Prințesa Charlotte a atras toate privirile în Scoția, a eclipsat-o chiar pe Kate Middleton. Cum a apărut copila la cel mai recent eveniment

Aflată în vacanță la Balmoral, alături de familia regală britanică, Prințesa Charlotte a atras atenția localnicilor în timpul tradiționalei slujbe de duminică. Copila de 10 ani a fost remarcată imediat de cei din jur, datorită ținutei sale și felului în care se purta, demonstrând că poate fi centrul atenției chiar și alături de părinții săi celebri. Familia regală s-a adunat ca în fiecare vară în Castelul Balmoral pentru a petrece câteva zile în aer liber, departe de agitația Londrei, iar Charlotte a reușit să se facă remarcată de fiecare dată când a ieșit în public.

Întâlnirea cu localnicii la Crathie Kirk

Duminică, pe 24 august, membrii familiei regale, inclusiv Regele Charles al III-lea, Regina Camilla, Prințesa Anne, Prințul William și Kate Middleton, împreună cu cei trei copii ai lor, au mers la biserica Crathie Kirk pentru slujba obișnuită. Aflată în Range Rover-ul familiei, Prințesa Charlotte a atras toate privirile. Cu părul prins la spate, purtând o rochie cu buline și un cardigan alb, fetița a impresionat prin felul în care se purta, fiind foarte sigură pe ea și sociabilă.

Localnicii care au avut ocazia să o vadă au remarcat cât de mult seamănă cu tatăl ei, Prințul William, și cât de naturală pare în mijlocul oamenilor.

Vacanța copiilor la Balmoral

După o vacanță în Grecia, familia de Wales s-a alăturat Regelui Charles și Reginei Camilla în Munții Scoției. George, Charlotte și Louis au avut ocazia să se bucure de activități în aer liber: plimbări cu poneiul, drumeții prin pădure, pescuit de somon pe râul Dee și picnicuri improvizate. Aceste momente le permit copiilor să se distreze departe de camerele de filmat și atenția publicului, bucurându-se de natura impresionantă din zonă.

Tradiție în familia regală

Vizitele la Balmoral sunt o tradiție de familie care continuă de generații. Părinții lui William, Regele Charles și Prințesa Diana, obișnuiau să își petreacă verile aici, iar acum tradiția este păstrată cu noile generații. Castelul și împrejurimile sale oferă un cadru perfect pentru vacanțe în aer liber, unde copiii pot explora și se pot juca în siguranță.

Prințesa Charlotte a demonstrat și în această vacanță că are o personalitate puternică și o prezență care nu poate trece neobservată. Apariția sa la Crathie Kirk a atras toate privirile și a stârnit admirația localnicilor și a fanilor familiei regale, confirmând că, la doar 10 ani, deja se face remarcată oriunde merge.

