La ce oră se va vedea cel mai bine eclipsa totală de lună de duminică, 7 septembrie. Observatorul Astronomic București va fi deschis până la miezul nopții

Duminică seară, 7 septembrie, românii vor putea observa un eveniment astronomic spectaculos: o eclipsă totală de Lună. În timpul fazei de totalitate, satelitul natural al Pământului va căpăta o culoare roșiatică, fenomen cunoscut și sub numele de „Lună sângerie”.

Eclipsă totală de lună, duminică, 7 septembrie

Observatorul Astronomic din București a anunțat un program special pentru public, între orele 20:00 și 24:00.

„În seara de duminică, 7 septembrie, are loc o eclipsă totală de Lună, vizibilă şi din ţara noastră. Cu ocazia acestui fenomen, Observatorul va avea program cu publicul în seara de 7 septembrie, în intervalul 20:00 – 24:00. Vă informăm că, de obicei, în timpul unor fenomene astronomice se formează cozi lungi la intrarea în Observator, aşa că aşteptaţi-vă să fie coadă”, au transmis reprezentanții instituției.

Programul eclipsei

Potrivit Observatorului Astronomic, fenomenul începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La Bucureşti, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului.

Cea mai spectaculoasă etapă este totalitatea, când Luna intră complet în umbra Pământului. Aceasta începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 și se încheie la 21:52.

Toate fazele eclipsei durează aproape cinci ore și jumătate, însă partea cea mai intensă, totalitatea, se întinde pe 1 oră și 22 de minute. Finalul fenomenului va fi la 23:55. În aceeași seară are loc și faza de Lună plină, exact la ora 21:09.

De ce Luna devine roșiatică

Fenomenul este explicat de specialiști prin modul în care atmosfera Pământului filtrează lumina soarelui.

„În timpul totalității, lumina soarelui care trece prin atmosfera Pământului este deviată și împrăștiată, filtrând lumina albastră și lăsând să ajungă pe Lună doar lungimile de undă mai roșiatice. De aceea este supranumită «Luna sângerie»”, scrie National Geographic.

În funcție de condițiile atmosferice, nuanța Lunii poate varia de la portocaliu până la roșu intens. Predicțiile pentru această eclipsă indică o Lună portocaliu-roșiatică destul de luminoasă, întrucât atmosfera Terrei este în prezent aproape lipsită de praf dens sau resturi vulcanice.

Marte, singura planetă vizibilă

Pe lângă eclipsă, duminică seara va putea fi observată și planeta Marte, însă doar pentru scurt timp.

„Se vede însă foarte greu pentru că nu are o strălucire foarte mare și se află foarte aproape de orizont la lăsarea serii. Practic, planeta poate fi văzută aproximativ 30 de minute, de când se întunecă, până când apune, în jurul orei 21”, au explicat specialiștii Observatorului.