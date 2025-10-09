Imagini din casa lui Klaus Iohannis confiscată de ANAF. Locuinţa necesită reparaţii capitale

Au apărut primele imagini din interiorul casei din Sibiu confiscate recent de ANAF de la fostul președinte Klaus Iohannis, după ce acesta a pierdut definitiv imobilul în instanță. Potrivit surselor, locuința – situată pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 – se află într-o stare avansată de degradare și necesită reparații capitale.

ANAF a intrat în imobil după ce a forțat ușa

În imaginile prezentate de Antena 3 CNN se pot observa clar infiltrații de apă în pereți, tencuiala căzută și urme vizibile de igrasie. Specialiștii susțin că, pentru a fi readusă la o stare funcțională, casa are nevoie de lucrări ample de consolidare și reparație, estimate la zeci de mii de euro.

Potrivit lui Adrian Nica, șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inspectorii ANAF au pătruns în locuință doar după ce au fost nevoiți să forțeze una dintre uși, deoarece soții Iohannis au transmis, prin intermediul avocatului lor, că nu mai dețin cheia imobilului.

„Colegii noștri au notificat cei doi soţi pentru a preda imobilul. Aceştia au răspuns, prin avocat, că nu deţin cheia şi consideră că nu este necesar să se prezinte la predare. În această situaţie, echipa a forţat una dintre intrări şi a pătruns în interior, unde a inventariat bunurile găsite. S-a constatat că imobilul este într-o stare avansată de degradare. Interesant este că, într-una dintre uşi, se afla chiar cheia locuinţei”, a declarat Adrian Nica.

După finalizarea procedurii de inventariere, ANAF a preluat în mod oficial posesia imobilului și urmează să decidă soarta acestuia.

Statul va solicita recuperarea prejudiciului

Pe lângă confiscarea imobilului, statul intenționează să recupereze sumele obținute din chirii pentru perioada în care locuința a fost închiriată ilegal unei bănci comerciale.

„Statul va solicita suplimentar de plată sumele datorate și va institui măsuri asiguratorii asupra bunurilor, pentru recuperarea prejudiciului”, a explicat șeful ANAF.

Conform unor surse apropiate dosarului, familia Iohannis a primit o notificare oficială la jumătatea lunii august, prin care era informată că datorează 4,7 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 929.000 de euro. Suma reprezintă veniturile din chirii obținute între anii 2001 și 2015, perioadă în care imobilul a fost folosit în baza unor acte ulterior declarate false de instanțele românești.

O nouă acțiune în instanță

ANAF urmează să inițieze o nouă acțiune judiciară împotriva soților Iohannis pentru recuperarea banilor. Totuși, specialiștii atrag atenția că procesul ar putea dura ani buni.

„La cum funcționează justiția în acest moment, e posibil ca această procedură să se întindă pe mai mulți ani. Sper ca ANAF să ia în calcul penalitățile și actualizarea sumei cu rata inflației”, a declarat consultantul economic Adrian Negrescu, la Antena 3 CNN.

Imobilul din centrul Sibiului, retrocedat în anii 2000 în baza unor documente false, a fost subiectul unui lung proces de proprietate. În 2015, instanța a decis definitiv că soții Klaus și Carmen Iohannis pierd casa, iar ulterior, statul român să recupereze sumele obținute din chirii.

După aproape un deceniu, ANAF a pus efectiv în executare decizia, confiscând locuința și deschizând drumul unei noi etape juridice.