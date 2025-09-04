Kate Middleton și-a făcut cea mai îndrăzneață schimbare de look. S-a vopsit blondă și a stârnit mari controverse: “Arată ciudat. E o perucă. De ce nu spun adevărul”

Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 17:09
de Ioana Bucur

Știri Externe
Prințul William și Catherine, Prințesa de Wales, vizitează grădinile recent transformate ale Muzeului de Istorie Naturală, Londra, Marea Britanie – 4 septembrie 2025. Foto: Profimedia

Kate Middleton a atras toate privirile joi, 4 septembrie, când a revenit la îndatoririle regale alături de Prințul William. Prințesa de Wales, în vârstă de 43 de ani, a vizitat grădinile recent transformate ale Muzeului de Istorie Naturală din Londra, marcând prima apariție comună a cuplului regal după pauza de vară.

Kate Middleton, blondă

Ceea ce a atras atenția tuturor a fost noua sa coafură. Speculațiile apărute în august, potrivit cărora Kate ar fi ales o nuanță mai deschisă de păr, s-au confirmat acum: prințesa și-a lăsat părul să crească până la jumătatea spatelui, adoptând cele mai blonde și mai lungi șuvițe purtate vreodată. Cu o coafură lejeră și cărare laterală, Kate Middleton a optat pentru buclele voluminoase care au devenit semnătura sa.

Prima apariție cu noua culoare a avut loc pe 24 august, când a fost surprinsă alături de William și cei trei copii ai lor – Prințul George, 12 ani, Prințesa Charlotte, 10 ani, și Prințul Louis, 7 ani – în drum spre biserică, în apropiere de Castelul Balmoral. În lumina soarelui, părul său părea deja mult mai auriu față de nuanța castanie purtată în iulie, la turneul de la Wimbledon.

Kate Middleton, cea mai îndrăzneață schimbare de look de până acum. Prințesa a fost fotografiată în mașină, alături de Prințul William și copiii lor

Așa cum se întâmplă după fiecare eveniment public la care participă, fotografiile cu Kate Middleton au fost preluate de mai multe publicații și postate în mediul online.

kate middleton

Mulți cred că Prințesa de Wales poartă perucă. foto: Profimedia

„E evident că poartă perucă, de ce ascund adevărul”

Imaginile de joi au stârnit un val de speculații, mulți fiind convinși că Prințesa de Wales poartă, de fapt, o perucă.

„Cred că e o perucă”, „E evident că poartă perucă, de ce ascund adevărul”, „E clar perucă”, „Nu arată bine, e un rateu”, „Nu o prinde deloc bine nuanța asta” – sunt doar câteva dintre mesajele din mediul online.

De-a lungul anilor, Prințesa de Wales și-a schimbat frecvent stilul, trecând de la șuvițe luminoase la breton sau straturi mai scurte. În 2017, ea a donat chiar șapte centimetri de păr organizației Little Princess Trust, care confecționează peruci pentru copiii ce își pierd părul în urma tratamentelor oncologice.

Revenirea ei la Muzeul de Istorie Naturală are și o semnificație personală, Kate fiind patron al instituției și un susținător activ al proiectelor dedicate naturii, mai ales după experiența dificilă a luptei cu cancerul. Joi, alături de William, a interacționat cu elevi prezenți la eveniment, chiar dacă ploaia i-a surprins pe toți în timpul vizitei.

Aceasta este prima apariție oficială a cuplului în luna septembrie, la o zi după ce copiii lor au început noul an școlar. Familia regală a rămas discretă pe perioada verii, preferând să petreacă timpul împreună, departe de ochii publicului.

