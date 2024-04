Laurențiu Reghecampf s-a îmbogățit. Nu mai e antrenor la Al-Tai, dar a primit o sumă uriașă că să plece

Laurențiu Reghecampf a fost pus pe liber de șeicii de la Al-Tai, dar nu pleacă cu conturile goale din Arabua Saudită. Antrenorul râmâne cu o mică avere pentru cele șase luni petrecute pe banca echipei saudite. Ce sumă primiște tehnicianul.

În septembrie 2023, Laurențiu Reghecampf și-a reziliat unilateral contractul cu Universitatea Craiova pentru a antrena în Arabia Saudită, pe Al Tai, pentru un salariu de 1,2 milioane de euro. După doar șase luni și jumătate, antrenorul român a fost pus pe liber. Bilanțul acestuia la echipa saudită este de patru victorii, trei egaluri și 12 înfrângeri în 19 meciuri.

Laurențiu Reghecampf și Al-Tai au reziliat contractul, după ce echipa a ajuns pe penultimul loc în campionatul saudit. Dar conducerea clubului trebuie să-i plătească tehnicianului toți banii până la finalul contractului. Înțelegerea expira pe 30 iunie 2024, astfel că Reghe trebuie să mai primească încă trei salarii, adică 300.000 de euro.

Laurențiu Reghecampf l-a înlocuit pe Eugen Neagoe la Universitatea Craiova, însă nu a stat decât șapte etape pe banca oltenilor pentru că a dat curs ofertei din Arabia Saudită.

Antrenorul trebuia să plătească o clauză de reziliere de 300.000 de euro pentru a rupe contractul cu alb-albaștrii, însă acest lucru nu s-a întâmplat, iar oficialii din Bănie au deschis proces la Comisia de Disciplină a FRF. Mihai Rotaru a avut câștig de cauză, dar tot n-a primit banii de la Laurențiu Reghecampf.

Vezi și: Laurențiu Reghecampf nu mai poate antrena. Suma uriașă pe care trebuie să o plătească pentru a mai pregăti vreo echipă

“Am câștigat în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000 de mii, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000.

Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțăm”, spunea Mihai Rotaru la începutul lunii februarie, conform Fanatik.