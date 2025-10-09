Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025
de Badea Violeta

Cu ce avere a rămas Klaus Iohannis, după ce ANAF a început să îi ia locuinţele. S-ar putea pune poprire pe conturile fostului preşedinte

După zece ani la Cotroceni, Klaus Iohannis se confruntă cu o situație delicată în plan financiar. ANAF a început procedurile de executare silită pentru recuperarea prejudiciului din dosarul casei pierdute din Sibiu, iar instituția urmează să emită o nouă decizie de impunere. Fostul președinte ar putea rămâne fără o parte din avere și chiar cu popriri pe conturi.

De ce a pătruns ANAF în casa din Sibiu și ce au descoperit inspectorii

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat de ce inspectorii au forțat ușa imobilului din centrul Sibiului, confiscat familiei Iohannis:

”Aflați în această situație, colegii noștri au pătruns în interiorul imobilului. Au procedat la inventarierea bunurilor și au constatat că imobilul se află într-o stare de degradare. Într-una dintre uși au găsit cheia imobilului”, a declarat Nica la Antena 3 CNN.

Șeful instituției a mai precizat că soții Iohannis au fost notificați oficial pentru a preda imobilul, însă aceștia au transmis, prin avocat, că ”nu dețin cheia aferentă imobilului și consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare”.

Casa de pe strada Nicolae Bălcescu, aflată în centrul Sibiului, a fost ani întregi subiectul unui litigiu. După mai multe procese, instanțele au decis definitiv ca imobilul să revină statului român.

Ce urmează pentru familia Iohannis? ANAF pregătește noi măsuri

ANAF urmează să emită o nouă decizie de impunere pentru sumele suplimentare datorate statului și va aplica măsuri asiguratorii pentru recuperarea integrală a prejudiciului.

”Între ANAF și cei doi soți au existat corespondențe pe două paliere. Pe de o parte, legate de predarea imobilului. Pe de altă parte, au cerut explicații privind modul de calcul al sumelor datorate. Până la această dată, nu avem indicii că cei doi soți intenționează să achite sumele”, a adăugat Adrian Nica.

Instituția urmează să organizeze licitația publică pentru recuperarea prejudiciului estimat, dar și pentru a obține suma de aproximativ 4,7 milioane de lei, considerată încasată nejustificat din chirii. Dacă veniturile confiscate nu vor acoperi întreaga sumă, autoritățile ar putea pune poprire pe conturile fostului președinte.

Ce avere mai deține fostul președinte al României

Conform ultimei declarații de avere, Klaus Iohannis și soția sa mai dețin șase imobile în Sibiu — trei apartamente și trei case. Situația patrimonială a rămas neschimbată față de anul 2015, însă veniturile au crescut considerabil.

La finalul mandatului său, Klaus Iohannis avea un salariu lunar de peste 15.000 de lei, față de 3.650 de lei cât câștiga ca primar. Familia a continuat să obțină venituri și din chirii, dar acestea s-au redus de la peste 114.000 de lei anual în 2015, la aproximativ 40.000 de lei în 2024.

În conturile sale, fostul președinte mai are circa 190.000 de lei — o sumă modestă în raport cu posibilele datorii către stat, care s-ar putea ridica la milioane de lei. Dacă ANAF își va duce planul până la capăt, averea lui Klaus Iohannis ar putea fi serios diminuată în următoarele luni.

