adică nu e pre principiul vreau, plătesc, nu vreau, nu plătesc. Iar lucrul acesta (plățile, n. red.), am vorbit inclusive cu avocatul domniei sale și i-am spus că dacă nu se vor conforma deciziei judecătorești, vom face plângere penală”, ne-a explicat avocatul Prodancei.