Erou al Războiului de Independență al României, organizator al Marinei Civile, a fondat Observatorul Astronomic din București. Povestea amiralului Vasile Urseanu

Amiralul Vasile Urseanu rămâne în istoria României ca o personalitate marcantă, atât în domeniul marinei, cât și în cel al astronomiei. Contribuțiile sale semnificative în Războiul de Independență, organizarea marinei civile și fondarea Observatorului Astronomic din București evidențiază un om dedicat progresului și cunoașterii.​

Vasile Urseanu s-a născut în anul 1848 în București, într-o perioadă de profunde schimbări pentru Principatele Române.

Din copilărie a manifestat un interes deosebit pentru științe și explorare, lucru care l-a ghidat spre o carieră militară.

A urmat cursurile Liceului „Sfântul Sava”, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ din București, unde a dobândit cunoștințe solide în matematică și fizică, fundamentale pentru activitatea sa viitoare.

Datorită aptitudinilor sale, a fost trimis în Franța, unde a fost admis la Școala Navală din Brest, una dintre cele mai prestigioase instituții de formare a ofițerilor de marină.

Aici s-a instruit pe nave de renume, cum ar fi nava-școală „Borde” și „Jean Bart”, unde a participat la expediții de instruire ce l-au purtat în locuri precum insula Sfânta Elena, Capul Bunei Speranțe și portul Rio de Janeiro.

Aceste călătorii i-au oferit o experiență internațională vastă, pregătindu-l pentru rolul său de lider al Marinei Române.

La revenirea în România, Vasile Urseanu s-a dedicat apărării teritoriale, fiind promovat la gradul de căpitan.

În timpul Războiului de Independență din 1877-1878, a fost responsabil de instalarea Bateriei nr. 6 „Renașterea” din regiunea Calafat.

Aceasta avea un rol strategic esențial: împiedicarea debarcării trupelor otomane pe malul românesc al Dunării.

Prin măiestria sa și coordonarea eficientă a atacurilor, a reușit să contribuie decisiv la victoria asupra garnizoanei otomane din Vidin.

Acest succes i-a consolidat reputația de militar experimentat, ceea ce i-a adus o promovare rapidă în cadrul Marinei Române.

După încheierea războiului, Vasile Urseanu a fost numit în funcții importante, având misiunea de a moderniza flota maritimă a României. A fost unul dintre fondatorii primei Societăți Naționale de Navigație Maritimă, unde a fost numit membru al Consiliului de Administrație.

Unul dintre cele mai importante proiecte pe care le-a coordonat a fost supravegherea construcției unor nave militare comandate la șantierele navale din Londra.

Printre aceste nave s-a numărat și bricul „Mircea”, care a devenit una dintre cele mai cunoscute nave ale Marinei Române. Fiind desemnat comandant al acestei nave, Vasile Urseanu a contribuit la instruirea viitorilor marinari, punând bazele unei tradiții solide în navigație.

Deși viața sa profesională a fost dedicată Marinei, amiralul Vasile Urseanu a avut o a doua pasiune profundă: astronomia.

Fascinat de cerul înstelat, și-a dorit să aducă mai aproape de oameni frumusețea cosmosului. Astfel, în 1908, a devenit președintele Societății Astronomice Române „Camille Flammarion”, condusă de Victor Anestin.

Pentru a facilita observațiile astronomice, a construit un observator privat în București, pe Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 21. Clădirea a fost proiectată de arhitectul Ion D. Berindey și a fost concepută sub forma unei corăbii ancorate.

Amiralul a dorit astfel să simbolizeze legătura dintre mare și cer, două dintre marile sale pasiuni. Acest observator a fost echipat cu o lunetă Zeiss de 150 mm diametru, una dintre cele mai performante ale vremii.

„Observațiile asupra cerului, trebuiesc făcute si pe uscat. Studiul astrelor, a devenit o a doua mea pasiune, după marina. După cum vedeți, mi-am construit casa in forma de yacht, cu cupola de observator, ca in același timp, când fac observații cu luneta pe bolta cereasca, sa am senzația ca plutesc si pe mare!”, ar fi declarat amiralul, potrivit B365.