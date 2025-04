Anamaria Prodan, Paște de lux cu Ronald Gavril! Impresara a primit de Iepuraș o bijuterie decapotabilă, dar a făcut și donații uriașe EXCLUSIV

Anamaria Prodan s-a întors în România pentru a celebra Paștele. Alături de ea a fost, așa cum era și de așteptat, Ronald Gavril, dar și fiul sexy-impresarei, Laurențiu jr și o multime de fini. Dar, chiar dacă petrecerea pe care a organizat-o a fost una ”pe opulență”, Anamaria ne-a mărturisit că nu a uitat nicio secundă de cei oropsiți, iar donații generoase au fost făcute de ea și de cei apropiați ei.

Anamaria Prodan își duce viața între Statele Unite, Dubai și România. Iar în State, alături de Ronald Gavril, petrece destul de mult timp. Doar că, acolo, pare-se, nu avea mașina pe care și-o dorea cu adevărat. Așa că, de Paște, Ronald s-a transformat într-un ”iepuraș” de zile mari. Și, fără să stea prea mult pe gânduri, a investit o sumă uriașă, de ordinul zecilor de mii de dolari, pentru a-i face o surpriză sexy-impresarei.

Mai exact, el i-a cumpărat o mașină decapotabilă de colecție. Un Mercedes din 1965 pe care, deja, l-a băgat într-un service. Vrea ca atunci când vor ajunge în SUA, mașina să fie în cea mai bună stare cu putință. Iar Anamaria, au aflat reporterii Playtech, a fost mai mult decât încântată.

În altă ordine de idei, Anamaria și Ronald nu au fost deloc ”zgârciți” când a venit vorba de cadoul pentru Laurențiu Jr. Tânărul, care va împlini 17 ani, își dorea un ceas de lux. Așa că, fără să stea prea mult pe gânduri, i-au cumpărat un Rolex cu un cadran albastru. Să se potrivească cu ochii lui, ne-a explicat Anamaria Prodan.

“Sunt fericită și liniștită. De foarte mulți ani nu am mai fost atât de liniștită ! Am familia lângă mine. Finii. Am copiii care sunt aerul vieții mele. Nu îmi lipsește nimic. Suntem toți o familie fericită și liniștită! Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat și îmi dă, de cum deschis ochii și cum îi închid”, ne-a mai spus Anamaria Prodan.