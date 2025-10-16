Klaus Iohannis, sub lupa ANAF. Instituția urmărește recuperarea tuturor sumelor datorate de fostul președinte

Agenția Națională de Administrare Fiscală analizează cu atenție situația fiscală a fostului președinte al României, Klaus Iohannis. Adrian Nicușor Nica, actualul președinte al ANAF, a declarat pentru Antena 3 CNN că instituția are de recuperat aproximativ 1 milion de euro de la fostul șef al statului.

Klaus Iohannis, analizat cu atenţie de ANAF

Totodată, Adrian Nicușor Nica, șeful ANAF, a transmis un avertisment ferm celor care nu pot justifica proveniența bunurilor de lux.

„De la Iohannis avem de recuperat aproximativ 1 milion de euro. Pe lângă măsurile întreprinse, colegii mei lucrează la materialul din pasul 2 referitor la recuperarea acestor sume. Nu pot să dau detalii tehnice. Vă asigur că în perioada următoare nu numai Iohannis va fi analizat, ci orice cetățean care nu poate să justifice mașina scumpă cu care se plimbă prin oraș. Avem cazuri în analiză, vom veni cu rezultatele, avem peste 200 de persoane în analiză și se vor aplica măsuri legale. Când ai averi pe care nu poți să le justifici, ANAF îți confiscă 70%. Le atrag atenția că poate săptămâna viitoare o să își aducă aminte să își declare veniturile și fiecare bombardier din țară să se gândească de trei ori înainte de a se urca în mașină și nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să i-o confiște.”

În cadrul interviului, jurnalistul Răzvan Dumitrescu a făcut referire directă la cazul fostului președinte:

„Un exemplu concret, care e de notorietate publică în România. De la fostul președinte al României, Klaus Iohannis, aveți de recuperat, înțeleg, vreun milion de euro, nu? Aproximativ. Ce s-a mai întâmplat? Un milion de euro nu-i de colo.” „Nu este și orice leu contează în condițiile acestea pentru bugetul statului, iar noi, la ANAF, știm ce avem de făcut. Suntem în direcția bună, să știți că colectăm mai bine de la lună la lună și pentru faptul că tratăm pe toți contribuabilii la fel. În ceea ce privește cazul pe care dumneavoastră l-ați pus, pe lângă măsurile interne întreprinse și prezentate în zona publică, colegii mei lucrează la materialul din pasul 2, așa cum l-am prezentat, referitor la recuperarea acestor sume, și în cel mai scurt timp vom veni în zona publică să prezentăm… Asta presupune și eventuală poprire pe alte bunuri pentru a vă asigura că se va efectua plata? Nu pot să dau detalii de genul acesta tehnice”, a spus Adrian Nicușor Nica.

Jurnalistul a insistat asupra percepției publice legate de aplicarea legii:

„Știți de ce v-am întrebat? Pentru că oricum cazul datează dinainte de a prelua dumneavoastră mandatul. Dar foarte mult se întreabă și contează foarte mult și percepția și încrederea oamenilor în instituții. Dacă era Popescu și nu Iohannis, se recuperau banii ăștia până acum? Pentru că povestea e veche la domnul fost președinte Iohannis, nu e de ieri, de azi.” Adrian Nicușor Nica: „Nu pot să vă răspund la această întrebare decât prin faptele și acțiunile mele întreprinse în acest caz de când am preluat mandatul și vreau să vă asigur că, în perioada următoare, nu numai domnul Iohannis va fi analizat și controlat, ci fiecare cetățean care nu poate să justifice mașina scumpă de 100 și ceva de mii de euro sau URUS-ul cu care se plimbă prin oraș, sfidând pe unii dintre noi. Fiecare cetățean va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează la ANAF, respectiv avere vs. venituri declarate, au o discrepanță așa mare.”

Klaus Iohannis, executat silit

ANAF a preluat o cotă de 50% dintr-un imobil din Sibiu, deținut până în 2015 de fostul președinte Klaus Iohannis. Executarea silită s-a produs după ce statul român a devenit proprietar al unei moșteniri neatribuite legal. După discuții cu proprietarii anteriori, instituția a intrat în posesia imobilului în calitate de reprezentant al statului, în regim de coproprietate.

Conform informațiilor publicate de News.ro, autoritățile au executat silit proprietatea din Sibiu aparținând fostului șef de stat, la scurt timp după ce familia Iohannis a primit o notificare de la ANAF pentru evacuarea spațiului și plata unei sume de aproximativ un milion de euro.

Inspectorii fiscali au solicitat predarea cheilor, iar în lipsa unui răspuns la somațiile anterioare, au considerat situația un refuz. Drept urmare, au forțat ușa, au schimbat yala și au aplicat un sigiliu, potrivit instituției.

În luna august, ANAF îl somase pe Klaus Iohannis să achite 4,7 milioane de lei, reprezentând chirii încasate, penalități și dobânzi, pentru un alt imobil din Sibiu pierdut definitiv în instanță.