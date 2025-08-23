„La întâlnirea intergalactică de pe planeta Sync au sosit 14 adulţi şi 25 copii”. Problema de clasa a patra pe care mulţi nu ştiu să o rezolve

Matematica rămâne materia care le creează cele mai mari dificultăți elevilor. Deși este o știință exactă, pe care puțini reușesc să o înțeleagă cu adevărat, manualele pentru clasele primare par să devină tot mai complexe de la un an la altul, atrag atenția profesorii.

Matematica din clasele primare, tot mai dificilă

Cadrele didactice susțin că nivelul de dificultate a crescut considerabil, problemele sunt mai numeroase, iar enunțurile – din ce în ce mai complicate, lucru care îi pune în dificultate pe cei mici.

Chiar și profesorii de matematică de la licee consideră că exercițiile din clasele I–IV sunt mult prea solicitante. Printre aceștia se numără și profesorul Elena Asăvoaie, de la Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu” din Iași.

„Nu toți copiii sunt mici matematicieni. Pentru unii, simpla citire a textului reprezintă o mare problemă, deoarece fie este prea lung (și până la sfârșitul problemei uită de unde au plecat și care erau informațiile), fie este prea încâlcit și nu înțeleg cuvintele. Multe probleme sunt greu de interpretat, relațiile induse de enunț uneori depășesc puterea copiilor de înțelegere și rezolvare”, explică profesoara, conform Adevarul.

Exemplu de problemă de clasa a IV-a

Profesoara oferă și un exercițiu extras din manualele actuale, care i-ar putea pune în dificultate chiar și pe adulți. Exemplul arată nivelul ridicat de complexitate al unor exerciții de matematică din ciclul primar, fapt care, potrivit profesorilor, poate depăși capacitatea de înțelegere a multor elevi.

Enunț:

„La întâlnirea intergalactică de pe planeta Sync au sosit 14 adulți și 25 de copii. S-au format 3 grupe: grupa 1: fiecare adult este însoțit de un copil,

grupa 2: fiecare adult este însoțit de 2 copii,

grupa 3: fiecare adult este însoțit de 3 copii. Se știe că numărul adulților însoțiți de un singur copil din grupa 1 este mai mare decât 6, iar numărul total al copiilor din grupele 2 și 3 este mai mare decât 17. Să se afle câți adulți și câți copii sunt în fiecare grupă.”

Rezolvare propusă:

Notăm cu a1, a2 și a3 numărul adulților și cu c1, c2 și c3 numărul copiilor din fiecare grupă.

Dacă a1 > 6 și c2 + c3 > 17, rezultă că a1 = 7, iar a2 + a3 = 7.

Din relația a2×2 + a3×3 = 18, obținem a2 = 3 și a3 = 4.

Dacă a2 = 6 și a3 = 2, nu se respectă condiția (6+2 ≠ 7).

Deci soluția corectă este: grupa I are 7 adulți și 7 copii, grupa II are 3 adulți și 6 copii, iar grupa III are 4 adulți și 12 copii.